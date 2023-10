PA: Wienerberger - Neuaufstellung der Verkaufsleitung Wand

PRESSEINFORMATION Wienerberger: Neuaufstellung der Verkaufsleitung Wand Wien, 12. Oktober 2023

Der österreichische Ziegelhersteller stellt seine Vertriebsstruktur für den Bereich „Wand“ neu auf: Unter der Leitung vom langjährigen Wienerberger-Vertriebsprofi Gerhard Staudinger teilen sich Hermann Forster (56) und Martin Paschinger (37) künftig die Agenden in der Verkaufsleitung. Forster wird Verkaufsleiter Wand für die Region Ost, Paschinger übernimmt die Region West.

Hermann Forster ist neuer Verkaufsleiter Wand für die Region Ost

Mit Hermann Forster (56) verzeichnet Wienerberger Österreich einen erfahrenen Neuzugang im Verkaufsberater-Team: Der gebürtige Weinviertler übernahm die Verkaufsleitung der Region Ost im Juni 2023 und ist seither für die Bundesländer Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark zuständig. Budgetverantwortung, Umsetzung von Vertriebs- und Marketingstrategien gehören zu seinem Verantwortungsbereich, ebenso wie die Marktbearbeitung und Betreuung von Key-Account-Kunden mit seinem Verkaufsteam.

Vor seiner Tätigkeit bei Wienerberger war Hermann Forster Vertriebsleiter Wien, Niederösterreich und Burgenland beim heimischen Baustoffproduzenten RÖFIX. Zuvor war er u. a. Gebietsverkaufsleiter für die Regionen Wien, Niederösterreich, nördliches Burgenland bei Swisspor Österreich, Filialleiter bei Quester und Geschäftsleiter bei Bauhaus. Forster machte seinen Bundesrealgymnasium-Abschluss in Hollabrunn und schloss die Reifeprüfung an der HTL Hollabrunn mit Schwerpunkt Betriebstechnik ab.

Martin Paschinger ist neuer Verkaufsleiter Wand für die Region West

Für Martin Paschinger (37) bedeutet die neue Position einen internen Aufstieg bei Wienerberger Österreich. Der gebürtige Oberösterreicher war seit Anfang 2022 Vertriebsmitarbeiter für das Bundesland Oberösterreich, seit Mai 2023 hat er die Verkaufsleitung Wand für die Region West und somit für die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Kärnten inne. Ebenso wie sein Kollege Forster ist Martin Paschinger unter anderem für die Budgetierung, Umsetzung der Vertriebs- und Marketingstrategien sowie Betreuung der Key-Account-Kunden zuständig.

Vor seiner Tätigkeit bei Wienerberger Österreich sammelte Paschinger Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen. So war er unter anderem beim Innentürenhersteller Kunex im technischen Vertriebsinnendienst tätig, bei Creativ Zaun Design als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst und vorübergehender Schauraumleiter im Einsatz und Außendienstmitarbeiter beim Kunstoffenster-Hersteller Entholzer. Den Startschuss in die Berufstätigkeit bildete seine Lehre als Tischler, nach der Paschinger zehn Jahre lang als ebensolcher im Einsatz war.

Über die Wienerberger Österreich GmbH

Die Wienerberger Österreich GmbH ist größter heimischer Anbieter von Produkten und Lösungen für Ziegelmauerwerke und versteht sich für Kunden und Partner als innovativer Baustoffpartner für die gesamte Gebäudehülle. Das Unternehmen verfügt mit 6 Mauerziegelwerken, 1 Ziegel-Fertigteilwerk und 3 Dachziegelwerken über ein flächendeckendes Netzwerk in ganz Österreich. Insgesamt arbeiten in Österreich an 8 Standorten und 3 Logistikstandorten über 520 Mitarbeiter für Wienerberger. Ziel ist es, mit hochwertigen Baustoffen für Dach, Wand und Fassade besonders schnell und nahe am Kunden zu sein. (www.wienerberger.at)

