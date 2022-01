Wie kommen expandierende Franchise-Unternehmen an die besten Standorte?

Mit der Software von WIGeoGIS treffen wachsende Franchise-Unternehmen immer die besten Standortentscheidungen - und das leichter, schneller und profunder als je zuvor.

Wien/München (OTS) - Franchising-Systeme haben sich als extrem krisensicher erwiesen und boomen wie nie zuvor. In Österreich gibt es einer Studie des Österreichischen Franchise-Verbands zufolge derzeit (2021) knapp 500 Franchise-Systeme, die zuletzt an 12.000 Standorten insgesamt 10,8 Milliarden Euro umgesetzt haben - ein Rekord. Und die Branche wächst weiter: 74 Prozent der Franchise-Systeme befinden sich auf Expansionskurs.



Doch Wachstum geschieht nicht von alleine. Sowohl die Definition von Zielgebieten als auch die Frage der Gebietsvergabe an die Franchisenehmer sowie die Entscheidung für einzelne neue Standorte will klug getroffen sein – ohne viel Zeit und Ressourcen in die Standortanalysen zu stecken. Genau das ermöglicht die Geomarketing-Software von WIGeoGIS. Deshalb setzen Franchise-Unternehmen seit bald 30 Jahren auf die Angebote und die Expertise des WIGeoGIS-Teams.

Waltraud Martius, Geschäftsführerin der auf Franchise-Beratung spezialisierten Syncon Consulting GmbH, fasst die Vorteile so zusammen: „ Ohne das Angebot von WIGeoGIS haben Franchisegeber keinen Zugriff auf die entscheidenden Daten und müssen ihre Standortentscheidungen stärker aus dem Bauch heraus treffen – das kann gut gehen, muss es aber nicht. Fehlentscheidungen sind wahrscheinlicher, wenn man nicht mit dem WIGeoGIS-System arbeitet. “

Die meisten WIGeoGIS-Kunden aus der Franchise-Branche setzen für die Standortanalyse und die Gebietsplanung auf das datengetriebene Online-Tool WIGeoStandort. Dort werden alle wesentlichen Faktoren für Ihre individuelle Standortwahl und Gebietsplanung automatisch ausgewertet und übersichtlich auf einer Landkarte dargestellt. Pro Standort erhalten Sie zudem in nur drei Minuten einen automatisiert erstellten Report, der das Potenzial eines Standorts oder Gebietes zusammenfasst.



Zahlreiche namhafte Franchise-Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum profitieren schon jetzt von der Software und der Expertise von WIGeoGIS, darunter burgerme, olina Küchen, Storebox und vit:bikes. Auch hagebau setzt im Franchising ein Geo- und Standortanalyse-Tool für die Immobilienbewertung, Standortentwicklung und Vertriebsgebietsoptimierung ein.

Bianca Blunck, Projektleiterin Franchiseverträge bei hagebau, erklärt: „ Der Bedarf nach wiederkehrenden Analysen stieg ständig, was eine einfachere und schnellere Bearbeitung der Analysen notwendig machte. WIGeoStandort bot die Möglichkeit, dies mit vorkonfigurierten Berichten zu realisieren. Hinzu kommt, dass WIGeoStandort online zur Verfügung steht und bei Bedarf auch mal schnell von unterwegs eine erste, schnelle Analyse erstellt werden kann, um abzuschätzen, ob ein Standort lukrativ sein könnte. Die größten Vorteile von WIGeoStandort aber sind die enorme Zeitersparnis pro Analyse und die schnelle Einarbeitung von Kollegen. “

