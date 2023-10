Red Bull BC One World Final 2023: Breaker aus Korea und Japan vor Rekordkulisse in Paris siegreich

Breaker aus Korea und Japan vor Rekordkulisse in Paris zu den Red Bull BC One World-Champions 2023 gekürt Der 39-jährige B-Boy Hong 10 aus Südkorea übertraf beim Red Bull BC One World Final 2023 vor 8.000 Zuschauern in Paris seine jüngeren Konkurrenten und holte sich zum dritten Mal nach 2006 und 2013 den begehrten Champion-Gürtel. Bei den B-Girls war es die 24-jährige Japanerin Ami, die beim größten Einzel-Breaking-Turnier der Welt im legendären Stade Roland Garros, wo sonst die Tennis-Asse bei den French Open aufschlagen, ihren zweiten Red Bull BC One World Final-Titel mit nach Hause nahm. Österreichs Vertreter B-Girl Sinaya aus Kärnten und B-Boy Hynamite aus Wien konnten sich im internationalen Vorausscheid gegen die anderen nationalen Sieger aus aller Welt nicht für das Finale der jeweils besten 16 Breaker qualifizieren.

The battles are over! Das Rennen um die beiden Red Bull BC One 2023 Champion Gürtel ist Geschichte. Vor 8.000 Besuchern im ikonischen Stade Roland Garros, der Heimat der Tennis-Stars bei den French Open, zelebrierten die 16 besten B-Girls und B-Boys aus der ganzen Welt Breaking von höchstem Niveau. Sie verwandelten das legendäre Tennis-Stadion zur pulsierenden Breaking-Arena: Es war ein beeindruckender Vorgeschmack auf das, was bei der Premiere bei den Olympischen Sommerspielen 2024 ebendort in Paris auf die Bühne gezaubert werden wird. Zu den umjubelten Siegern kürten sich B-Boy Hong 10 aus Südkorea und B-Girl Ami aus Japan. Die Heimstätte des Weltklasse-Tennis, das ikonische Stade Roland-Garros in Paris,

B-Boy Hong 10 holte seinen dritten Titel nach 2006 und 2013

Der Routinier konnte die jungen Stars der Szene im Zaum halten. Der B-Boy Hong 10 aus Südkorea zeigte vom ersten Battle an beeindruckende Moves und qualifizierte sich souverän für das B-Boy-Finale des Red Bull BC One World Final 2023. Dort wartete mit dem Kanadier Phil Wizard ein bärenstarker Gegner, der im Halbfinale davor in einem Duell auf Augenhöhe den Mitfavoriten B-Boy Issin aus Japan knapp besiegte. Das Finalduell hatte besondere Brisanz, da Hong 10 als Mentor von Phil Wizard gilt und sie schon viele gemeinsame Trainings absolviert hatten. Doch im Finale behielt der 39-Jährige die Nerven und zeigte starke Powermoves und den in der Szene berüchtigten Hong 10 Freeze, um die Stimmen der Jury zu gewinnen. Mit dieser Top-Leistung sicherte sich B-Hong 10 seinen dritten Red Bull BC One World Final Champion-Gürtel – dies gelang davor mit B-Boys Menno erst einem B-Boy in der 20-jährigen Geschichte des größten Einzel-Breaking-Turnier der Welt.

B-Boy Hong 10 sagte zu seinem Sieg: "Mein Ziel war es, mit Phil Wizard ins Finale zu kommen, also war ich schon glücklich, als ich dort ankam. Ich habe oft mit ihm trainiert, er ist auf einem anderen Level, aber man weiß nie, wer einen Kampf gewinnen wird. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist“, betonte der 39-jährige Südkoreaner. „Ich glaube nicht, dass ich einen vierten Red Bull BC One World Final Titel anstreben werde, das überlasse ich den Jungen. Für den Moment plane ich, mich darauf zu konzentrieren, mit der Community zusammenzuarbeiten, anstatt in Wettkämpfen anzutreten.“

