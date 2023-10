Themeninput Herzilein-Papeterie: In 62 Tagen ist Weihnachten

THEMENINPUT In 62 Tagen ist Weihnachten Die Schoko-Nikoläuse türmen sich bereits in den Supermarktregalen und langsam ist es an der Zeit, sich über Weihnachtsgeschenke Gedanken zu machen. Das Christkind sieht sich heuer jedenfalls bei Herzilein um.

Wien, 23. Oktober 2023 – In den Herzilein-Papeterien in der Wiener Innenstadt und Wien Währing wird man schon beim Eintreten von erlesenen Papierwaren und Geschenkideen verzaubert. „Unsere Produktpalette ist sorgfältig ausgewählt und für Menschen gedacht, die mit Außergewöhnlichem begeistern möchten“, so Sonja Völker, Geschäftsführerin und kreativer Kopf von Herzilein.

Hier ein paar Anregungen für die kommenden Geschenkeguides:

Geschmackvoll und praktisch

Kosmetiktaschen sind ein geschmackvolles und praktisches Geschenk – so ist die Schönheitspflege stets griffbereit, egal ob für schnelle Auffrischungen oder unerwartete Situationen. Auch Schmuck oder Stifte lassen sich wunderbar darin aufbewahren. „Unsere handgefertigten Kosmetikbags wurden auch schon im Einsatz als schicke Statement-Clutch gesichtet“, erzählt Marie Völker, die bei Herzilein bereits als zweite Generation mitarbeitet. Apropos praktisch – das sind auch die neuen, kuscheligen Herzilein-Handschuhe, die in vielen verschiedenen Farben erhältlich sind. Der Clou: eine eingestickte Handy-Bedienungshilfe auf dem Daumen und dem Zeigefinger, damit sich in der kalten Jahreszeit problemlos Anrufe tätigen und Nachrichten senden lassen, ohne zu frieren.

Für Verspielte

Edle Spiele sind eine wunderbare Geschenkidee, die Tradition und Unterhaltung miteinander verbindet. Die handgefertigten Spielesets aus hochwertigem Holz und ansprechendem Design eignen sich bestens für Familienzusammenkünfte und Spieleabende.

Originelle Geldgeschenke

Die entzückende, handgemachte Anhänger aus Filz von Herzilein sind die perfekte Dekoration für den Christbaum und eine besondere Verpackung für Geldgeschenke. Mit kleinem Beutel zum Einstecken von Geldscheinen/Gutscheinen und kleinen Nachrichten.

So wird das Auspacken zum Erlebnis

Nicht nur die Geschenke sollten mit Bedacht gewählt werden, sondern auch deren Präsentation will liebevoll gestaltet sein. Die Geschenkverpackungen der Herzilein-Papeterien kommen allesamt aus der hauseigenen Designwerkstatt und zeichnen sich durch klassische Schlichtheit aus. „Wer seine Geschenke besonders edel verhüllen möchte, wird unser klares Design lieben. Dabei denken wir auch an die Umwelt, denn unser handgeschöpftes Papier stammt selbstverständlich aus nachhaltiger Produktion“, so Sonja und Marie Völker.

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße,

Eva Nahrgang

________________________

Presserückfragen

Public Relations Atelier, Mag. Eva Nahrgang

Kaasgrabengasse 109/2, 1190 Wien

0664/5348400, en@pr-atelier.at

www.pr-atelier.at

Über Herzilein-Wien GmbH: Herzilein wurde im Jahr 2005 von Sonja Völker gegründet und zählt zu den führenden Modeadressen für Babys und Kinder von null bis zehn Jahren (Herzilein-Kindermode Dependancen: Wollzeile 17, 1010 Wien, Am Hof 5, 1010 Wien und Währinger Straße 91, 1180 Wien). Was einst als Wiener Geheimtipp begann, ist längst zu einer international begehrten Kultmarke für individuelle Kindermode „Made in Austria“ avanciert. Mittlerweile arbeitet mit Marie Völker bereits die zweite Generation im Unternehmen mit. Der Erfolg ist neben dem hohen Qualitätsanspruch (Öko-Tex-Standard) vor allem auf die liebevolle Handarbeit, die in jeder Kollektion steckt, zurückzuführen. Seit 2014 gibt es Zuwachs in der Herzilein-Familie. Als Hommage an die Kreativität und aus Liebe zum Papier lässt Herzilein neben Kindermode, die Papierkultur hochleben (Herzilein- Papeterie Wollzeile 18, 1010 Wien und Am Hof 5, 1010 Wien). Erlesene Papierwaren, Notizbücher, handgeschöpfte Fotoalben, Grußkarten sowie handgefertigte Lederwaren und Geschenke lassen Erwachsenenherzen höherschlagen. Zudem kann eine Auswahl des Herzilein-Sortiments weltweit ganz bequem online unter www.herzilein-wien.at geshoppt werden. Nach Lust und Laune lassen sich so in Eigenregie mit nur wenigen Mausklicks auch personalisierte Geschenke designen und bestellen. Weitere Informationen: www.herzilein-wien.at, www.herzilein-papeterie.at