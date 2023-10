Leuchtturmkindergarten der Kinderfreunde feierlich eröffnet

Ein inklusiver Kindergarten mit optimalen Rahmenbedingungen für alle Kinder konnte dank Unterstützung des Licht ins Dunkel Jubiläumsfonds im September starten. Er wurde am 11. Oktober mit viel Branchenprominenz feierlich eröffnet.

am 11. Oktober war es endlich so weit: Der Leuchtturmkindergarten der Kinderfreunde wurde feierlich eröffnet.Die Vorgeschichte in einem Satz: Mit Unterstützung von Licht ins Dunkel wurden in einem Kinderfreunde Kindergarten in Favoriten im September vier inklusive Kindergartengruppen mit optimalen Rahmenbedingungen für Kinder und Mitarbeitende eingerichtet.

Im Beisein des Landesvorsitzenden der Kinderfreunde, Nationalrat Christian Oxonitsch, Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, dem Bundesvorsitzenden der Kinderfreunde und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, dem Geschäftsführer von Licht ins Dunkel Mario Thaler sowie dem gesamten Team des Kindergartens und vielen Eltern und Kindern gab es ein großes Fest mit allem Drum und Dran. Auch die Vertreter:innen vieler Organisationen, die an dem Projekt mitarbeiten, feierten mit - vom FH Campus Wien über die Frühen HILFEN Wien und Teach for Austria bis zu cape 10, um nur einige wenige zu nennen.

„Ein Kindergarten für alle Kinder, in dem wir zeigen, was alles möglich ist – das war die erste Idee“, erklärt Christian Oxonitsch, Vorsitzender der Wiener Kinderfreunde den Ursprung des Projekts. „Wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann braucht es ein gutes Konzept, aber vor allem ein gutes, multiprofessionelles Team und ausreichend Ressourcen, um auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können“, so Oxonitsch weiter. Aus diesem Paket habe man ein Projekt geschnürt, in dem alle Kinder die besten Voraussetzungen für einen guten Bildungsstart finden und ihre Eltern entsprechend unterstützt werden. Dazu steht ein multiprofessionelles Team aus Elementarpädagog:innen, Inklusivpädagog:innen sowie Fachkräften aus den Bereichen Soziale Arbeit, Physiotherapie, Psychologie, Ergotherapie und vielen mehr zur Verfügung. Möglich wurde das durch eine große Unterstützung aus dem Jubiläumsfonds von Licht ins Dunkel.

"Mit diesem herausragenden Projekt wollen wir zeigen, was Kindergarten alles zu leisten im Stande ist, wenn die Rahmenbedingungen stimmen", fasst Jürgen Czernohorszky, Vorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde zusammen.

