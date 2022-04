Terminaviso: „(Der Krise) Immer einen Schritt voraus: Professionelle Kommunikationsarbeit für Gemeinden“

Salzburg (OTS) - APA-Comm informiert über aktuelle Kommunikations-Trends und -Services für Städte und Gemeinden – Know-how und Networking bei „Municipal Trends: Konferenz für kommunale Entwicklung“ am 18. Mai in Salzburg

Gerade in Krisenzeiten kommt Gemeinden eine besondere Rolle zu: Sie sind den Bürgerinnen und Bürgern häufig „am nächsten“, oft kennt man die handelnden Personen. Gleichzeitig sind gerade im Zuge von Krisen permanent aktuelle, gesicherte Informationen gefragt – eine besondere Herausforderung in Zeiten, in denen sich die Nachrichtenlage schnell ändert. Kommunale EntscheidungsträgerInnen leisten somit intensive Kommunikationsarbeit für vielfältige Zielgruppen, haben jedoch meist keine große PR-Abteilung.

Wie bleiben Verantwortliche in Städten und Gemeinden täglich auf dem Laufenden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können? Und wie gelingt professionelle und nachhaltige Kommunikation, die Orientierung und Sicherheit bietet, auch in Krisenzeiten?

Gezieltes Kommunikations-Know-how sowie praxisnahe Tipps zu professionellen Services und Tools bietet ein Vortrag von APA-Comm im Rahmen von „MUNICIPAL TRENDS: Konferenz für kommunale Entwicklung“. APA-Comm ist außerdem mit einem Informationsstand vertreten und präsentiert ihr Leistungsangebot für Städte und Gemeinden.

18. Mai 2022, 11:50 Uhr



Barbara Rauchwarter, PR-Profi und Chief Marketing Officer der APA:

„(Der Krise) Immer einen Schritt voraus: Professionelle Kommunikationsarbeit für Gemeinden“



Vortrag im Rahmen von „MUNICIPAL TRENDS: Konferenz für kommunale Entwicklung“

VEGA Sternwarte, Haus der Natur Salzburg



Informationen & Anmeldung: Municipal Trends - Die Konferenz für die Entwicklung von Gemeinden (ghezzo.at)

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at