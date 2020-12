Fundierte Reports auf Knopfdruck mit WebGIS-Software

Neue Release von WIGeoGIS optimiert das Reporting

München/Wien (OTS) - In Unternehmen werden laufend folgenreiche strategische Entscheidungen getroffen: Macht es Sinn, neue Standorte in einem Bundesland zu eröffnen? Wie relevant ist ein Gebiet für die Werbemittelplanung? Wo befindet sich die Zielgruppe in bestimmten Regionen? Die neue Version der WebGIS-Software WIGeoWeb erstellt für Fragen wie diese auf Knopfdruck ausgefeilte und übersichtliche Reports, deren Erstellung bisher mehrere Tage gedauert hat.

Verbessertes Reporting in WIGeoWeb

WIGeoGIS hat seine Software WIGeoWeb durch zahlreiche Verbesserungen auf ein neues Level gehoben. Mit der neuen Version der Web-GIS-Software lassen sich in zwei Schritten komplexe Markt- und Zielgruppenanalyse-Reports für beliebige Regionen erstellen. Bei der aktuellen Release wurde der Schwerpunkt auf das Reporting gesetzt. Dadurch werden Datenanalysen jetzt noch individueller, komplexer und zugleich schneller und einfacher zugänglich. Thorsten Lange, Senior Consultant bei WIGeoGIS, sagt über die Software-Release: „WIGeoWeb ist ein Geoinformations-Tool, das dazu dient, Daten auf einer digitalen Karte darzustellen. Die neue Version ist deutlich flexibler beim Reporting.“

Kinderleichtes Reporting mit WebGIS-Software

Die Reports werden zu Beginn auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden hin konfiguriert und können dann jederzeit in standardisierter Form abgerufen werden. Das macht sie miteinander vergleichbar. Ein Mausklick reicht, um zum jeweils aktuellen Report zu gelangen. Denn WIGeoWeb analysiert automatisch und systematisch die ausgewählten Daten wie Region, Zielgruppe, Kaufkraft oder Vertriebsnetz und liefert herzeigbare Berichte nach Wunsch als PDF-, Excel- oder Word-Datei. Die Analyseergebnisse gibt es zum einen in grafischer Form als Landkarten und Diagramme, zum anderen in tabellarischer und textlicher Form. Dafür sind weder Anpassungen an der Software noch GIS-Fachkenntnisse nötig.

Erweitertes Angebot in der neuen Release

Reports können sowohl für ein als auch für mehrere Geoobjekte wie zum Beispiel Bundesländer, Gemeinden und Postleitzahlen, Straßen und Gebäude, Vertriebs-, Betreuungs-, Service- oder Händlergebiete, aber auch für individuell definierte Gebiete und Regionen erstellt werden. Kunden können eine beliebige Anzahl von Reports mit verschiedenen Schwerpunkten erstellen. Christoph Pichlbauer, Projektmanager bei WIGeoGIS, sagt: „Die neue Release unserer WebGIS-Software macht es möglich, mehrere Reports gleichzeitig innerhalb eines WIGeoWeb-Systems einzurichten.“ Pro Report kann eine beliebige Kombination von Eingabeparametern definiert werden, zum Beispiel Umsatz, Alter und Kaufkraft der Zielgruppe, Vertriebsgebiete, Potenzialkunden etc. Ab sofort lassen sich außerdem Excel-Tabellen über das Administrationsmodul WIGeoWeb CMS in das WebGIS integrieren – und das ohne IT- und GIS-Kenntnisse, denn die Tabellen werden automatisch mit Geodaten verbunden und als interaktive Landkarte dargestellt.

Über WIGeoGIS

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter und Entwickler von Geomarketing und GIS-Software in Europa. WIGeoGIS bietet Unternehmen Geomarketing-Beratung sowie Analysen und entwickelt intelligente WebGIS-Software, QGIS-Anpassungen und Geocoding-Lösungen. Daneben vertreibt WIGeoGIS weltweite Geodaten und Marktdaten.

GIS-Software

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein IT-System, das Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.