Japanerin Ami bei den B-Girls unschlagbar

Auch bei den B-Girls holte sich eine Tänzerin den Titel, die bereits einen Red Bull BC One World Final Champion Gürtel gewinnen konnte. Die 24-jährige Ami aus Japan sicherte sich nach vier intensiven Battles mit je zwei Runden ihren Platz im Finale. Dort stand ihr B-Girl 671 aus China gegenüber – im Finale versuchten sie in drei Runden die fünf Juroren zu überzeugen. Beide B-Girls tanzten auf höchstem Niveau, die Chinesin zeigte ihre charakteristisches Footwork und explosive Powermoves. Doch die 24-jährige Japanerin konnte ihr Level im Finale nochmals erhöhen und durfte nach der Entscheidung der Jury über ihren bereits zweiten Red Bull BC One World Final Titel jubeln, nachdem sie 2018 bereits siegreich war. Damit ist die Ami jetzt eine von nur zwei B-Girls weltweit, die das Red Bull BC One World Final zweimal gewonnen haben. Damals feierte sie ihren Triumph übrigens mit Österreichs B-Boy Olympiahoffnung Lil Zoo, der 2018 ebenfalls den Champion-Gürtel gewann, in diesem Jahr aber in Paris nicht am Start war.

Nach ihrem Weltmeistertitel sagte B-Girl Ami: „Ich möchte diesen Sieg meiner Familie widmen, sie bedeutet mir alles. Hinter der Bühne war ich vor dem Wettkampf nervös, aber die Anwesenheit meiner Schwester hat diese Nervosität vertrieben. Ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, Spaß auf der Bühne zu haben und mein eigenes Ding zu machen, nicht nur auf das Endergebnis.“

Die Jury entscheidet über die Battle-Sieger

Wie immer beim Red Bul BC One World Final lag die Entscheidung über die Sieger der Battles in den Händen einer fünfköpfigen Jury, bestückt mit besonderen Persönlichkeiten, die sich in der Breaking-Welt einen Namen gemacht haben und zu den angesehensten B-Boys und B-Girls gehören. Dazu zählen der Superstar B-Boy Flea Rock, der außergewöhnliche B-Boy Kill und Dr. Hill, ein Pionier der Hip-Hop-Kultur in Lateinamerika. Babyson, eine Ikone des französischen Breakings, und B-Girl Movie One aus Spanien, vervollständigten die Jury. „Das Niveau der Breaker heute war einfach verrückt“, betonte Red Bull BC One World Final-Jurorin Babyson aus Frankreich. „Bei den B-Boys hat sich von Runde zu Runde herauskristallisiert, wer heute die stärksten Breaker sind. Bei den B-Girls war es so ausgeglichen, es waren in jedem Battle sehr knappe Entscheidungen.“

Rio de Janeiro wird der Schauplatz für das Red Bull BC One World Final 2024

Vor den Final-Battles wurde auch das Geheimnis gelüftet, wo das 21. Red Bull BC One World Final im kommenden Jahr stattfinden wird. Am 7. Dezember 2024 tanzen die besten Breaker der Welt in der pulsierenden brasilianischen Stadt Rio de Janeiro um die nächsten Champion Gürtel.

Das Red Bull BC One World Finals zum Nachsehen

Die komplette Wiederholung des Red Bull BC One World Final 2023 aus Paris ist ab sofort auf Red Bull TV sowie den Red Bull BC One YouTube Channel verfügbar. Alle Infos findet man unter www.redbullbcone.com





Über Red Bull BC One

Seit über 20 Jahren ist Red Bull im Bereich Breaking aktiv, seit 2004 fanden bis heute 19 Red Bull BC One World Finals in Großstädten auf der ganzen Welt statt. Die Premiere feierte das Red Bull BC One World Final 2004 in Biel in der Schweiz, 2020 machte das Weltfinale Station im Hangar-7 in Salzburg. 2023 wird das Red Bull BC One World Final – am Samstag, den 21. Oktober 2023, in Paris (FRA) zum insgesamt 20. Mal stattfinden – ein Jahr vor den Olympischen Spielen ebendort. 2024 wird das Red Bull BC One World Final in Rio de Janeiro stattfinden.



