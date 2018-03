"Guten Morgen Düsseldorf" - Diese 30 Kandidaten stellen sich dem Voting

Aus rund 200 Einreichungen wurden die 30 Interpreten für das große "Guten Morgen Düsseldorf"-Voting auf oe3.ORF.at ausgewählt.

Kandidat 01: Eva K. Anderson

Titel: "I Will Be Here"

Sie ist mittlerweile keine Unbekannte mehr im österreichischen Musikbusiness. Für Christina Stürmer hat Eva K. Anderson den Hit "Ich lebe" geschrieben. Spätestens mit der Single "A Sound of Silence" hat sich die Steirerin auch selbst einen Namen als Singer-Songwriterin gemacht.

Kandidat 02: Nadine Beiler

Titel "The Secret Is Love"

Die Tirolerin mit der außergewöhnlichen Stimme gewann die dritte Staffel des ORF-Events "Starmania". Beachtlich auch, dass Nadine Beiler in den "Ö3 Austria Top 40" bereits ganz stark aufzeigen konnte. Platz zwei gab es für ihre erste Single "Alles was Du willst". Auch das Album "Komm doch mal rüber" und die zweite Single "Was wir sind" schafften es in die Charts.

Kandidat 03: Leo Aberer

Titel: "There Will Never Be Another You"

Vor fünf Jahren hat Leo beim "Ö3-Soundcheck" teilgenommen und sich dabei erstmals vor großem Publikum in Szene gesetzt. Mit Erfolg - der Grazer schaffte es auf Platz zwei. Danach ging's Schlag auf Schlag, was Hits wie "Won't You Know" und "Wann geda?" beweisen. Das nächste Ziel steht schon fest: "Ich will für Österreich zum Song Contest." Leo Aberer startet mit einem Duett, die Partnerin an seiner Seite ist Patricia Kaiser.

Kandidat 04: Oliver Wimmer

Titel: "Let Love Kick in"

Nach dem "Starmania"-Sieg blieb keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Immerhin musste in kürzester Zeit ein Album aufgenommen werden. Eine stressige Zeit für den im burgenländischen Neufeld an der Leitha aufgewachsenen Wimmer. Stress, der sich aber bezahlt gemacht hat: Superstar Gary Barlow hat eigens für Oliver Wimmer einen Song komponiert: "All Blessings Fall".

Kandidat 05: Excuse Me Moses

Titel: "Way Out"

Die Band wird im Sommer 2000 zunächst unter dem Namen Funkalicious geboren. Bereits im Februar 2001 folgt der erste Gig im Shelter in Wien. "Perfekta", das Debütalbum, schaffte es bis in die österreichischen Albumcharts. Massives Airplay gelang ihnen mit dem Hit "Butterfly Tree", nachdem sie erfolgreich beim "Ö3-Soundcheck" teilgenommen haben. Mit acht Beinen fest in der Alternative-Szene verankert, greift das Rockquartett nach der europäischen Musikkrone.

Kandidat 06: Alkbottle

Titel: "Wir san do net zum Spaß"

Die Fans verehren die Wiener Mundartrocker auf ihre ganz spezielle Art und Weise. Textsicher wird bei Konzerten jeder Song "mitgegrölt". Welches Argument spricht dafür, gerade Alkbottle als österreichischen Vertreter nach Düsseldorf zu schicken? "Endlich einmal ein wirklich gescheiter Rock 'n' Roll bei dieser Veranstaltung kann nicht schaden", so die erfolgreichste Rockband Österreichs.

Kandidat 07: Richard Klein

Titel: Bigger Better Best"

Nach denkwürdigen Gesangsauftritten wie beim 60. Geburtstag seines Onkels Adam sowie beim Postlerball 2009 beschloss Richard Klein - die Reinkarnation von Little Richard - am Song Contest 2011 in Düsseldorf teilzunehmen. Musikalisch bewegt sich Richard Klein zwischen den Welten Rock und Roll hin und her. Unterstützt wird der Musiker von Christoph Grissemann und Dirk Stermann.

