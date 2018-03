Höchstes Feuerwerk der Welt am Burj Khalifa begrüsst das neue Jahr

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Dubai begrüsste das neue

Jahr mit einem beispiellosen Schauspiel, dem weltweit höchsten Feuerwerk am Burj Khalifa, dem von der Projektgesellschaft Emaar Properties errichteten höchsten Bauwerk der Welt.

Das 828 Meter (2.716,5 Fuss) hohe Burj Khalifa stand im Mittelpunkt des Interesses eines globalen Publikums als es das Silvester mit einer spektakulären, umweltfreundlichen und satellitengesteuerten Laserlicht-Feuerwerkshow markierte, die an über 2 Milliarden Menschen im Fernsehen übertragen wurde.

Nahezu eine halbe Million Menschen verfolgten die Silvester-Gala aus dem Burj Park, einer sich auf dem Burj-See befindenden Insel gegenüber von Burj Khalifa und aus anderen Aussichtspunkten von Downtown Dubai.

Die Feier markierte ebenfalls den ersten Jahrestag der grossen Einweihung des Burj Khalifa und umhüllte Downtown Dubai, die 500-Acre grosse, vom Turm verankerte Megabebauung. Die Gesellschaft war ein Menschenmeer, als Menschen mehrere Stunden im Voraus eintrafen, um das Schauspiel zu erleben. Die Vier-Akt-Show wurde durch Satellitensignale zu und von einer Kontrollstation synchronisiert.

Downtown Dubai, das aufgrund seiner vielfältigen Vitrine an hochwertigen Lifestyle-Reisezielen wie Einkaufszentren, Hotels, Wohnhäusern und Büroräumen als "The Centre of Now" (Das Zentrum von Heute) bezeichnet wird, bot ein atemberaubendes Schauspiel mit Licht-und Nebel-Effekten. Der Dubai Brunnen, der grösste vorführende Springbrunnen mit Blick auf das Burj Khalifa, hostete eine spezielle Feuer-Wasser-Musik-Show.

Mohamed Alabbar, Chairman von Emaar Properties sagte: "Die Silvester-Gala am Burj Khalifa hat Dubai als ein Pflichtreiseziel für das Feiern von neuen Anfängen positioniert. Die Show war eins der feinsten Schauspiele der Welt, und dass in den kommenden Jahren Dubai der Ort sein wird, den Besucher aus der ganzen Welt für das Feiern des Neujahres auswählen werden."

Besucher wurden ebenfalls mit der After-Party auf der Aussichtsetage unterhalten, dem Burj Khalifa, der weltweit höchsten Aussichtsetage mit einer Aussenterrasse, die unlängst als die beste Touristenattraktion bei "The Best in Dubai" gewählt wurde.

Als eine vollständig entwickelte Gemeinde mit Häusern, Gewerbeflächen von Weltklasse und dem weltweit ersten Armani Hotel Dubai gilt das Burj Khalifa heute als "A Living Wonder" (Ein lebendes Wunder). Es verankert Downtown Dubai, die am vollständigsten entwickelte Lifestyle-Bebauung in der Stadt, die auch zwei Einkaufszentren besitzt, The Dubai Mall, das weltweit grösste Einkaufs- und Unterhaltungsreiseziel, und das Souk Al Bahar.

