So fällt Ihnen kein schlechter Standort auf den Kopf

Wien/München (OTS) - Erinnern Sie sich an die Geschichte von Isaac Newton, der die Gravitation entdeckte, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel? Wenn Sie verhindern wollen, dass Ihnen in Zukunft ein schlechter Standort auf den Kopf fällt, unterstützen wir von WIGeoGIS Sie mit einer professionellen Gravitationsanalyse und stellen dafür unser Know-how und unsere Software zur Verfügung. Wir wenden das Gravitationsmodell seit vielen Jahren an und unterstützen Kunden und Partner beim Einsatz dieser Methodik für Standortbewertungen und Umsatzprognosen.

Mit einer Gravitationsanalyse nach Huff lässt sich prognostizieren, wie viele Kunden ein Standort anziehen wird und welcher potenzielle Umsatz zu erwarten ist. Dazu fließen all jene Faktoren in die Analyse mit ein, die Kunden bei der Wahl eines Standortes in Betracht ziehen. Die wichtigsten dieser Faktoren sind die Distanz zwischen Standort und Kunde sowie die Attraktivität des Standortes. Wolf Graf, Geschäftsführer der WIGeoGIS GmbH, erklärt das Analysemodell so: „ Vereinfacht ausgedrückt, basiert die Gravitationsanalyse auf der Annahme, dass vor allem die Attraktivität eines Geschäfts dafür ausschlaggebend ist, ob sich ein Kunde angezogen fühlt und letztlich hingeht. Man könnte auch sagen: Je attraktiver ein Geschäft, umso weitere Anfahrtswege nimmt der Kunde in Kauf. “

Diese Fragen beantwortet die Gravitationsanalyse

Wie attraktiv ist ein Standort für Kunden?

Wie stellt sich die lokale Wettbewerbssituation dar?

Wie groß ist die Interaktionswahrscheinlichkeit an einem Standort, also wie wahrscheinlich ist es, dass Kunden sich für einen Standort entscheiden?

Wie hoch ist der erwartete Umsatz, wenn ich hier einen neuen Standort eröffne?

Wie viele Kunden mit welcher Kaufkraft werden den Standort besuchen?

Wie ändert sich das Kundenverhalten, wenn neue Standorte hinzukommen oder bestehende wegfallen?

Detaillierte Risiko-Chancen-Abwägung

Viele Kunden nützen die Möglichkeiten der Gravitationsanalyse bereits und setzen auf die Expertise von WIGeoGIS. Carsten Mainz, Geomarketing-Experte und Head of Leasing und Expansion D/NL/B/CH bei Peek & Cloppenburg KG, ist einer von ihnen: „ Bevor langfristige Mietverträge eingegangen werden, ist heute eine detaillierte Risiko-Chancen-Abwägung zum Standort notwendig. Wir brauchen Prognosen, ob ein Standort langfristig wirtschaftlich ist. Die Methode, ein Einzugsgebiet ausschließlich durch den Faktor Entfernung zu definieren, reicht heute dafür nicht mehr aus. Denn es gibt viele determinierende Faktoren, warum ein Kunde ein Geschäft aufsucht. " Die wichtigsten Vorteile von Geomarketing und GIS für den Einzelhandel sind aus seiner Sicht genauere und nachvollziehbarere Ergebnisse innerhalb der Standortanalyse, die Abbildung von Wettbewerbsszenarien und eine optimierte Werbemittelstreuung.



Anwendungsgebiete der Gravitationsanalyse



Die Gravitationsanalyse eignet sich vor allem für Branchen mit einem starken Anteil an stationärem Handel. Klassische Einsatzgebiete der Gravitationsanalyse nach Huff sind unter anderem der Lebensmitteleinzelhandel, Apotheken, Lotterieverkaufsstellen, Filialmarketing und Vertriebscontrolling sowie die öffentliche Bedarfsplanung im Gesundheitswesen oder in der kirchlichen Verwaltung.



Drei Möglichkeiten, zu einer Gravitationsanalyse zu kommen



Das Team von WIGeoGIS führt die Analyse in einem Beratungsprojekt für Sie durch. Sie führen die Analyse im WIGeoStandort, der webbasierten Software von WIGeoGIS, selbst durch. Dafür benötigen Sie keine Fachkenntnisse über Geo-Informations-Systeme (GIS). Für Unternehmen mit eigenen GIS-Experten eignet sich die QGIS-Software mit einem passenden Plugin für die Gravitationsanalyse. Sie ist auf Ihren eigenen Rechnern installiert und ermöglicht es, die Huff-Gravitationsanalyse selbst schnell, einfach und performant durchzuführen.

