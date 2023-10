dmcgroup verstärkt Führungsteam mit Tamara Himler und Franziska Mitterhauser

dmcgroup verstärkt Führungsteam mit Tamara Himler und Franziska Mitterhauser

München (LCG) – Die renommierte Design- und Digitalagentur dmcgroup mit Standorten in Wien, Düsseldorf, München und Bern setzt ab sofort auf mehr Power aus den eigenen Reihen im Führungsteam. Die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen Tamara Himler und Franziska Mitterhauser übernehmen die Verantwortung für die Bereiche Client Service und Human Resources.

„Wir freuen uns sehr, dass zwei langjährige Stützen unseres Erfolges bereit sind, weitere Verantwortung für die Unternehmensgruppe zu übernehmen. Ihre Erfahrung, Teamorientierung und Leidenschaft für die Verschmelzung von Kreativität, Design und Technologie werden uns dabei helfen, unsere Kundinnen und Kunden weiterhin erfolgreich in ihrer digitalen Transformation zu begleiten“, sagt Ewald Pichler, geschäftsführender Gesellschafter der dmcgroup.

„Wir können nur dann erstklassigen Service bieten, wenn wir uns auch selbstständig weiterentwickeln. Zwei junge, ambitionierte Frauen, die das Management-Team der Gruppe verstärken und unseren Wachstumskurs unterstützen, sind ein wichtiges Signal an unsere Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, freut sich Rudi Klausnitzer, Gesellschafter der dmcgroup.

Zwei starke Frauen in der Management-Ebene

Tamara Himler absolvierte ihren Bachelor in Publizistik- und Kommunikationswissenschaften auf der Universität Wien und ihren Master in Kommunikationsmanagement auf der FH Wien der WKW (University of Applied Sciences for Management and Communication). Seit mehr als sieben Jahren ist Himler für die dmcgroup tätig, wo sie sich zuerst in den Bereichen Projekt- und Brandmanagement bewiesen hat. Mehr als fünf Jahre wickelte sie das gesamte Event-Management für „The Near Future Summit“ ab. Als Client Service Director wird sie ihre kommunikative Stärke und Passion für neue digitale Entwicklungen noch stärker einsetzen. Durch Himlers Ausbildung und Expertise, die richtigen strategischen Fragen am Puls der Zeit zu stellen, ist sie prädestiniert für diese Aufgabe. In ihrer neuen Rolle wird sie die dmcgroup in allen Bereichen des Kundengeschäfts weiter stärken. Sie verantwortet dabei das operative Kundengeschäft, die Neukundenentwicklung und strategische Beratung als Key Account, wobei sie dabei die Verbindung von exzellenter Gestaltung und strategischer Markenführung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen wird.

„Die dmcgroup steht für mich für fachliche Exzellenz und Leidenschaft, mit der sich das Team für die Aufgaben und Probleme unserer Kundinnen und Kunden begeistert, aber vor allem auch für Weiterentwicklung. Wir gestalten für Kundinnen und Kunden, die Qualität in der Kreation und Umsetzung zu schätzen wissen und Nachhaltigkeit sowie soziale Verantwortung in den Mittelpunkt rücken. Diese Überzeugung wollen wir in den nächsten Monaten verstärkt in unsere Services und Dienstleistungen einwirken lassen. Auf diese Reise freue ich mich“, kommentiert Himler ihre Beförderung.

Franziska Mitterhauser absolvierte ihr Studium zur Magistra in Publizistik- und Kommunikationswissenschaften auf der Universität Wien. Durch ihren kommunikationswissenschaftlichen Background wird sie das People und Partner Management der dmcgroup als Head of Human Resources weiterentwickeln. Seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen, die meisten mit Fokus auf Projektmanagement und User Research, kennt sie die Agentur und ihre Menschen sowie die Kunden aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln.

„Wenn man mitgestalten und Verantwortung übernehmen möchte, ist man bei der dmcgroup genau an der richtigen Adresse. Für die Förderung einer positiven und inklusiven Arbeitskultur stehen die Entwicklungen des Bestandsteams, Talent Management, Employer Branding und Partner Management im Fokus. Zwei weiblichen Mitarbeiterinnen, die eine Ende 20, die andere eine zweifache Mutter in Teilzeit, leitende Rollen anzuvertrauen ist ein Beweis dafür, dass hier moderne gleichberechtigte Arbeitsbedingungen wirklich gelebt werden“, so Mitterhauser über ihre neue Rolle.

Beständigkeit und Weiterentwicklung perfekt kombinieren

Künstliche Intelligenz, New Work und flexiblere Arbeitsmodelle eröffnen viele Möglichkeiten, bringen aber auch zahlreiche Unsicherheiten mit sich. Mit dieser Personalentscheidung soll der Rundumblick der dmcgroup Richtung Kunden, Markt, Team und Future Talents gesichert werden.

„Es ist wichtig den Wandel anzunehmen, als Chance zu sehen und in Zeiten des Umbruchs, die Stärken und Potentiale der eigenen Brand zu unterstreichen – nach innen und außen! Das gilt für uns, genauso wie für unsere Kundinnen und Kunden“, so Himler und Mitterhauser abschließend.

Beide sind sich einig, dass das gesamte dmcgroup-Team mit seiner Erfahrung in der Gestaltung und Digitalisierung von Unternehmen die beste Basis für eine erfolgreiche Zukunft ist.

Über dmcgroup

Die dmcgroup ist eine Design- und Digitalagentur mit Standorten in Wien, Düsseldorf, München und Bern. Die Arbeitsbereiche der dmcgroup umfassen Kommunikation, Digitalisierung, Corporate- und Motion Design, User Experience und technische Umsetzung fürs Web. Das bedeutet Werte für Menschen erfahrbar zu machen, denn: Nur wer Menschen berührt, kann Märkte bewegen. Seit 1992 entwickelt sie gemeinsam mit ihren Kunden Marken, die leben. Die dmcgroup versteht ihre Projekte als komplexe Fragestellungen, die zu intelligenten und emotional ansprechenden Lösungen mit hoher Gestaltungskraft führen. Dabei denkt die dmcgroup konsequent strategisch und nutzerzentriert, und erreicht dadurch langfristig wirkende Ergebnisse. Weitere Informationen auf dmcgroup.eu



