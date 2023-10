Wie sich Alpentransitproteste entwickelten

PRESSEINFORMATION Wie sich Alpentransitproteste entwickelten

Mit dem Bau der großen alpenüberschreitenden Autobahnen in Österreich und der Schweiz entstanden ab den 1970er-Jahren da wie dort Protestbewegungen, die sich gegen die Transitbelastung auflehnten. Ein gemeinsames Feindbild wurde in der EU-Politik gefunden. Herangehensweisen und Erfolge der Aktivist:innen waren in beiden Ländern jedoch sehr unterschiedlich und eine Vernetzung blieb weitgehend aus. Historiker:innen in Innsbruck, Basel und München haben nun die beiden Umweltschutzinitiativen in vergleichender Weise aufgearbeitet.

