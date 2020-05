GIS-Software als Geheimtipp in der Unternehmensführung

Bezan & Ortner und WIGeoGIS gehen Partnerschaft ein

Wien (OTS) - Unternehmensberatung und GIS-Analysen passen perfekt zusammen. Darum bündeln das Beratungsunternehmen und der GIS-Spezialist ihre Kräfte und führen Unternehmen zum Erfolg.

GIS als hilfreiches Tool in allen Phasen von Unternehmensprozessen

Steuerungs- und Veränderungsprozesse durchlaufen, wenn sie nachhaltig wirken, immer folgende vier Phasen: Nach der Analyse werden Maßnahmen und Ziele definiert. Diese müssen dann tunlichst auch umgesetzt werden. Zuletzt wird gemessen – das nennt man Soll-Ist-Vergleich – und wenn nötig wiederum angepasst. GIS-Tools leisten in allen diesen Phasen exzellente Dienste

GIS steht für Geoinformationssystem – die heute gebräuchlichste Form ist das browserbasierte WebGIS, mit dem von jedem Arbeitsplatz oder Tablet aus gearbeitet werden kann. Die Bedienung ist einfach, standardisierte Reports können „auf Knopfdruck“ erstellt werden.

Unternehmensdaten wie z.B. Kunden und Umsätze werden verknüpft und geografisch dargestellt. Der Blick auf die digitale Karte erschließt Zusammenhänge sofort und intuitiver als Tabellen. Das Management erhält ein effektives Steuerungsinstrument und kann strategische Entscheidungen auf objektiver Grundlage treffen. Das erleichtert auch interne Kommunikation und Mitarbeiterführung

Beispiel Vertriebsoptimierung

Daniel Bezan, Geschäftsführer Bezan & Ortner Unternehmensberatung, erklärt am Beispiel einer Vertriebsoptimierung, wie es funktioniert: „Zuerst bringen wir die Bestandskunden und die aktuellen Umsätze auf die Karte. Dann errechnen wir das Potenzial und stellen es, ebenfalls geografisch, dem erreichten Umsatz gegenüber. Man sieht jetzt sofort, wo noch etwas drin ist. In diesen Gebieten kann das Unternehmen nun zum Beispiel die Kundenbesuche erhöhen. Gleichzeitig sehen wir die weißen Flecken auf der Karte. Dort lohnt es sich, gezielt in die Neukundengewinnung zu investieren.

Erfahrung und Kreativität in der Arbeit mit Daten

Auch Wettbewerbsanalysen, Kundenanalysen, die Ermittlung von Marktanteilen und viele weitere Analysen können mit dem WebGIS durchgeführt werden. Ein Vorteil: Sind die Daten einmal aufbereitet, können sie für viele Analysen herangezogen werden – mit nur einem Tool.

Bei der Sammlung und Analyse der Daten ist oftmals Kreativität gefragt. Bezan & Ortner half einem großen Betrieb der holzverarbeitenden Industrie, die Kosten für den Holzeinkauf zu optimieren. „Zuerst einmal haben wir uns anhand von Luftbildern angeschaut, wo in Österreich überhaupt Wald ist“, erklärt Martin Ortner, Datenexperte bei WIGeoGIS. „Die Holzqualität und damit auch der Preis hängen ab von Faktoren wie Seehöhe, Regenmenge und Käferbefall. Wir haben über 25 Jahre Erfahrung und wissen, wo man diese Daten findet.“ Da es sich um große Mengen handelte, lag das Einsparungspotenzial im Millionen-Euro-Bereich.

Knackpunkt Umsetzung

Daniel Bezan weiß aber nur zu gut, dass von Beratern mit viel Hirnschmalz erarbeitete Strategiepapiere oftmals in der Schublade landen. „Bei uns sind 50 Prozent Know-how, die anderen 50 Prozent sind Verhaltensveränderungen. Dass wir die Leute dazu bringen, die Dinge auch zu tun, ist mit Sicherheit unser größter USP.

Genau diese Stärke ist es, von der auch WIGeoGIS im Rahmen der Partnerschaft profitiert. „Das volle Potenzial eines GIS-Systems wird erst wirksam, indem man den letzten Schritt geht und es nach dem ersten Durchlauf als Steuerungstool im Tagesgeschäft etabliert“, sagt Martin Ortner. „Bezan & Ortner begleitet Firmen so lange, bis sie auch diesen Schritt schaffen.“

Für Daniel Bezan ist die Zusammenarbeit mit WIGeoGIS eine „Geheimwaffe“ in seinem Werkzeugkoffer. „GIS-Analysen sind sehr effizient und sie sind definitiv zu wenig bekannt. Mit dem WebGIS haben wir als Unternehmensberatung ein sehr effektives, digitales Tool, das nur wenige anbieten.“

