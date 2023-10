Themeninput Landesverband Hospiz NÖ: So gelingt Selbstfürsorge und Stärkung in Hospiz und Palliative Care

THEMENINPUT So gelingt Selbstfürsorge und Stärkung in Hospiz und Palliative Care Am 14. Oktober wird der Welthospiztag begangen – ein Tag, der dazu dient, die Bedeutung von Hospiz und Palliative Care ins Bewusstsein zu rücken. Der Landesverband Hospiz NÖ nutzt die Gelegenheit, um über die moralischen Herausforderungen in diesem wichtigen Bereich der Gesundheitsversorgung nachzudenken und darüber zu sprechen, wie Selbstfürsorge und die Stärkung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Hospiz und Palliative Care gelingt.

Begleitung und Fürsorge von Menschen am Ende ihres Lebens durch multiprofessionelles Fachpersonal ist sehr wertvoll für unsere Gesellschaft und erfüllt höchste ethische Ansprüche. Sie bietet denjenigen, die sich in ihrer letzten Lebensphase befinden, Unterstützung, Trost und Würde bis zum letzten Atemzug. Dennoch sind die moralischen und emotionalen Herausforderungen, mit denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hospiz und Palliative Care konfrontiert sind, oft schwerwiegend.

Würde & Autonomie: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen in der Lage sein, die Entscheidungen und Wünsche von Patientinnen und Patienten zu respektieren, auch wenn diese möglicherweise im Konflikt mit den eigenen Überzeugungen stehen.

Schmerzmanagement: Die effektive Kontrolle von Schmerzen ist ein zentrales Anliegen in der Palliative Care. Hier kann es herausfordernd sein, die richtige Balance zwischen Schmerzlinderung und unerwünschten Nebenwirkungen zu finden.

Kommunikation & Ehrlichkeit: Offene und ehrliche Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten sowie deren Familien ist entscheidend. Schlechte Nachrichten zu überbringen oder schwierige Gespräche zu führen, verlangt von allen Beteiligten in Hospiz und Palliative Care allerdings einiges ab.

Ressourcenknappheit: In vielen Ländern stehen Hospiz und Palliative Care Angeboten und Initiativen nicht immer ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung, um die bestmögliche Pflege im Sinne der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu gewährleisten. Dies kann zu moralischen Stresssituationen führen und starke emotionale Belastungen verursachen.

„Um moralischen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen und gleichzeitig die Selbstfürsorge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, sind verschiedene Maßnahmen von entscheidender Bedeutung. Unbedingt zu berücksichtigen ist dabei auch die Einbindung von vielen ehrenamtlichen Personen zur Unterstützung in Hospiz und Palliative Care“, so die beiden Geschäftsführerinnen des Landesverband Hospiz NÖ, Sonja Thalinger, MSc und Petra Kozisnik BSc.

So sind stetige Aus- und Weiterbildungen in Ethik und Kommunikation eine wesentliche Voraussetzung in Hospiz und Palliative Care, um für schwierige Situationen gestärkt zu sein. Supervision bietet hier einen sicheren Raum, um über mögliche moralische Dilemmata zu sprechen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen lernen, auf sich selbst zu achten – sei es durch Pausen, Urlaubstage oder diverse Stressbewältigungstechniken, wie etwa diverse Selbstfürsorgeangebote. Auch ein unterstützendes und wertschätzendes Teamumfeld trägt dazu bei, moralische Herausforderungen zu bewältigen.

„Am Welthospiztag sollten wir also nicht nur die wichtige Arbeit in Hospiz und Palliative Care würdigen, sondern darüber nachdenken, wie nachhaltige Unterstützung und Stärkung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgesetzt werden kann, um schließlich die bestmögliche Betreuung für diejenigen sicherzustellen, die sich am Ende ihres Lebens befinden“, resümiert die Vorsitzende des Landesverband Hospiz NÖ, Klaudia Atzmüller.

Über den Landesverband Hospiz NÖ: Der Landesverband Hospiz NÖ wurde 2001 als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Mödling gegründet. Als Dachorganisation ist der Landesverband Hospiz NÖ mit allen Hospiz- und Palliative Care Angeboten und Initiativen in Niederösterreich eng verbunden und fungiert als Botschafter für einen guten und würdevollen Umgang mit dem Leben und dem Sterben. Kernkompetenzen sind die kontinuierliche Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der flächendeckenden Hospiz- und Palliativversorgung in Niederösterreich. Wesentlich ist es, sicherzustellen, dass alle Menschen – unabhängig von sozioökonomischem Hintergrund – Zugang zu qualitativ hochwertiger Pflege und Betreuung bekommen.

Sterben betrifft uns alle. Sprechen wir darüber.