Kandidat 08: Mary Broadcast Band

Titel: "Who's Gonna Stop Me"

Frontlady Mary Lamaro und ihre Band stehen auf Soul-Rock - mit einer ordentlichen Prise Optimismus. Die beiden Alben heißen daher auch konsequenterweise "life is beautiful" und "life is still beautiful" -beide produziert von der Motown-Legende Leroy Emannuel.

Kandidat 09: Heinz aus Wien

Titel: "O Cosi"

Zwischen der Bandgründung im Sommer 1995 und dem Weg in die Selbstständigkeit mit ihrem Label Herr Heinz Records im Jahr 2007 ist bei Heinz aus Wien karrieretechnisch einiges passiert. Drei Nominierungen für den Amadeus-Award, ein Konzert-Battle mit den befreundeten Sportfreunden Stiller und Songs wie "Lieb im Prinzip" haben der Band eine treue Fans-Base verschafft.

Kandidat 10: Julian Heidrich

Titel: "Australian Gate"

Julian Heidrich, bekannt aus der ORF-Show "HELDEN VON MORGEN", überzeugt mit einer unverkennbaren Stimmfarbe, seinem stimmigen Gitarrenspiel und seiner Ausstrahlung. Der 19-jährige Wiener macht gefühlvollen, aber groovigen Gitarrenpop, der durchaus Grund zu Vergleichen mit Größen wie James Morrison und John Mayer gibt.

Kandidat 11: Any Major Dude

Titel: "July"

Beim "Ö3-Soundcheck" waren die Vorarlberger 2010 bereits im Finale. 2011 wollen die Herren von Any Major Dude den Song Contest rocken. "Man sollte sich selber nicht zu ernst nehmen", meinen Any Major Dude. "Musik ist eine von vielen Möglichkeiten, um mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten. Wir wollen uns mitteilen, etwas teilen mit dem Zuhörer."

Kandidat 12: Katie Lunette

Titel: "My Home"

Katie Lunette (Katrin Lampe) ist die Frontfrau einer sechsköpfigen Band, die seit langem gemeinsam Musik macht. Im vergangenen Jahr arbeiteten sie und ihr Produzent Marcus Wippersberg, der auch als Sound Engineer die letzten sechs Alben des diesjährigen Grammy-Gewinners John McLaughlin mischte, an ihrem neuen englischsprachigen Album "Road of Gold", bei dem ein Großteil der Songs und Texte aus eigener Feder stammen. Musikalisch Gehör verschaffte sich Katie Lunette bereits mit ihrem Debütalbum "Good Housewives", eine bluesig-folkige Anlehnung an die späten 50er Jahre.

Kandidat 13: Matara

Titel: "Why Do I"

Eine Frau, eine Gitarre - mehr braucht es nicht für gute Musik. Matara ist der lebende Beweis. Gemeinsam mit ihrer Band "acoustic tale" entsteht eine akustische Märchenlandschaft, in der man sich gern mal verliert. Mataras Zurückhaltung bei den Zwischenansagen macht die Gefühlstiefe der Songs umso spürbarer: Sobald die Musik beginnt, wird aus der Newcomerin mit zauberhafter Stimme eine charismatische Sängerin.

Kandidat 14: Robi Faustmann

Titel: "Neuer Wind"

Für das Musikvideo zu "Neuer Wind" haben Robi Faustmann und seine Band einfach ein Doppelbett zu einem Segelboot umgebaut. Mit diesem Segelbett, das nicht nur fahren, sondern auch schwimmen kann, machen sie sich mit ihren Instrumenten im Gepäck auf eine fantastische Abenteuerreise - die sie vielleicht sogar bis nach Düsseldorf führt.

Kandidat 15: Louie Austen

Titel: "Make Your Move"

Louie Austens Aufstieg erinnert an die klassische Tellerwäscher-Erfolgsgeschichte: Vom rauchigen Nachtclub-Crooner zu einem der berauschendsten und charismatischsten Performer seit Frank Sinatra und dem Rat Pack. Was er macht, macht er ganz und mit vollem Einsatz und ohne Rücksicht auf Verluste, denn der 64-jährige Crooner mag keine halben Sachen!

