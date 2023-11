FH Campus Wien startet neuen akademischen Hochschullehrgang für Sozialpädagog*innen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe

Sozialpädagogische Fachkräfte stehen vor großen Herausforderungen – immer komplexere Verhaltensprobleme von Kindern und Jugendlichen sowie eine hohe Personalfluktuation verschärfen die Situation. Die FH Campus Wien schafft Abhilfe und bietet den neuen Hochschullehrgang „Akademische Sozialpädagogik-Sozialtherapie in der stationären Kinder- und Jugendhilfe“ an.

Der Hochschullehrgang richtet sich an Mitarbeiter*innen im stationären sozialpädagogischen Bereich, die das Wissen aus ihrer bisherigen Ausbildung und ihre täglichen beruflichen Erfahrungen kritisch reflektieren und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verbinden wollen. Damit können sie ihren Handlungsspielraum vergrößern und Entscheidungen fundiert begründen. Ziel ist, die Qualität in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen zu sichern. Den Teilnehmer*innen wird die fachliche Befähigung und das nötige Selbstbewusstsein vermittelt, auch schwierige pädagogische Situationen erfolgreich zu bewältigen.

Neue Qualitätsstandards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe

„Kinder und Familien sind zunehmend von Problemen wie Armut, Lebenskrisen und Ausgrenzung betroffen. Vor diesem Hintergrund besteht eine gestiegene Nachfrage an Expert*innen, die in der Lage sind, das komplexe Zusammenspiel von persönlichen, familiären und sozialen Risikofaktoren zu analysieren und entsprechend zu intervenieren“, sagt Barbara Lehner, Lehrgangsleiterin an der FH Campus Wien.

Der akademische Hochschullehrgang dauert vier Semester und findet berufsbegleitend statt. Der Lehrgang wird mit der Qualifikation „Akademische Sozialpädagog*in-Sozialtherapeut*in in der stationären Kinder- und Jugendhilfe“ abgeschlossen. Bewerber*innen müssen über das Qualifikationsniveau NQR 6 verfügen und durchlaufen ein zweistufiges Aufnahmeverfahren. Den Absolvent*innen des akademischen Hochschullehrgangs eröffnen sich vielfältige berufliche Möglichkeiten, etwa in Kinder- und Jugendheimen, Kinderdörfern, Krisenzentren oder der familiären Krisenpflege.

Bewerbungen sind bis 7. Jänner 2024 möglich. Weitere Informationen hier.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studiengängen und Hochschullehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

