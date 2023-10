Falstaff-Ranking: Das sind die beliebtesten Bäckerei-Confiserien der Schweiz 2023

Die Suche nach der beliebtesten Bäckerei-Confiserie der Schweiz hat ein Ende: Die Gewinner des diesjährigen Falstaff-Votings stehen fest. An der Spitze des Landes steht die «Bäckerei Bohnenblust» aus Bern.

Zürich (LCG) – In einer Welt, in der die Massenproduktion oft den Vorrang hat, bleiben Bäckereien wahre Bastionen des Handwerks, in denen althergebrachte Rezepte und Fertigungstechniken weiterhin höchste Relevanz haben. Doch welche Bäckereien setzen in der Schweiz den goldenen Standard in puncto exzellente Qualität, vielfältige Angebote und herausragender Kundenservice? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, bat Falstaff seine Leser zum grossen Publikums-Voting.

«Bäckereien sind weit mehr als blosse Nahrungsmittelproduzenten: Sie sind Hüterinnen und Hüter von Tradition, Qualität und Geschmack. Welche Institutionen diese Verpflichtung zur kulinarischen Vollendung bringen, konnte die Falstaff-Community im Zuge einer zweiwöchigen Abstimmung kundtun», so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Die beliebtesten Bäckereien der Schweiz 2023

Die Sieger in Zürich

Vuaillat, 8610 Uster Backbar, 8008 Zürich Walter Buchmann, mehrere Standorte John Baker, 8004 Zürich Äss-Bar, 8001 Zürich Confiserie Sprüngli, 8001 Zürich Bäckerei Wüst, 8008 Zürich Confiserie Honold, 8001 Zürich Züri Brot, 8005 Zürich Bäckerei Jung Klusplatz, 8032 Zürich

Die Sieger in der gesamten Schweiz

Bäckerei Bohnenblust, Bern Bäckerei Tschirky, Schmerikon Bäckerei Konditorei Alt, Endingen Pasticceria Carbone, Oberwil Bäckerei Zihlmann, mehrere Standorte Bäckerei Haueter, Adelboden Bäckerei Kult, Basel Beck-Café Steiner & Co., Thun Eigenbrötler Backwerke, Wauwil Toggenburger Brothandwerk, Neu St. Johann

Das gesamte Voting der beliebtesten Bäckereien der Schweiz 2023 findet sich auf falstaff.ch.

