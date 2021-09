Vier Gründe, Ihre Daten mit einem WebGIS-Tool zu erfassen

Erfolgreiche Unternehmen treffen Entscheidungen anhand von Datenanalysen. Doch oft passieren schon bei der Datenerfassung grobe Fehler, die sich mit WIGeoWeb leicht vermeiden lassen

Wien/München (OTS) - Erfolgreiche Unternehmen treffen Entscheidungen auf Basis moderner Datenanalyse. Korrekt erfasste Daten sind dafür die Voraussetzung. Aber an eben dieser sauberen Datenerfassung und Datenpflege mangelt es häufig. Mit der Software WIGeoWeb gehört das Datenchaos der Vergangenheit an. Wir nennen Ihnen vier unschlagbare Gründe für die Erfassung und Bearbeitung Ihrer Daten per WebGIS.

1. Grund: Daten sofort richtig erfassen

Bei der Datenerfassung passieren häufig unnötige Fehler. Ein klassisches Beispiel: Der Außendienst besucht einen Neukunden, die Daten werden nicht sofort vor Ort erfasst, sondern im Nachgang im Büro – unvollständige oder ungenaue Adressen sind die Folge. Auch im Bereich von Vertriebsgebieten passiert es oft, dass Gebiete einer falschen Postleitzahl zugeordnet werden. Solche Fehler im Nachgang auszumerzen, ist mühsam und zeitaufwändig.

Das WebGIS WIGeoWeb hat genau hier im Vergleich zu anderen Datenerfassungs- und Datenanalyse-Tools einen entscheidenden Vorteil. Die Daten werden auf Basis geografischer und geometrischer Informationen erfasst.

Daten + Geoinformationen = Geodaten.

Adressen werden zu exakten Punkten auf der Landkarte

Adressen werden per eindeutiger Geokoordinate erfasst – wahlweise per API-Schnittstelle, Excel-Upload, manueller Eingabe oder direkt vor Ort per GPS-Verortung.

Laufwege, Routen, Leitungen auf der Landkarte

Mit WIGeoWeb können Sie auch Linien ganz nach Ihrem Bedarf einzeichnen und als Datensatz erfassen. Beispiele für Liniendaten sind: Laufwege, Straßen, Halteverbotszonen, Länge von Freischankflächen auf Fußgängerwegen, Stromleitungen, Glasfaserleitungen, Flüsse, Bäche etc.

PLZ-Gebiete, Vertriebsgebiete, Risikogebiete korrekt erfassen

Mit WIGeoWeb erfassen Sie auch Flächendaten. Flächen sind Gebiete, zum Beispiel ganz klassisch Postleitzahlengebiete, Gemeinden, Bundesländer, Einzugsgebiete, Vertriebs- und Außendienstgebiete, aber auch Gebiete mit bestimmten Risiken (z. B. Hochwassergebiete), Wald- und Landwirtschaftsflächen, Schutzgebiete etc. Auch hier haben Sie maximale Freiheit, ob Sie die Daten per API-Schnittstelle oder Upload von Geodaten erfassen, freihandzeichnen oder direkt in WIGeoWeb neu erzeugen.

2. Grund: Daten automatisiert oder manuell bearbeiten

Wenn Sie Daten in WIGeoWeb per API-Schnittstelle oder Upload-Modul erfassen, werden gleichzeitig alle attributiven Informationen in die Software geladen. Müssen im Nachhinein Daten aktualisiert werden, erfolgt dies bei API-Schnittstellen automatisiert. Sie können Daten natürlich auch manuell bearbeiten und aktualisieren – einzelne oder mehrere Datensätze auf einmal.

Der Vorteil einer Datenaktualisierung über die Landkarte ist: Räumliche Zuordnungen werden sofort mit erledigt. Wird zum Beispiel ein Außendienstgebiet geteilt, werden automatisch alle Leads und potenziellen Neukunden automatisch den entsprechenden Mitarbeitern zugeteilt.

3. Grund: Daten darstellen – visualisiert auf der interaktiven Landkarte und in Tabellen

WIGeoWeb erledigt die Erfassung von Daten sowie die Darstellung von Daten in einem Schritt. Denn mit der Datenerfassung stellt das Tool diese sofort auf der Landkarte und in einer Tabelle dar. Die Landkarte ist anderen Visualisierungstools überlegen, weil auf der Karte ein Bild entsteht, das mehrere Informationen gleichzeitig transportiert. Die Informationen werden schnell und intuitiv erfasst.

4. Grund: Daten nutzen und mit Mitarbeitern, Kollegen und Partnern teilen

Daten, die in WIGeoWeb erfasst, visualisiert und analysiert wurden, können Sie anderen direkt und ohne Umwege zur Verfügung stellen. Damit macht WIGeoWeb Kommunikation, Austausch und Zusammenarbeit schneller und direkter. Wer welche Daten und Analysen sehen und bearbeiten darf, wird durch ein Rechte-Rollen-Management geregelt, das individuell auf Ihre Anforderungen angepasst wird.

Von Anfang an optimal: Datenerfassung und Datenbearbeitung mit WebGIS WIGeoWeb

Erfassen Sie Ihre Daten von Anfang an optimal und heben Sie so Ihren Datenschatz richtig. Denn mit WIGeoWeb vermeiden Sie nicht nur Erfassungsfehler. Sie sichern auch eine kontinuierliche und einfache Aktualisierung und Bearbeitung von Daten. Dazu haben Sie die Möglichkeit der Visualisierung und Analyse der Daten auf der Landkarte. WIGeoWeb können Sie übrigens kostenlos und unverbindlich testen. Testzugang direkt anfragen.

Was ist GIS-Software?

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein IT-System, das Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.

Über WIGeoGIS

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter und Entwickler von Geomarketing und GIS-Software in Europa. WIGeoGIS bietet Unternehmen Geomarketing-Beratung sowie Analysen und entwickelt intelligente WebGIS-Software, QGIS-Anpassungen und Geocoding-Lösungen. Daneben vertreibt WIGeoGIS weltweite Geodaten und Marktdaten.

Testen Sie Datenerfassung mit WIGeoWeb jetzt gratis und unverbindlich Erfassen Sie Daten von Anfang an optimal. Sie sind es wert. Gratis-Testversion anfordern

Rückfragen & Kontakt:

WIGeoGIS GmbH

Wolf Graf

Geschäftsführender Gesellschafter

+43 1 7151987-16

wg @ wigeogis.com

www.wigeogis.com