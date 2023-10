Red Bull BC One World Final 2023: Österreichs Vertreter sind bereit für das Breaking-Weltfinale in Paris

Red Bull BC One World Final 2023: Sinaya und Hynamite sind bereit für das Breaking-Weltfinale in Paris B-Girl Sinaya aus Kärnten und B-Boy Hynamite aus Wien sind Österreichs Vertreter beim 20. Red Bull BC One World Final 2023 in Paris (FRA), ein Jahr, bevor dort die Olympischen Spiele mit der Breaking-Premiere ebendort gastieren. Zwei Tage vor dem großen Breaking-Weltfinale entscheidet sich in der internationalen Vorausscheidung, ob Österreichs Vertreter am 21. Oktober 2023 im legendären Stade Rolland Garros mit den jeweils besten 16 B-Girls und 16 B-Boys der Welt um den prestigeträchtigen Titel "Bester Breaker der Welt" battlen.

Wer wird Nachfolger von B-Girl India (NED) und B-Boy Victor (USA), die sich beim Weltfinale 2022 in New York den begehrten Titel-Gürtel sicherten? Um in den illustren Kreis der jeweils besten 16 B-Girls und B-Boys zu kommen, müssen sich B-Girl Sinaya aus Kärnten und B-Boy Hynamite aus Wien beim sogenannten "Last Chance Cypher" am 19. Oktober 2023 ihr Ticket für das große Red Bull BC One Weltfinale ertanzen. Dort kämpfen die Champions von über 60 Qualifikationsbewerben aus 30 Ländern auf der ganzen Welt um ihre Tickets für das Red Bull BC One World Final 2023.

Breaking Battles im Pariser Tennis-Mekka

Red Bull BC One ist der größte und prestigeträchtigste Breaking-Einzelwettbewerb der Welt und gilt in der Szene als der wichtigste Titel, den man gewinnen kann. Die besten Breaker aus der ganzen Welt werden beim Red Bull BC One World Final gegeneinander antreten. Im großen Finale, das per Livestream auf redbullbcone.com weltweit übertragen wird, kämpfen die besten 16 B-Girls und B-Boys um den Titel – und mit der Kärntnerin B-Girl Sinaya und dem Wiener B-Boy Hynamite haben die beiden Österreich-Vertreter Chancen, sich für das große Weltfinale am Samstag zu qualifizieren.

Wenn am Samstag, den 21. Oktober 2023, in Paris die 20. Auflage des Red Bull BC One World Final mit dem ersten Battle startet, schaut die gesamte Breaking-Welt nach Frankreich. Fokus ist das legendäre Stade Rolland Garros, Schauplatz der French Open. Dort, wo sonst Tennisgrößen ihre Asse platzieren, schlagen die besten Breaker der Welt mit ihren Moves auf.

Doppelte Premiere bei der Olympia-Generalprobe

„Ich finde das cool, weil die Tennisspieler dort dieselben Emotionen durchleben wie wir auf der Bühne: Angst, Selbstzweifel und ganz viel Freude. Das liegt sicher noch in der Luft“, sagt das Kärntner B-Girl Sinaya von der Funky Monkez Crew, die beim Red Bull BC One World Final mit ihren Top Rocks und Footworks überzeugen und sich für das große Finale am Samstag qualifizieren will. Das will auch B-Boy Hynamite von der UFA-Crew erreichen: „Vor dem Red Bull BC One Cypher Austria hab ich mich gedanklich so oft auf diese Bühne versetzt, dass es mir beim Event eine enorme Sicherheit gegeben hat. So will ich es in Paris auch anlegen und zeigen, was in mir steckt“, betont der 21-jährige Wiener, der noch mitten in den Vorbereitungen für das Breaking-Highlight in der Olympiastadt Paris steckt und mit viel Selbstvertrauen nach Frankreich reisen wird. Und beide Österreich-Gewinner haben eines gemeinsam: Für sie ist es eine Premiere beim Red Bull BC One World Final. Sie können ohne Druck in ihre Battles gehen: Denn bei den 1-gegen-1-Battles entscheiden oft Nuancen und so kann in jeder Runde eine Sensation passieren. Diese Unbekümmertheit soll B-Girl Sinaya und B-Boy Hynamite in der Qualifikation für das Weltfinale in Paris beflügeln, um sich ein Jahr vor der Olympia Premiere dieser Sportart unter die Top 16 B-Girls der Welt zu tanzen.

Steckbriefe:

B-GIRL SINAYA

Name: Sina Müller

lebt in Seeboden (Kärnten), ist am Weissensee in Kärnten aufgewachsen

Alter: 34 Jahre

Kam vor elf Jahren durch ihren Verlobten zum Breaken

Instagram: @sinaya_funkymonkez





B-BOY HYNAMITE

Name: Alexander Muus

lebt in Wien

Alter: 21 Jahre

Studiert Japanologie; sein Vater ist Dirigent, seine Mutter Opernsängerin

Instagram: @hynamitesan

Livesteam auf Red Bull TV

Das Red Bull BC One World Final findet am 21. Oktober in Paris statt und wird weltweit live auf Red Bull TV übertragen – ab 18.00 Uhr startet das Event mit den Top 16. Alle weiteren Informationen zum Red Bull BC One World Final 2023 und dem Last Chance Cypher am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023, findet man HIER bzw. unter dieser URL: redbullbcone.com

Über Red Bull BC One

Seit über 20 Jahren ist Red Bull im Bereich Breaking aktiv, seit 2004 fanden bis heute 19 Red Bull BC One World Finals in Großstädten auf der ganzen Welt statt. Die Premiere feierte das Red Bull BC One World Final 2004 in Biel in der Schweiz, 2020 machte das Weltfinale Station im Hangar-7 in Salzburg. 2023 wird das Red Bull BC One World Final – am Samstag, den 21. Oktober 2023, in Paris (FRA) zum insgesamt 20. Mal stattfinden – ein Jahr vor den Olympischen Spielen ebendort.





