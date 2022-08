Tolérance HYDRA-10: Deine Haut weiß, was sie braucht

Die Haut ist ein Wunder und weiß am besten, wie sie sich mit Feuchtigkeit versorgt. Eau Thermale Avène hat eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht: Tolérance HYDRA-10.

Wien (OTS) - Mit seinem dermo-kosmetischen Know-how und seinem Einsatz, natürliche Produkte zu entwickeln, hat Eau Thermale Avène eine nachhaltige und verantwortungsvolle Inspirationsquelle in der Haut selbst gefunden: Die Biomimetik ist ein großer wissenschaftlicher Fortschritt für die natürliche Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit.



Die erste biomimetische Feuchtigkeitspflege

TOLERANCE HYDRA-10 verfügt über eine innovative, patentierte Formulierung, die nur aus biomimetischen, natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Alles wurde so konzipiert, dass es in völliger Harmonie mit der Haut steht.



100% natürlichen Ursprungs

Wasser, Lipide, Zucker: alles in TOLERANCE HYDRA-10 ist auch in der Haut natürlich vorhanden. Wie der Produktname schon verrät, besteht die Formulierung aus einer kurzen Liste von max. 10 Inhaltsstoffen*1, die der Haut genau das geben, was sie braucht, um das natürliche Gleichgewicht des Mikrobioms zu bewahren. Genau die richtige Menge, nicht weniger.



Keine Konservierungsstoffe oder Duftstoffe



Sterile Cosmetics®2 ist die einzige Technologie, die eine sichere Formulierung ohne Konservierungsstoffe oder konservierungsmittelähnliche Substanzen anbieten kann. TOLERANCE HYDRA-10 ist für alle Hauttypen geeignet, auch für die zarte und empfindliche Haut von Kindern und Säuglingen.



Die Highlights



Diese feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege ist zu 100% natürlichen Ursprungs und für die empfindliche Haut von Erwachsenen, Kindern und Babys geeignet. Reich an Hyaluronsäure versorgt die hoch verträgliche Formulierung die Haut mit intensiver Feuchtigkeit für 48 Stunden.3



TOLERANCE HYDRA-10 unterstützt die natürliche Feuchtigkeitsversorgung der Haut und stellt täglich ein angenehmes Hautgefühl wieder her. Es bewahrt das natürliche Gleichgewicht des Haut-Mikrobioms dank seiner patentierten biomimetischen Formulierung. Das sterile Pumpsystem Sterile Cosmetics® schützt die Formulierung vor Verunreinigung, ohne Konservierungs- und Duftstoffe.

Die Produkte



Tolérance HYDRA-10 Feuchtigkeitsfluid

Die frische und leichte Textur des Feuchtigkeitsfluids fettet nicht nach.

Anwendung: 1 bis 2 mal am Tag, morgens und abends auf Gesicht, Hals und Augenkonturen auftragen.

40 ml

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 19,90



Tolérance HYDRA-10 Feuchtigkeitscreme

Die angenehme und nährende Textur ist für trockene Haut geeignet, ohne zu fetten.

Anwendung: 2 mal am Tag, morgens und abends auf Gesicht, Hals und Augenkonturen auftragen.

40 ml

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 19,90





1 9 Inhaltsstoffe im ToleranceHydra-10 Feuchtigkeitsfluid, ohne Sheabutter.

2 Eine von Pierre Fabre Laboratories patentierte Innovation

3 AnwenderInnentest bei wiederholter Anwendung, 30 Testpersonenen









Rückfragen & Kontakt:

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique GmbH

Silvia Sedlacek, BA

Online Marketing & externe Kommunikation