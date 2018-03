The Cosmopolitan of Las Vegas läutet das Jahr 2011 mit einem sternenübersäten Unterhaltungsangebot ein

Las Vegas (ots/PRNewswire) - The Cosmopolitan of Las

Vegas (http://www.cosmopolitanlasvegas.com), das neueste Resort, das auf dem Las Vegas Strip eröffnet wurde, läutete das Neue Jahr mit einem Unterhaltungsangebot der Tour de Force ein, das so stark war, dass es sicher noch in vielen Jahren in der Unterhaltungsindustrie Gesprächsthema sein wird.

Um die multimedialen Mittel zu sehen, die mit dieser Veröffentlichung einhergehen, klicken Sie bitte auf:

http://multivu.prnewswire.com/mnr/cosmopolitan/47940/

Perfekt illustriert wurde der mutige Ansatz des Resorts, eine einzigartige Luxuserfahrung zu schaffen, indem das The Cosmopolitan

(http://www.cosmopolitanlasvegas.com) die Silvesterparty des Jahres

veranstaltete, angeführt durch ein Konzert mit Solo- und Mash-Up-Auftritten von Künstlern, die den Grammy Award gewonnen haben, wie Coldplay und JAY-Z. Zusätzlich zu diesen beschwingenden Acts wurden die Gäste in dieser Nacht noch mit Überraschungsauftritten beglückt, als Kanye West, John Mayer und Beyonce JAY-Z auf der Bühne begleiteten.

Um das Jahr 2011 gespannt und schwungvoll willkommen zu heissen, kamen viele bekannte Persönlichkeiten aus der Film- und Modewelt, Fernsehen und aus dem Sport im The Cosmopolitan zusammen, um an der Feier, die nur für geladene Gäste war, teilzunehmen. Diese beinhaltete private Vorführungen im Marquee Nightclub & Dayclub sowie im ganzen Resort-Bereich. Nachtschwärmer auf dem Strip konnten an dem spannenden Ereignis teilhaben, als die einmalige Neujahrsveranstaltung live auf dem 65-Fuss grossen Digitalleinwand des Vordachs ausgestrahlt wurde, das man vom ganzen Las Vegas-Boulevard aus sehen konnte.

Die mehrtägige Feier begann mit einer exklusiven Privatparty im Marquee Nightclub & Dayclub im The Cosmopolitan, wo die Indie-Rockband Florence + the Machine auftraten. Andere Acts, die während des Wochenendes im The Cosmopolitans auftraten, boten ein unterschiedliches Angebot an Unterhaltungsereignissen, wie zum Beispiel Ben Folds, der während eines aufwendigen Galadinners auftrat, DJ Evalicious, Jamie Liddell, DJ Erick Morillo, DJ Samantha Ronson, Solange Knowles, Mavis Staples und DJ Mia Moretti sowie Caitlin Moe.

Nachtschwärmer am Neujahrswochenende im The Cosmopolitan waren zum Beispiel Paare wie JAY-Z und Beyonce, Jennifer Lopez und Marc Anthony, wiedervereinigtes Duo Cameron Diaz und Alex Rodriguez, Haylie Duff und Nick Zano, Channing Tatum und seine Frau Jenna Dewan, Ellen Pompeo und Ehemann Chris Ivery und Mel B mit Stephen Belafonte.

Während der Veranstaltungen am Wochenende wurden so illustre Gäste ausgemacht wie Gwyneth Paltrow--Frau des Coldplay-Leadsängers Chris Martin--Blake Lively und Jessica Szohr, bekannt durch Gossip Girl, Kellan Lutz, Jamie Lynn Sigler, Kirsten Dunst, Rashida Jones, Emmy Rossum, Bonnie Somerville, Shiri Appleby, Taraji Henson, Lucas Haas und Emmanuelle Chriqui. Weitere Gäste waren zum Beispiel der Designer Alexander Wang und musikalische Gäste waren Jared Followill von Kings of Leon, Brandy, Christina Milian, Lance Bass und Fab Five Freddie.

Über The Cosmopolitan of Las Vegas

The Cosmopolitan of Las Vegas ist ein einzigartiges Luxus-Resort, das eine entschiedend andere Perspektive bietet. Es liegt im Herzen des Strips. Das einzigartig vertikale Design aus mehreren Türmen des Resorts, bietet einen spektakulären Blick über die lebendige Stadt. Das neue Ressort mit 2.995 Räumen zeichnet sich durch übergrosse, stilvolle Wohnflächen mit grosszügigen, einzigartigen Privatterrassen aus. Die Annehmlichkeiten des luxuriösen Ressorts des The Cosmopolitans sind zum Beispiel ein 100.000 Quadratfuss grosses Casino; Sahra Spa & Hammam; drei einzigartige Pool-Erlebnisse im The Pool District; den Marquee Nightclub & Dayclub im The Cosmopolitan, ein integrierter Nachtclub auf mehreren Ebenen; und ein moderner 150.000 Quadratfuss grosser Konferenz- und Besprechungsbereich. Eine vielseitige Auswahl an marktaktuellen Einzelhändlern beinhaltet AllSaints Spitalfields, Beckley, CRSVR Sneaker Boutique, DNA2050, Droog, Molly Brown's Bademoden, Retrospecs & Co, Skins 6|2 Kosmetik und STITCHED. Erstklassige Restaurants sind zum Beispiel die Blue Ribbon Sushi Bar & Grill von den Gastronomen Bruce und Eric Bromberg; Comme Ca von Los Angeles Chef David Myers; Estiatorio Milos vom internationalen Gastronomen Costas Spiliadis; Holsteins vom Block 16 Hospitality; Jaleo und China Poblano Restaurant vom umjubelten Chef Jose Andres; Scarpetta und D.O.C.G. vom preisgekrönten Chef Scott Conant; und dem beliebten Steakhouse STK von der The One Group.

Weitere Informationen finden Sie:

http://www.cosmopolitanlasvegas.com

Folgen Sie uns auf Twitter unter

http://www.twitter.com/cosmopolitan_lv

Sie finden uns auf Facebook unter:

http://www.facebook.com/thecosmopolitan

Pressekontakt: Amy Rossetti The Cosmopolitan of Las Vegas 702.314.3330 pr @ cosmopolitanlasvegas.com

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Amy Rossetti von The Cosmopolitan of Las Vegas,

+1-702-314-3330,pr @ cosmopolitanlasvegas.com