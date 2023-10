Sparkasse Imst präsentierte Humorexperte Dr. Roman Szeliga bei Kundenevent

Dr. Roman Szeliga bereitete Sparkassen-Kundinnen und Kunden einen humorvollen Abend mit Lerneffekt

Arzt, Zauberer und Keynote-Speaker: Dr. Roman Szeliga trainierte bei der diesjährigen Kundenveranstaltung der Sparkasse Imst in der Trofana Tyrol in Mils die Lachmuskeln der Besucherinnen und Besucher. Wie im Vorfeld angekündigt bot der Vortrag mit dem Titel „Humor im Business“ auch „Denk-Würdiges“.

Roman Szeliga ist Österreichs Nr. 1 in Sachen Humor. Er ist zudem Facharzt für Innere Medizin, österreichischer Staatsmeister der Zauberkunst und als Krisenmanager des Jahres 2021 ausgezeichnet. Er weiß als Arzt und ehemaliger Topmanager eines großen Pharmakonzerns wie wichtig effiziente Kommunikation ist. Von der ersten Minute an verstand es Szeliga im vollbesetzen Milser Stadl in der Trofana Tyrol charmant und professionell das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Damit hatte er das zahlreich erschienene Publikum sowie deren Lacher schnell auf seiner Seite.

Humorvoller Vortrag

Szeliga bekam bereits 2013 die Auszeichnung Top Speaker of the Year. In seinem Vortrag bot er den Sparkassen-Kund:innen viele Überraschungen und einfallsreiche, sofort umsetzbare Tipps – für Führungskräfte und Manager, für Menschen im Verkauf, im Dienstleistungsbereich und im Vertrieb, also überall dort, wo erfolgreiche Kommunikation von Interesse ist. Seine Kernaussage: Humor ist die Klammer, die vieles in unserem Leben zusammenhält: „Als soziale Kompetenz, die in der Lage ist, Menschen zu motivieren, zu begeistern und zu führen!“ Szeliga gilt als einer der faszinierendsten Humorbotschafter unserer Zeit. Sein Motto lautet: „Das Leben ist viel zu wichtig, um es ernst zu nehmen.“

Abend mit Tradition

Die Veranstaltung mit dem beliebten Get-together im Tiroler Oberland der Sparkasse Imst hat jährlich ihren Fixtermin im Herbst. „Unsere Kundinnen und Kunden genießen einen gemütlichen, informativen Abend. Der große Zuspruch der vergangenen Jahre und auch heute freut uns sehr und zeigt, dass wir damit neben inspirierenden Vorträgen eine Plattform des zwanglosen Meinungsaustausches geschaffen haben“, so die beiden Vorstände der Sparkasse Imst, Mario Kometer und Markus Scheiring. Nach Auftritten von Top-Manager Oskar Kern und Profi-Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner in den Vorjahren sorgte heuer Humorexperte Roman Szeliga für beste Stimmung – auch im Nachgang am Buffet.

