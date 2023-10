Vorhang auf für Südtirol: Falstaff präsentiert die kulinarischen Höhepunkte des Jahres 2024

Im Rahmen der Bozner Hotelmesse präsentierte Falstaff erstmals sowohl die aus Südtirol stammenden Sieger des „Falstaff Restaurant Guide 2024“ als auch die Südtiroler Sortensieger des „Falstaff Wein Guide Italien 2024“.

Bozen/Düsseldorf/Wien (LCG) – Von den renommiertesten Gourmet-Restaurants bis zu gemütlichen Berghütten, von traditionellen Gasthöfen bis hin zu charmanten Pizzerien finden sich im „Falstaff Restaurant Guide 2024“ rund 400 ausgezeichnete Südtiroler Genussziele. Wo Angebot und Service beeindrucken und es in der nördlichsten Provinz Italiens besonders gut schmeckt, präsentierte das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle auf der Hauptbühne der Bozner Hotelmesse. Komplettiert wurde die von Othmar Kiem (Falstaff Chefredakteur Italien) und Simon Staffler (Head of Tasting Falstaff Italien) moderierte Preisverleihung durch die Prämierung der im „Falstaff Wein Guide Italien 2024“ aufgeführten Sortensieger aus Südtirol.

„Dass Südtirol an kulinarischer Vielfalt kaum zu überbieten ist, spiegelt sich unter anderem in den Siegern des ‚Falstaff Restaurant Guide 2024‘ wider: Zwölf Sondersieger, von Vinschgau über Bozen bis Bruneck. Auch präsentieren wir mit dem ‚Falstaff Wein Guide Italien 2024‘ das Beste, was das Weinland Italien zu bieten hat: Mehr als 2.300 Weine von über 400 Betrieben, darunter zahlreiche Spitzenprodukte aus Südtirol“, so Othmar Kiem.

Die Südtiroler Preisträger des „Falstaff Restaurant Guide 2024“ im Überblick

Restaurant des Jahres: Terra The Magic Place , Sarntal

, Sarntal Gasthaus des Jahres: Kircherhof , Albeins/Brixen

, Albeins/Brixen Gourmethütte des Jahres: Feltuner Hütte , Rittner Horn/Ritten

, Rittner Horn/Ritten Buschenschank des Jahres: Buschenschank Ebner , Atzwang/Ritten

, Atzwang/Ritten Neueröffnung des Jahres: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler , Bruneck

, Bruneck Newcomer des Jahres: David Senfter , Hebbo – Wine & Deli, Toblach

, Hebbo – Wine & Deli, Toblach Aufsteiger des Jahres: Mamesa , Burgeis/Mals

, Burgeis/Mals Weinkarte des Jahres: La Stüa de Michil , Corvara

, Corvara Sommelière des Jahres: Ivana Capraro , Castel Fine Dining, Dorf Tirol

, Castel Fine Dining, Dorf Tirol Service des Jahres: Matteo Lattanzi , Gourmetstube 1897 Quellenhof, St. Martin in Passeier

, Gourmetstube 1897 Quellenhof, St. Martin in Passeier Bestes Ambiente: Meta , Bozen

, Bozen Lebenswerk: Ulli und Karl Mair, Pretzhof, Wiesen/Pfitsch

Die Sortensieger des „Falstaff Wein Guide Italien 2024“

Bei den Weißweinen gewinnt mit herausragenden 98 Falstaff-Punkten der von der Kellerei Terlan stammende „Primo Grande Cuvée Terlaner Südtirol DOC 2020“ (Weißwein). In der Kategorie der weißen Burgundersorten ist mit ebenfalls 98 Falstaff-Punkten der „Kreuzweg Family Reserve Chardonnay Riserva Südtirol DOC 2019“ des Weinguts Castelfeder aus Kurtinig vertreten (Weiße Burgundersorten). Das Rennen um den besten Sauvignon Blanc entschieden der „Quarz Sauvignon Blanc Südtirol DOC 2021“ (96 Falstaff-Punkte) aus dem Hause der Kellerei Terlan sowie der „The Wine Collection Sauvignon Südtirol DOC 2019“ (96 Falstaff-Punkte) der Kellerei St. Michael-Eppan für sich (Sauvignon Blanc). Bei den Gewürztraminern am besten bewertet wurde der mit 96 Falstaff-Punkten ausgezeichnete „Nussbaumer Gewürztraminer Südtirol DOC 2021“ von der Kellerei Tramin (Gewürztraminer). An der Spitze des Rankings um den besten Vernatsch steht der vom Pfannenstielhof stammende „Der Pfannenstiel. St. Magdalener Classico Südtirol DOC 2017“ (94 Falstaff-Punkte) (Vernatsch).

In der Kategorie Pinot Noir stolze 97 Falstaff-Punkte für sich beanspruchen konnte der „Vigna Das Langefeld Pinot Noir Riserva Südtirol DOC 2019“ des Weinguts Pfitscher (Pinot Noir). Den besten Lagrein schuf mit dem „Roblinus de Waldgries Lagrein Südtirol DOC 2018“ (96 Falstaff-Punkte) das Ansitz Waldgries Christian Plattner (Lagrein). Den Sieg in der Kategorie „Rotwein Cabernet/Merlot“ sicherte sich der „Castel Campan Vigneti delle Dolomiti IGT 2020“ (97 Falstaff-Punkte) aus dem Hause Manincor (Rotwein Cabernet/Merlot). Die besten Schaumweine – der von der Sektkellerei Lorenz Martini Comitissa stammende „Comitissa Riserva Südtiroler Sekt DOC 2019 Pas Dosé“ sowie der „Lamm N°12 VSQ 2019 Extra Brut“ der Sektmanufaktur Winkler – erhalten jeweils 94 Falstaff-Punkte (Sparkling). Die Kategorie

Süßwein führt mit 95 Falstaff-Punkten der „Le Petit Petit Manseng 2019“ des Weinguts Manincor an (Süßwein).

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer verbreiteten Auflage von 147.564 Exemplaren und über 1.000.000 Unique Clients (Österreichische Web Analyse 08/23) das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum sowie das einzige österreichische Medium mit DACH-Zertifikat. Mit einer beachtlichen Social-Media-Präsenz von 370.000 Followern auf Facebook und Instagram konnte das Magazin im ersten Halbjahr 2023 über 4,8 Millionen Reactions erzielen. Damit zählt Falstaff zu den interaktionsstärksten Genuss-Medien in sozialen Netzwerken weltweit. Zudem hat Falstaff über 480.000 Newsletter-Abonnenten, wobei die durchschnittliche Öffnungsrate bei einer Klickrate von 7,4 Prozent bei 36,4 Prozent liegt. Weitere Informationen auf falstaff.com

+++ BILDMATERIAL +++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung.