Kandidat 16: Charlee

Titel: "Good to Be Bad"

2005 ist ihr Stern beim "Kiddy Contest" aufgegangen. Seitdem hat die kleine Schwester von Michelle Luttenberger mit Hochdruck am ersten Album gearbeitet. 60 Songs sind eingespielt worden. Für den "Eurovision Song Contest" hat Charlee eine Nummer gewählt, die dem Event gerecht wird.

Kandidat 17: Axel Wolph & The Feeltank Orchestra

Titel: "My Little Reminder"

Dass der 1979 in Linz geborene Singer-Songwriter, Produzent und Multiinstrumentalist Axel Wolph bei der heimischen Vorentscheidung für den "Eurovision Song Contest" teilnimmt, überraschte so manchen Kenner seiner Musik. Sein aktuelles Album "Feeltank" läuft nicht nur hierzulande auf Rotation im Hitradio, wie auch schon mit seinem Vorgänger "The Weekend Starts on Wednesday" (2009) gibt es sogar in den USA Airplay auf mittlerweile gut 60 Stationen.

Kandidat 18: Petra Frey

Titel: "Send a Little Smile"

Petra Frey weiß, worauf sie sich einlässt. 1994 war sie mit "Für den Frieden der Welt" schon einmal beim "Eurovision Song Contest" dabei. Der 17. Platz ist es damals geworden und es war der Start ihrer erfolgreichen Karriere als Sängerin. 2003 hat sie es dann nochmal probiert und ist in der österreichischen Vorentscheidung zum Song Contest knapp am Sieg vorbeigeschrammt.

Kandidat 19: Lana Gordon

Titel: "Ask the Universe"

Sie war in der Originalbesetzung von "Lion King" am Broadway zu sehen, hat in "Jesus Christ Superstar", "West Side Story", "Tarzan", "Carmen Cubana", "Hair" und zahlreichen anderen höchst erfolgreichen Musicalproduktionen mitgewirkt. Lana Gordon hat eine Stimme, die sie beruflich bereits um die halbe Welt geführt hat, und hat fünf Jahre in Maria Enzersdorf gelebt. In Düsseldorf will sie 2011 für Österreich am "Eurovision Song Contest" teilnehmen - mit einer Produktion von Werner Stranka & Martin Gellner.

Kandidat 20: Cama

Titel: "Times of Our Lives"

Cama, das sind die beiden sympathischen Tiroler Musiker Carmen Maier und Matthi Kadoff, die beide schon lange gemeinsam Musik machen und ihre Songs selbst schreiben. Beide stehen fest im Leben und verstehen unter Musikmachen mehr als nur ein Geschäft oder die pure Jagd nach Ruhm. Mit den Songs "25 Years", "In This Life" und "Times of Our Lives" aus ihrem Album "Another Handful of Songs" haben sie bewiesen, dass ihnen das Songschreiben im Blut liegt.

Kandidat 21: Sellyy

Titel: "Lethargie"

Sellyy ist gerade 18 Jahre alt und erst auf dem Weg nach ganz oben. Sie besucht Friedhöfe - des Nachts - und steht auf "Saw", "Feuchtgebiete", Manson und Heineken. Ihr Stil: Electrogothic mit deutschen, oft dunklen und mystischen Texten.

Kandidat 22: Jean Nolan

Titel: "Crazy"

Der Sänger und Songwriter aus Kärnten Jean Nolan nimmt sein Publikum mit auf eine musikalische Reise der Hoffnungen, Träume und der Kraft der Liebe. Sein Alltag hat sich stark verändert als er, gemeinsam mit Produzenten Andi Frei, sein selbst geschriebenes Debütalbum "Born Ready" aufgenommen hat, das im Juni 2010 auf Freiaudio Records erschienen ist. Im Februar dieses Jahres wurde Jean der Austria Newcomer Award 2010 verliehen, einer der renommiertesten Newcomer Awards Europas.

