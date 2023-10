Erste Pumptrack WM in Österreich in der AREA 47

Erste Pumptrack-WM auf heimischen Boden in der AREA 47

Am 18. November findet erstmals die Velosolutions UCI Pumptrack-Weltmeisterschaft in Österreich statt. Passende Location dafür ist der erste Indoor-Bikepark des Landes in der AREA 47. Top-AthletInnen aus 21 Nationen kämpfen um die begehrten Titel. Darunter auch die amtierenden Weltmeister: Niels Bensink (NL) und Christa von Niederhäusern (CH). Am 4. November haben BikerInnen die letzte Chance sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Eine große Ehre wird dem Indoor-Bikepark in der AREA 47 zuteil. Im ersten Bestandsjahr trägt er ein sportliches Top-Event aus. Bei der Velosolutions UCI Pumptrack-Weltmeisterschaft 2023 zeigen die weltweit besten Pumptrack-BikerInnen ihr Können. Chris Schnöller, Geschäftsführer der AREA 47, ist von der einmaligen Gelegenheit begeistert: „Jede Bike-Destination, welche in der Szene verankert ist, hat Interesse an einem derartigen Highlight. Gleich im ersten Jahr unseres Indoor-Bikeparks die Weltmeisterschaft in Tirol durchzuführen, ist eine Riesenauszeichnung. Gleichzeitig sehen wir es als Bestätigung in unserer Strategie ein Ganzjahresangebot zu entwickeln.“

Sportliche Höhepunkte

Noch nie fand eine Pumptrack-Weltmeisterschaft in Österreich statt. Ursprünglich war die Stadt Neuquén in Argentinien als Austragungsort vorgesehen. Aufgrund der schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage konnte die WM dort nicht durchgeführt werden und mit der AREA 47 fand man den perfekten Ersatz. Im hinteren Ötztal gastiert übrigens am selben Tag der Skiweltcup-Herrenslalom. „Die Tatsache, dass das Ötztal am 18. November Gastgeber zweier herausragender sportlicher Großveranstaltungen ist, hat enorme Bedeutung für unser Tal und erfüllt uns mit Stolz. Damit wird unsere Vielseitigkeit als Ganzjahresdestination unterstrichen. Wir schaffen eine Brücke zwischen Winter- und Sommersport und bieten ein breites Spektrum an Aktivitäten für Gäste und Einheimische zugleich. Dies fördert nicht nur den Tourismus, sondern stärkt auch die lokale Wirtschaft und Identität des Ötztals als Homebase der Alpen“, erklärt Benjamin Kneisl, Obmann von Ötztal Tourismus.

Spannende Wettkämpfe garantiert

Für die Pumptrack-Elite gibt es jeweils eine Kategorie für Damen und Herren. Die BikerInnen können mit jedem Bike an den Start gehen, egal ob BMX oder Dirtbike. Top-AthletInnen aus 21 Nationen, darunter ehemalige und amtierende WeltmeisterInnen sowie Top-Drei-Platzierte, kämpfen um die Stockerlplätze. Bike-Profi Tamara Wiedmann aus Haiming wird die TeilnehmerInnen als Local Hero anfeuern und die weltmeisterliche Atmosphäre genießen: „Ich freue mich sehr, dass so ein großes Bike-Event direkt vor unserer Haustüre stattfindet. Es ist nicht nur megacool zum Zuschauen, wenn die besten FahrerInnen der Welt um das Regenbogen-Trikot fahren, sondern auch großartig, um die AREA 47 zu präsentieren“, sagt sie.

Letzte Chance für WM-Teilnahme

Am 4. November wird der „Last Chance Qualifier“ ausgefochten – die letzten AthletInnen können sich dann für die Weltmeisterschaft am 18. November qualifizieren. Am selben Tag gibt es beim „AREA 47 Pump Track Kids Race“ auch ein offizielles Rennen für Kids und Jugendliche. So hat auch der Nachwuchs die Chance, die Strecke auszuprobieren und sein Können unter Beweis zu stellen. „Für den Radsport an sich und vor allem für die Jugend sind Pumptracks perfekt! Weg von der öffentlichen Straße, Spaß am Bike und natürlich erlernen die Kids eine super Radbeherrschung. Aus meiner Sicht ideal, um die Kids spielerisch für den Radsport zu motivieren“, freut sich Florian König, Generalsekretär vom Österreichischen Radverband. „In der Eliteklasse hält sich Spiel und Spaß natürlich in Grenzen, da es Hochleistungssport ist, um in der Weltklasse mithalten zu können. Das Event ist ein „Push“ in der Szene und motiviert mehr TeilnehmerInnen bei österreichischen Meisterschaften und Cups mitzumachen.“ Die Velosolutions UCI Pumptrack-Weltmeisterschaft bietet nicht nur erstklassige Wettkämpfe, sondern auch bei freiem Eintritt für die ZuschauerInnen beste Unterhaltung. Am Abend feiern die Fans die SportlerInnen bei der Afterparty mit DJ-Sound im River Haus Bar & Grill.

Programm:

Last Chance Qualifier am Samstag, 4. November 2023

09:00 – 10:30 Registration

09:00 – 10:00 Training Elite

10:00 – 12:30 AREA 47 Pump Track Kids Race und Training

13:00 – 14:00 Training/Warm Up Elite

14:00 Riders Briefing Elite

14:15 – 17:30 Last Chance Qualifier (Elite Riders)

Velosolutions UCI Pumptrack-Weltmeisterschaft

am Samstag, 18. November 2023

14:00 – 18:00 World Championship

19:00 – 20:30 Dinner & V-Award

20:00 – open End

After Party im River Haus Bar & Grill – DJ Sound ab 19:00 Uhr

Weitere Infos:

www.area47.at

www.pumptrackworldchampionships.com

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

AREA 47 Betriebs GmbH

Ötztaler Achstraße 1

A-6430 Ötztal-Bahnhof

T +43 5266 87676

F +43 5266 87676 76

info@area47.at

www.area47.at





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 67712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at