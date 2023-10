Great Place To Work® Österreich und CRIF Austria unterstützen Arbeitgeber auf dem Weg zu sozialer Nachhaltigkeit

Wien, 12. Oktober 2023 – Im Rahmen des Great Place to Work® ecosystems unterstützen Great Place To Work® Österreich und CRIF Austria Unternehmen zukünftig gemeinsam dabei, ihre soziale Nachhaltigkeit und Qualität als attraktiver Arbeitgeber zu evaluieren und nach außen sichtbar zu machen. Der Startschuss zur Kooperation erfolgte am 10. Oktober mit einem Info-Webinar für CSRD-berichtspflichtige Unternehmen.

Wien, 11. Oktober 2023 – Im Rahmen des Great Place to Work® ecosystems unterstützen Great Place To Work® Österreich und CRIF Austria Unternehmen zukünftig gemeinsam dabei, ihre soziale Nachhaltigkeit und Qualität als attraktiver Arbeitgeber zu evaluieren und nach außen sichtbar zu machen. Der Startschuss zur Kooperation erfolgte am 10. Oktober mit einem Info-Webinar für CSRD-berichtspflichtige Unternehmen.

Great Place To Work®, the global authority on workplace culture, und CRIF Austria, Lösungsanbieter von datenbasierter Technologie und selbst stolzer von Great Place To Work® zertifizierter Betrieb, schließen eine Kooperation zur Unterstützung von Unternehmen bei der Erreichung ihrer ESG-Ziele. Beide Unternehmen haben es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen zu begleiten, die im Rahmen der neuen EU-Richtlinie „CSRD" zukünftig auch die soziale Nachhaltigkeit evaluieren müssen.

„Wir zertifizieren Unternehmen, wenn sie großartige Arbeitsplätze für alle sind. Bereits 2004 hat die UN in einem Schriftwerk festgehalten: ‚Who cares, wins.‘ Wir versuchen diese Leitidee umzusetzen. Es gibt Berichtspflichten in der Nachhaltigkeit und hier wollen wir gemeinsam mit CRIF das ‚S‘ von ESG, in den Mittelpunkt stellen“, kommentiert Jörg Spreitzer, CEO von Great Place To Work®, die Kooperation.

Great Place To Work® zertifiziert Unternehmen global – und seit 2003 auch in Österreich – als authentische und attraktive Arbeitgeber. 2021 startete CRIF weltweit die Plattform SYNESGY zur Evaluierung der Nachhaltigkeit von Unternehmen. Primäres Ziel beider Unternehmen ist es, die ESG-Transformation der Wirtschaft zu unterstützen und einen weltweiten Standard in der Messbarkeit von Nachhaltigkeit zu etablieren.

Durch die Great Place To Work® Ecosystem-Kooperation mit CRIF können sich zertifizierte Unternehmen zukünftig - neben der Auszeichnung der Unternehmenskultur - auch über die ESG-Plattform SYNESGY ihre umfassende Nachhaltigkeit evaluieren und durch die ESG-Zertifizierung ausweisen lassen.

Kooperation bietet bestmögliche Betreuung für Unternehmen

„Das ‚S‘ in ESG, ‚Social‘, wird immer wichtiger. Wir haben uns mit dem besten Partner zum Thema Unternehmenskultur und einem tollen Arbeitgeber zusammengeschlossen, um auf diese Weise Unternehmen in ihrer Nachhaltigkeits-Evaluierung bestens zu unterstützen. ESG ist nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne der Umwelt, sondern auch im Sinne unserer Gesellschaft“, kommentiert Boris Recsey, CEO von CRIF Österreich.

Die Zusammenarbeit zwischen Great Place To Work® und CRIF ermöglicht, dass die Unternehmen zu den sozialen Aspekten auch die Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit und Governance in einem Zertifikat abdecken. „Basierend auf der Befragung von Mitarbeiter:innen erstellen wir als Great Place To Work® Zertifikate für Arbeitgeber und verschaffen ihnen dadurch auch mehr Sichtbarkeit am Bewerber:innenmarkt“, so Christian Trübenbach, Senior Culture Coach bei Great Place To Work®. „Das Schöne an der Kooperation ist, dass die soziale Komponente von ESG in den Fokus gerückt wird“, ergänzt Peter Tötzer, verantwortlich für die ESG Solutions bei CRIF Österreich.

Are you ESG ready? Gemeinsame Awareness-Kampagne mit Webinar gestartet

Ab Oktober werden in einer gemeinsamen Kampagne mit dem Titel „Are You ESG Ready?“ Webinare und Veranstaltungen angeboten, die Unternehmen fachlich in ihrem Weg zur ESG-Evaluierung und Erfüllung ihrer ESG-Berichtspflicht unterstützen. Den Auftakt dazu gab es am 10. Oktober mit einem Webinar zur Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), das gemeinsam mit Expert:innen von Great Place To Work®, CRIF und BDO stattgefunden hat. Die Aufzeichnung der Veranstaltung ist für alle Unternehmen kostenlos hier nachhörbar.

Über Great Place To Work

Great Place To Work® ist die weltweite Autorität für Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 hat Great Place To Work mehr als 100 Millionen Mitarbeitende auf der ganzen Welt befragt und diese Erkenntnisse genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht. Das Ergebnis von mehr als 30 Jahren datenbasierter Forschung: Im Zentrum steht immer Vertrauen. Great Place To Work® unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kultur zu messen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, indem sie ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden schaffen. Die unvergleichlichen Benchmark-Daten von Great Place To Work® werden verwendet, um Great Place To Work Certified™-Unternehmen und die besten Arbeitsplätze in mehr als 60 Ländern auszuzeichnen, einschließlich der World’s Best™-Listen, die jährlich im Magazin „Fortune“ veröffentlicht werden. Im Rahmen des neuen Great Place To Work® Ecosystems erhalten zertifizierte Unternehmen einen umfassenden Service zur Entwicklung ihrer Unternehmenskultur und Employer Branding durch Partnerunternehmen von Great Place To Work®.

www.greatplacetowork.at

Über CRIF

CRIF ist weltweiter Lösungsanbieter mit mehr als 70 Niederlassungen in über 35 Ländern auf vier Kontinenten. Als Teil der CRIF-Gruppe ist CRIF Ratings eine von der ESMA zugelassene Ratingagentur. Der Fokus der Leistungen von CRIF liegt auf datenbasierten Lösungen für Identitäts-, Risikomanagement, Betrugsvermeidung und Nachhaltigkeit. CRIF vereint das Beste aus zwei Welten: innovative Technologie mit bester Information & Analytics. Die Lösungen von CRIF schaffen einen Mehrwert und Vorsprung in der Digitalisierung der Customer Journey. www.crif.at

