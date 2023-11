PA: „Ziegel ist Gold wert“ – Kampagne lädt zur Goldziegel-Suche

PRESSEINFORMATION „Ziegel ist Gold wert“ – Kampagne lädt zur Goldziegel-Suche Wien, 06. November 2023

Der österreichische Ziegelhersteller Wienerberger launcht seine neue Kampagne „Ziegel ist Gold wert“ mit der steirischen Häuslbauerin und Fitness-Trainerin Jenny Fischer als Testimonial. Rund um die Kampagne werden drei goldene Ziegel in Wienerberger Wandziegel-Paletten versteckt. Die glücklichen Finder erhalten einen 10g-Goldbarren im Wert von rund 600 Euro geschenkt.

Natürlich, nachhaltig, wohngesund, hochwärmedämmend, hitzeregulierend – das sind nur einige der Vorteile des wahren Zehnkämpfers unter den Baustoffen, dem Porotherm W.i Tonziegel. Im Zuge seiner neuen Kampagne „Ziegel ist Gold wert“ macht Wienerberger Österreich nicht nur auf die vielen Argumente für den Baustoff aufmerksam, sondern schickt seine Kunden und Partner auf die Jagd nach dem goldenen Ziegel. Drei goldene Porotherm 38 W.i wurden in jeweils einer Ziegel-Palette versteckt – in welchem Ziegelwerk dies geschah und auf welchen Baustellen diese nun landen werden, ist gänzlich unbekannt. Wer in den kommenden Wochen eine Palette mit einem der drei goldenen Ziegel entdeckt, darf sich über einen 10g-Goldbarren im Wert von rund 600 Euro freuen. Mehr Infos unter der Website: www.wienerberger.at/goldgewinnen

Neues Testimonial: Fitness-Influencerin Jennifer Fischer

Influencerin und Fitness-Trainerin Jenny Fischer aus Traboch in der Steiermark ist das Gesicht der neuen Kampagne. Ursprünglich aus dem Leistungssport kommend, hat sich die 32-Jährige nach ihrer Karriere als Skilangläuferin ein Standbein als Personal-Trainerin aufgebaut. An Erfahrung am Bau mangelt es ihr nicht, denn im vergangenen Jahr verwirklichte sie sich ihren Traum vom eigenen 150 m2 großen Fitness-Loft – und verwendete dafür Porotherm Planziegel. Beim Bauvorhaben wurde sie von ihrem Vater unterstützt, der selbst jahrelang in der Baubranche tätig war, und von ihrem Mann, einem ausgebildeten Dachdecker. Auf ihren Social-Media-Kanälen „jenfit_workouts_austria“ hielt sie den Bauprozess fest.

Wienerberger hat Fischers Talent bereits früh erkannt und zeigte sich von ihrem Knowhow und ihrer Leidenschaft für den Bau begeistert. Nun startet die gemeinsame Zusammenarbeit: Fischer wird als Werbegesicht für das Unternehmen in Anzeigen, Online-Werbung und Social-Media-Kanälen zu sehen sein, bei denen neben Jenny Fischer der hochdämmende und mit Mineralwolle gefüllte Ziegel Porotherm W.i die Hauptrolle spielt.

Wilfried Lechner, Marketingleiter bei Wienerberger Österreich, über die Zusammenarbeit: „Mit Jennifer Fischer haben wir eine wahre Powerfrau für unsere neue Kampagne ‚Ziegel ist Gold wert‘ gewinnen können. Ihre Leidenschaft für den Bau hat sie via Social Media auf eine sympathische und authentische Art und Weise vermittelt. Das hat uns schlichtweg begeistert. Sie ist ein tolles Beispiel dafür, dass das Thema Bau und unsere Produkte sehr wohl Frauensache sind!“

Jennifer Fischer: „Es ist für mich eine große Ehre, das neue Wienerberger-Testimonial zu sein. Durch meinen Vater habe ich mich schon früh für das Thema Baustoffe interessiert. Deshalb war beim Bau meines Lofts von Anfang an klar, dass dabei ausschließlich Ziegel von Wienerberger verwendet werden. Die Marke hält, was sie verspricht“, und sagt weiter: „Mein nächstes Projekt steht kurz vor der Umsetzung. Auch hier kommen wieder Wienerberger-Ziegel zum Einsatz. Selbstverständlich nehme ich meine Community auch auf diese Reise mit!“

