„forum presents“ zeigt Arbeiten der Künstlerin Sarah Decristoforo

Linz (OTS) - Im Rahmen der dritten Ausstellung von „forum presents“ zeigt die Künstlerin Sarah Decristoforo von 21. bis 28. September 2019 ihre Arbeiten im splace am Hauptplatz.

In „The Marvelous Miss D.“, versetzt die Künstlerin die BesucherInnen in ein absurdes wie instabiles Szenario. Man findet sich in einer abstrakten Showwelt wieder, deren Wahrnehmungskosmos von technoiden Gebilden und queeren Geschichten begleitet wird, und die zwischen Zaubershow und Strip-Lokal changiert. Die Dimensionen des Sehens und Gesehen Werdens und das Spiel mit scheinbar festgelegten Rollenzuschreibungen sind dabei wiederkehrende Elemente.

Sarah Decristoforo, geboren 1983, absolvierte eine Ausbildung für Grafik und Kommunikationsdesign an der Höheren Technischen Lehranstalt in Innsbruck und schloss 2013 ihr Studium der Bildenden Kunst an der Kunstuniversität Linz ab.

Sarah Decristoforo stellte unter anderem im Kulturbunker Dora in Trondheim/Norwegen (2011), an der internationalen Biennale for Young Art in Moskau/Russland (2012), im Künstlerhaus Dortmund (2012), an der Darmstädter Sezession (2013) sowie der Kunsthalle Tirol im TAXISPALAIS Innsbruck (2018) aus. 2015 erhielt sie das Arbeitsstipendium des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, die Talentförderprämie des Landes Oberösterreich sowie den Landeskulturförderpreis für zeitgenössische Kunst des Landes Tirol. 2016 war sie Atelierstipendiatin im „Domus Artium“ in Paliano bei Rom. 2017 wurde ihr das Hilde Zach Kunstförderstipendium der Stadt Innsbruck verliehen.

forum presents ist ein nichtkommerzielles Ausstellungsformat mit dem Schwerpunkt zeitgenössische Kunst, des Alumnivereins forum - Kunstuniversität Linz.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Vernissage: 20. September 2019, 19.00 Uhr

Sa, 21. September 2019, 15.00 bis 18.00 Uhr

Di, 24. September 2019, 10.00 bis 18.00 Uhr

Mi, 25. September bis Sa, 28. September 2019, 15.00 bis 18.00 Uhr

Ort: splace am Hauptplatz, Hauptplatz 6, 4020 Linz

Informationen und Termine finden Sie unter: www.forumpresents.com

Kontakt / Rückfragen unter: info@forumpresents.com oder telefonisch unter +43 (0)732 7898 2471, Dienstag bis Donnerstag von 9.00 bis 12.30 Uhr.

Künstlerische Leitung: Rainer Nöbauer-Kammerer | Geschäftsführerin: Ursula Witzany

