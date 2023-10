Pfeifer liefert CLT für Wohnbau in Enschede

Pfeifer liefert CLT für Wohnbau in Enschede

Die Holzbaufirma De Groot Vroomshoop errichtet derzeit in Enschede in den Niederlanden ein nachhaltiges Wohnbauprojekt, bei dem rund 28.000 m² CLT-Platten von Pfeifer zum Einsatz kommen. Dank hohem Vorfertigungsgrad der Holzmodule schreiten die Bauarbeiten rasch voran und die 185 Appartments können schon Anfang 2024 bezogen werden.

Gemeinsam mit dem Bauunternehmen Goossen Te Pas realisiert das Holzbauunternehmen De Groot Vroomshoop im Zentrum von Enschede eine nachhaltige Wohnanlage mit 185 Wohnungen und 17 Wohn- und Arbeitsstudios. Ziel der beteiligten Wohnungsbaugesellschaften ist es, Raum für junge Menschen in Enschede zu schaffen. Die Wohnungen und Wohn-/Arbeitsateliers sind daher speziell für junge Berufstätige gedacht, während das Erdgeschoss Platz für verschiedenste Veranstaltungen bieten wird.

Zügiger Baufortschritt

Die gewählte hybride Bauweise ermöglicht eine rasche Umsetzung des Projekts. In einem ersten Schritt entstand ein traditionell gebauter Sockel aus Ziegelmauerwerk, Kalksandstein, vorgefertigten Bodenelementen und Stahlkonstruktion. Darauf werden Wohnmodule aus Massivholz gesetzt. Da die Wohnungen größtenteils innerhalb der Fabrik gebaut werden, entstehen etwa 10 neue Wohnungen pro Tag. Die schlüsselfertigen Massivholzwohnungen werden unter anderem mit einer Küche und Sanitäranlagen von De Groot Vroomshoop angeliefert und vor Ort zusammengebaut. Claus Greber, Leiter der Sparte Holzbau bei Pfeifer, freut sich Teil dieses wegweisenden Projekts zu sein: „Ein derart hohes Tempo ist nur im Holzbau möglich. Die neuen Bewohner:innen profitieren von der termingetreuen Ausführung, dem schnellen Bezug sowie vom angenehmen Raumklima.“

Nachhaltig mit Holz

Die Wohnungen aus massivem Holz punkten mit positiven Effekten auf die Gesundheit. Das verwendete zertifizierte Holz leistet außerdem einen wichtigen Beitrag, um die Bautätigkeit klimagerecht, nachhaltig und ressourcenschonend zu gestalten – Stichwort langfristige Bindung von CO 2 und kreislaufgerechtes Bauen. Ein grüner Innenhof, eine begrünte Fassade, Sonnenkollektoren sowie der Anschluss an das nachhaltigste Wärmenetz der Niederlande machen das Projekt in Enschede zum Vorzeigewohnbau in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

Zur Pfeifer Group

Die österreichische Pfeifer Holding GmbH wurde 1948 gegründet und wird heute in dritter Generation familiengeführt. Sie beschäftigt 2.600 Mitarbeiter:innen an 13 Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien und Finnland. Der Firmensitz befindet sich in Imst (Tirol/Österreich). In den vollintegrierten Sägewerken der Gruppe werden jährlich rund 5,4 Mio. Festmeter Holz eingeschnitten und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu Schnittholz und Hobelware, Betonschalungsplatten, Schalungsträgern, Brettsperrholz (CLT), Brettschichtholz, verleimten Massivholzplatten sowie Palettenklötzen, Briketts, Pellets und Biostrom verarbeitet.

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Pfeifer Timber GmbH

Florian Singer

Fabrikstraße 54

A-6460 Imst

T +43 664 9674229

florian.singer@pfeifergroup.com

www.pfeifergroup.com





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 66712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at