Event-Tipp: Pfeifer Talk über aktiven Waldumbau und Holznutzung als Klimaschutz

Pfeifer Talk über aktiven Waldumbau und Holznutzung als Klimaschutz

Am Donnerstag, den 23. November, nimmt sich die Online-Talkreihe des Holzunternehmens Pfeifer den positiven Effekten der Waldbewirtschaftung an. Referent ist Prof. Dr. Hubert Röder, Professor für Nachhaltige Betriebswirtschaft an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Wie gewohnt sind alle Interessierten eingeladen, kostenlos an der Online-Veranstaltung teilzunehmen.

Im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel ist die Rolle des Waldes als wichtige Kohlenstoffsenke unbestritten. Noch viel mehr ins Bewusstsein rücken muss allerdings die Tatsache, dass eine aktive Nutzung durch Waldumbau ein viel höheres CO 2 -Reduktionspotenzial besitzt als komplett stillgelegte Wälder. Die schonende Entnahme von Holz und dessen langfristige Verwendung als Baumaterial ebnen den Weg für weitere Kohlenstoffspeicherung im Wald. Gleichzeitig unterstützt die energetische Nutzung von Resthölzern bei der Energiewende weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energieträgern.

Zum Referenten

Prof. Dr. Hubert Röder kennt das Thema Wald und Holz aus verschiedensten Perspektiven. Der gelernte Schreiner und studierte Dipl.-Forstwirt (Univ.) promovierte 1997 am Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Angewandte Informatik der Forstwissenschaftlichen Fakultät der LMU München. Seit 2013 leitet Röder die Professur Nachhaltige Betriebswirtschaft an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, seit 2016 übt er zudem die Funktion des Sprechers der Clusterinitiative Forst und Holz in Bayern aus. Die zentralen Erkenntnisse seiner kürzlich fertiggestellten Studie „KlimaHolz“ über den (deutschen) Wald der Zukunft fasst er wie folgt zusammen: „Zuwachs vor Vorrat.“

Informationen zum Event & Anmeldung:

Was: Pfeifer Talk über die Vorteile einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung

Wann: Donnerstag, 23. November 2023, von 16.00 – 17.00 Uhr

Wie: Online via Zoom. Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich.

Im Anschluss an den Vortrag beantwortet der Referent gerne Fragen aus dem Publikum.

Hier geht’s direkt zur Einladung inklusive Anmeldelink:

https://www.pfeifergroup.com/de/newsdetail/einladung-zum-webinar-aktive-waldbewirtschaftung-und-energetische-holznutzung-als-klimaschutz/

Über die Pfeifer Group

Die österreichische Pfeifer Holding GmbH wurde 1948 gegründet und wird heute in dritter Generation familiengeführt. Sie beschäftigt 2.600 Mitarbeiter:innen an 13 Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien und Finnland. Der Firmensitz befindet sich in Imst (Tirol/Österreich). In den vollintegrierten Sägewerken der Gruppe werden jährlich rund 5,4 Mio. Festmeter Holz eingeschnitten und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu Schnittholz und Hobelware, Betonschalungsplatten, Schalungsträgern, Brettsperrholz (CLT), Brettschichtholz, verleimten Massivholzplatten sowie Palettenklötzen, Briketts, Pellets und Biostrom verarbeitet.

In der Online-Talkreihe „Pfeifer Talk“ lässt Pfeifer seit 2020 regelmäßig Expert:innen zu verschiedensten Themen rund um die Holzindustrie und Arbeitswelt 4.0 zu Wort kommen.

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Pfeifer Timber GmbH

Florian Singer

Fabrikstraße 54

A-6460 Imst

T +43 664 9674229

florian.singer@pfeifergroup.com

www.pfeifergroup.com





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 66712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at