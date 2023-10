Einladung Pressekonferenz: Pumptrack-WM gastiert erstmals in Österreich

Einladung Pressekonferenz: Österreich-Premiere für Pumptrack-WM in der AREA 47

Hohe Auszeichnung für den ersten Indoor-Bikepark Österreichs: Am 18. November wird erstmals eine Pumptrack-Weltmeisterschaft auf heimischen Boden ausgetragen. Top-BikerInnen aus 21 Nationen kämpfen um die begehrten Titel. Am 4. November können sich die letzten AthletInnen für den Hauptbewerb qualifizieren und auch die Kids zeigen ihr Können. Anlässlich dieses einmaligen Großereignisses dürfen wir Sie zum Pressetermin am 25. Oktober mit allen Informationen zur Pumptrack-WM sowie Wissenswertem zur ersten Saison des Indoor-Bikeparks am Eingang zum Ötztal einladen.

Was: Pressekonferenz zur Pumptrack-WM

Wann: Mittwoch, 25. Oktober 2023, 10:00 Uhr

Ort: Indoor-Bikepark, AREA 47, Ötztal-Bahnhof

Ihre GesprächspartnerInnen:

• Christian Schnöller, Geschäftsführer AREA 47

• Benjamin Kneisl, Obmann Ötztal Tourismus

• Christoph Müller, Velosolutions & OK-Chef der WM

• Mario Billich, ÖRV, Abteilung Pumptrack

• Tamara Wiedmann, heimische Profisportlerin und Mitglied des TREK-Teams

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter Tel.: +43 5412 66 712 oder info@agentur-polak.at

