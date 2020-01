Neuer Kredit Shop der Austrian Anadi Bank punktet mit Expressauszahlung

(Wien, 30.01.20)

Wien (OTS) - Wien, 7. Jänner 2020 – Mit ihren smarten Produktangeboten und Innovationen hat die Austrian Anadi Bank traditionelle Großinstitute immer wieder herausgefordert. Zuletzt eröffnete die Hybridbank im vergangenen Sommer ihren ersten Kredit Shop in der Wiener Favoritenstraße: Der moderne Standort konzentriert sich auf Kreditberatung und -vergabe und hat bislang alle Erwartungen übertroffen. „Wir freuen uns, dassder erste Kredit Shop der Anadi Bank so großen Anklang findet.Kundinnen und Kunden schätzen die Kombination aus persönlicher Beratung, digitalgestützter Kreditbeantragungund Schnelligkeit sehr“, so GaneshKumar Krishnamoorthi, Vertriebsvorstand der Austrian Anadi Bank. Im Frühjahr 2020 wird der zweite Kredit Shop der Anadi Bank in Wien eröffnen. Für die Landeshauptstädte sind weitere Shops geplant.

Hochdigitalisierter Kredit Shop der Austrian Anadi Bank: Individuell beraten, leistbar und papierlos zum Konsumkreditantrag binnen 10 Minuten





Bei positiver Kreditprüfung Auszahlung innerhalb von 24 Stunden





Option „Expressauszahlung“: Als erste Bank in Österreich bietet die Anadi Bank Kreditauszahlung binnen 1 bis 2 Stunden





Schnell, papierlos, leistbar: In 10 Minuten zum Konsumkreditantrag mit Bonus von EUR 100

Der neue Standort auf der Favoritenstraße ist eine hochautomatisierte Filiale mit zwei Finanz-Coaches, die Kreditinteressenten multilingual und digitalunterstützt beraten.

Wie interne Befragungen zeigen, punktet der neue Kredit Shop bei Kunden mit Beratung auf Augenhöhe, unbürokratischen Prozessen und einer schnellen Abwicklung. Im Fokus des Angebots stehen Konsumkredite in Höhe von EUR 5.000 bis EUR 50.000. Die Anadi Bank setzt dabei auf ihr bewährtes Leistungsversprechen von Schnelligkeit: Dank hochdigitalisierter Tools und speziell geschulter Mitarbeiter dauert die Kreditantragstellung nicht länger als 10 Minuten.

Bei Erfüllung aller erforderlichen Kriterien durch den Kunden kann die beantragte Kreditsumme noch am selben Tag ausbezahlt werden. Als erste Bank am österreichischen Markt bietet die Anadi Bank ihren Kunden auch die Möglichkeit auf eine Expressauszahlung des Kreditbetrags binnen 1 bis 2 Stunden. Aktuell kassieren Antragsteller bei Abschluss eines Konsumkredits sogar einen Bonus von EUR 100, wenn sie im Beratungsgespräch aktiv auf diesen hinweisen. Der Betrag wird direkt auf das persönliche Girokonto überwiesen.



Die Austrian Anadi Bank setzt vor allem im Kreditbereich auf hochautomatisierte Prozesse, hohe Entscheidungsgeschwindigkeit und innovative Kreditangebote. Die Geschäftsentwicklung gibt dem Institut bei diesem Kurs recht: Bereits 2018 konnte die Hybridbank im Kreditgeschäft einen Zuwachs von 44 % (brutto) verbuchen und hat damit neun Mal stärker zugelegt als die Banken im EU-Durchschnitt.

Über die Austrian Anadi Bank AG

Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österreichische, mobile Hybrid-Bank mit den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance. Mit ihrem einzigartigen Leistungsversprechen, das auf einem modernen Hybridansatz basiert, fordert die Anadi Bank traditionelle Bankmodelle heraus: Einerseits bietet sie persönliche Kundenbetreuung über einen Multi-Channel-Ansatz mit Filialen, mobilen Beratern und einem Team von Customer Care Agents. Andererseits setzt die Anadi Bank auf einfach zu nützende digitale Services und entwickelt dazu ihre digitale Wertschöpfungskette laufend weiter. Als Hausbank zahlreicher KMUs in Handel, Industrie und Immobilien setzt das Institut die Vorteile seiner schlanken Struktur und hohen Entscheidungsgeschwindigkeit gezielt ein. Besonderen Fokus legt die Anadi Bank dabei als Produktspezialist auf smarte und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen. An 16 Standorten in Kärnten, Steiermark und Wien arbeiten rund 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mehr als 58.000 Kundinnen und Kunden. Neben den Filialen bilden mobile Sales Units in Wien, der Steiermark und Kärnten kundennahe Vertriebsstützpunkte. Zum 31.12.2018 betrug die Bilanzsumme 3,1 Mrd. Euro, bei einem EGT in Höhe von rund 7 Mio. Euro. Mit einer harten Kernkapitalquote (CET1) von 14 % verfügt die Austrian Anadi Bank AG über eine hervorragende Kapitalbasis. Die Bank und ihre Eigentümer legen Wert auf langfristiges und stabiles Wachstum.





Rückfragen & Kontakt:

Axel Schein

Pressekontakt Austrian Anadi Bank

Telefon: +43 664 808 69 149

axel.schein @ ketchum.at

presse @ anadibank.com

anadibank.com