Wie nahe ist zu nahe? Wenn Standorte sich kannibalisieren

WIGeoGIS ermöglicht es, den Kannibalisierungseffekt von Standorten in der Geomarketing-Software QGIS automatisch zu berechnen

Die Software von WIGeoGIS macht Kannibalisierung sichtbar und ermöglicht, zu sehen, welchen Standorten im Fall einer Filialerweiterung wie viel an Umsatz entzogen wird. Das seit langer Zeit bei Standortanalysen eingesetzte und erprobte Verfahren der Überlagerungsanalyse ist jetzt auch in QGIS verfügbar und wird dort automatisiert durchgeführt. Kai Barenscher, Senior Consultant bei WIGeoGIS 1/2

Wir erklären Ihnen, wie einfache oder komplexe Überlagerungsanalysen im QGIS funktionieren und wie Ihnen die Analyse von Kannibalisierungseffekten für Ihre Standortentscheidungen nützt. Andreas Marth, Teamleiter GIS Services WIGeoGIS Österreich 2/2

Wien/München (OTS) - Wenn sich die Einzugsgebiete von Standorten überlagern, kann das zu einer Kannibalisierung führen, weil ein Standort einem anderen einen Teil des Geschäfts wegnimmt. Kunden, die dort leben oder arbeiten, wo sich die Einzugsgebiete überlappen, müssen sich für eine Filiale entscheiden, wodurch die andere Filiale weniger Umsatz macht. Das ist besonders für die Standortentscheidungen relevant. Daher lohnt es sich, im Rahmen von Standortanalysen auch den Kannibalisierungseffekt auszuwerten.



Mit Überlagerungsanalyse Kannibalisierung berechnen

Ein neues Plugin der WIGeoGIS für QGIS, die GIS-Software für Spezialisten, macht die Analyse der Kannibalisierung jetzt ganz einfach. Damit lässt sich auf Knopfdruck herausfinden, wie viel Kundenpotenzial Standorte einander schon jetzt gegenseitig wegnehmen oder in Zukunft abgraben würden. Kai Barenscher, Senior Consultant bei WIGeoGIS, sagt: " Die Software von WIGeoGIS macht Kannibalisierung sichtbar und ermöglicht, zu sehen, welchen Standorten im Fall einer Filialerweiterung wie viel an Umsatz entzogen wird. Das seit langer Zeit bei Standortanalysen eingesetzte und erprobte Verfahren der Überlagerungsanalyse ist jetzt auch in QGIS verfügbar und wird dort automatisiert durchgeführt. “ Durch die Berechnung von Kannibalisierungseffekten bekommen Standortentscheidungen eine wertvolle Datengrundlage, die wesentlich zur richtigen Standortwahl beiträgt.



Durch das Überlagerungsanalyse-Plugin im QGIS von WIGeoGIS lassen sich Fragen wie diese ohne mühsame Berechnungen automatisch beantworten:



Wie nahe ist zu nahe?

Welche Standorte nehmen sich gegenseitig Kunden weg?

Macht es betriebswirtschaftlich Sinn, in der Nähe einer bestehenden Filiale eine neue zu eröffnen?

Wie viel Umsatz verliert ein bestehender durch einen neuen Standort konkret?

Welches von mehreren freien Geschäftslokalen eignet sich am besten, weil es die bestehenden Standorte am wenigsten kannibalisiert?

Wie viele Einwohner leben im überlappenden Einzugsgebiet zweier Filialen?

Wie stark würde die Vergrößerung eines Standortes einen anderen Standort kannibalisieren?

Ist das Potenzial möglicher neuer Standorte groß genug oder sind sie so gelegen, dass es zu starken Kannibalisierungseffekten kommen würde?

Wo gibt es unterversorgte White Spots, wo es zu keiner Kannibalisierung kommt?

Welche Auswirkungen hat ein neuer Franchise-Standort auf mein eigenes Filialnetz?



Was sind die Auswirkungen auf meine Filialen, wenn ich Eigenprodukte auch in anderen stationären Verkaufsstandorten anbiete?

Das Team von WIGeoGIS unterstützt Unternehmen bei der Implementierung der Software und beim Aufbau von Know-how oder nimmt die Analyse von Überlagerungseffekten und Kannibalisierung in Beratungsprojekten für Sie vor. Andreas Marth, Teamleiter der GIS Services bei WIGeoGIS Österreich, sagt: „ Wir erklären Ihnen, wie einfache oder komplexe Überlagerungsanalysen im QGIS funktionieren und wie Ihnen die Analyse von Kannibalisierungseffekten für Ihre Standortentscheidungen nützt. "

Über WIGeoGIS

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter und Entwickler von Geomarketing und GIS-Software in Europa. WIGeoGIS bietet Unternehmen Geomarketing-Beratung sowie Analysen und entwickelt intelligente WebGIS-Software, QGIS-Anpassungen und Geocoding-Lösungen. Daneben vertreibt WIGeoGIS weltweite Geodaten und Marktdaten.

Mehr zu WIGeoGIS unter: www.wigeogis.com



Unter Geomarketing versteht man GIS-Anwendungen im Unternehmensumfeld.

