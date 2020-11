Wissen Sie, was ein GIS ist?

Grundwissen Geo-Informationssysteme und GIS-Software

München/Wien (OTS) - Informationen auf digitalen Landkarten abrufen? Das ist uns nicht erst geläufig, seit wir uns mit Coronazahlen beschäftigen. Dass dahinter ein Geo-Informationssystem steht oder was das Kürzel GIS überhaupt bedeutet, ist weniger bekannt. Vor allem Unternehmer wissen oft nicht, wie nützlich GIS-Analysen für den Erfolg im Business sein können. Ein Web-Tutorial schafft Abhilfe.

GIS-Software verarbeitet Daten räumlich

Die griechische Silbe „Geo“ bedeutet Erde. Diese Welt, in der wir leben, ist ein dreidimensionaler Raum. Dementsprechend breit sind die Anwendungsfelder der Geoinformatik: Behörden verwalten mit GIS-Software Wasser- und Energieversorgungsnetze, Versicherungsunternehmen schätzen Risiken ein. Ob Sie am Routenplaner nachschauen, wie Sie am schnellsten Ihr Ziel erreichen oder auf der Öffi-App, wann und wo die nächste Schnellbahn fährt – es ist immer ein GIS-System, das in Sekundenschnelle die Antwort liefert. GIS-Systeme helfen auch bei der Analyse der aktuellen Corona-Entwicklung.

Eine interaktive Landkarte, angereichert mit Funktionen

Ein GIS stellt Daten auf digitalen Landkarten geografisch dar. Die Daten sind in Schichten, sogenannten „Layern“ organisiert, können ein- und ausgeblendet, gefiltert und miteinander verknüpft werden. Allein durch die visuelle Darstellung werden Zusammenhänge auf einen Blick erkennbar, darüber hinaus können zahlreiche Funktionen in die Software einprogrammiert werden. GIS-Systeme helfen, Antworten auf definierte Fragestellungen zu finden und bessere Entscheidungen zu treffen.

Beispiel Einzugsgebiet: Wenn Sie mit dem Zirkel eine 2-km-Luftlinie um Ihren Standort ziehen, sagt das nichts darüber aus, wie gut der Standort innerhalb dieses Kreises tatsächlich erreichbar ist. Ein Fluss oder Bahngleis könnte Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Lassen Sie aber ein GIS berechnen, von wo aus der Standort innerhalb von 2 Kilometern mit dem Auto (Distanz) oder 15 Minuten zu Fuß (Zeit) erreichbar ist, können Sie ihn damit sinnvoll bewerten. (Siehe Bild.)

Nutzen von GIS-Anwendungen in der Wirtschaft

Neben dem Standortmanagement sind Vertrieb, Marketing, Controlling und das Management Unternehmensbereiche, die besonders von GIS-Analysen profitieren. „Über 80% aller Unternehmensdaten haben Raumbezug. Das ist der Grund, warum Wirtschaftsgeografie so gut funktioniert“ , sagt Wolf Graf, geschäftsführender Gesellschafter vom GIS-Spezialisten WIGeoGIS, dessen Mission es ist, die Nützlichkeit von GIS-Analysen in der Wirtschaft bekannter zu machen. „Wir bekommen viele Anrufe von Unternehmen aller Branchen, die ein bestimmtes Problem haben und schon wissen, dass ihnen ein GIS bei der Lösung ,irgendwie‘ helfen kann. Sie wissen aber nicht, welche Software es gibt, was sie bei der Auswahl beachten müssen und welche Daten sie für ihre Analyse brauchen. Für eine erste Orientierung haben wir diese Tutorial-Seite erstellt. Darüber hinaus beraten wir gerne telefonisch oder via Webkonferenz.“

Moderne GIS-Software läuft heute oftmals browserbasiert, es ist also keine Installation erforderlich. Mit einem auf Geomarketing optimierten WebGIS lassen sich häufig nachgefragte Analysen, etwa zu Zielgruppen, Marktpotenzialen oder Vertriebsgebieten, mit wenigen Klicks durchführen, ohne dass dafür spezielles GIS-Know-how notwendig ist.

Beispiele und Tutorial Videos sind auf dem YouTube-Kanal von WIGeoGIS zu finden.

Mehr Info:

www.wigeogis.com/de/gis-software

Über WIGeoGIS

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter und Entwickler von Geomarketing und GIS-Software in Europa. WIGeoGIS bietet Unternehmen Geomarketing-Beratung sowie Analysen und entwickelt intelligente WebGIS-Software, QGIS-Anpassungen und Geocoding-Lösungen. Daneben vertreibt WIGeoGIS weltweite Geodaten und Marktdaten.

Mehr zu WIGeoGIS unter: www.wigeogis.com



Unter Geomarketing versteht man GIS-Anwendungen im Unternehmensumfeld.