Kandidat 23: Luttenberger-Klug

Titel: "Sternenlichter"

Chartserfolge und Auszeichnungen haben Michelle Luttenberger und Chrissi Klug bereits. Nun will das Popduo aus der Steiermark zum Song Contest. Erfahrung mit großem Publikum haben Luttenberger-Klug ja bereits - Höhepunkt war 2006 der Auftritt vor dem WM-Finale auf der Berliner Fanmeile mit mehr als einer Million Zuschauern.

Kandidat 24: Alf Poier & die obersteirische Wolfshilfe

Titel: "Happy Song"

"Weil der Mensch zählt" begeisterte Europa. Alf Poier hat 2003 immerhin Platz sechs geholt. Humor als Schlüssel zum Erfolg beim Song Contest. Singen ist nur ein Talent des Steirers. Anarchokomik ist sein Metier. Salzburger Stier, Deutscher Kleinkunstpreis, Deutscher Comedypreis - Alf Poier ist lustig, ohne verletzend zu sein.

Kandidat 25: Missy May

Titel: "It's a Girl's Life"

Schauspielerin, Moderatorin, Sängerin: Missy May hat schon vieles gemacht. Beim Song Contest war sie allerdings noch nicht. Möglicherweise hat sie 2011 die Chance, diese Erfahrung ihrer Biografie hinzuzufügen.

Kandidat 26: Trackshittaz/Lukas Plöchl

Titel: "Oida Taunz"

Lukas Plöchl alias G-Neila und Manuel Hoffelner alias Manix nehmen sich bei ihren Raps kein Blatt vor den Mund. Das gefällt auch den Juroren der ORF-Castingshow "HELDEN VON MORGEN", bei der Lukas Plöchl voll durchstartet. Der Trackshittaz-Song "Oida Taunz" begeistert die Fans nicht nur in der Show: Der Song schaffte auf Anhieb den Sprung an die Chartsspitze.

Kandidat 27: CoryBantic/Chris Schaller

Titel: "Try to Forget Her"

Das ist die Band von dem bunten Vogel aus "HELDEN VON MORGEN", Chris Schaller, in der auch sein Zwillingsbruder Julian Schaller mitspielt. Glam-Rock. Düster, ausgeflippt und unberechenbar - Chris Schaller ist schwer in Worte zu fassen. Beim ORF-1-Event "HELDEN VON MORGEN" begeistert er vor allem mit seinen extravaganten Bühnenperformances. Nichts ist ihm heilig. Die Größen der Musikgeschichte dreht er durch die Mangel, nur um sie danach aufs Neue auferstehen zu lassen.

Kandidat 28: Freddy Sahin-Scholl

Titel: "Butterfly"

Freddy Sahin-Scholl ist weltweit der einzige Künstler, der sechseinhalb Oktaven singen kann. Ein "Rohdiamant" in der Showbranche. Freddy ist zwar Deutscher, wohnt und arbeitet aber sowohl in Wien-Hietzing wie auch in Karlsruhe und ist der Gewinner der TV-Show "Das Supertalent 2010".

Kandidat 29: Band WG

Titel: "10 Sekunden Glück"

Markus Weiß, Mia Koller und Bern Wagner sind Denker. Dickköpfe mit metaphorischen Gedanken und ihr Album "Unkaputtbar" übt sich im Fach der Seelenklempnerei besser als so mancher Therapeut.

Kandidat 30: Klimmstein feat. Joe Sumner

Titel: "Paris, Paris"

Frechheit siegt! Zumindest im Fall der steirischen Truppe Klimmstein. Auf die Frage "Man, what would it cost if you do some vocals on my new record?", war die Antwort von Sting-Sohn Joe Sumner: "Fly me in and organize me a couch to sleep." Herausgekommen ist der Song "Paris, Paris", ausnahmsweise nicht in Mundart gesungen. Zu Mundart hat die steirische Band rund um Horst Klimstein und Markus Bieder einen ganz eigenen Bezug. Dialekt als Stilmittel steht bei Klimmstein hoch im Kurs.

