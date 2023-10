Themeninput Herzilein-Papeterie: Personalisierte Lederprägung - ein Hauch von Eleganz und Individualität

THEMENINPUT Personalisierte Lederprägung – ein Hauch von Eleganz und Individualität Wien, 11. Oktober 2023 - In den Herzilein-Papeterien dreht sich alles um Papier- und Lederwaren, Verpackung, Grußkarten und Geschenke. Der neueste Clou der Herzilein-Chefin Sonja Völker: Echtleder und veganes Leder können individuell nach Kundenwünschen mit Namen, Monogramm oder ausgewählten Formen geprägt werden. Zeitlos, klassisch und edel.

in den Herzilein-Papeterien werden jetzt Lederprodukten mit alter Handwerkskunst persönliche Noten verliehen. In einer Welt, in der Massenprodukte oft die Norm sind, ist die personalisierte Lederprägung eine Möglichkeit, sich abzuheben und Stil und Individualität zu unterstreichen.

„Die Kunst der Lederprägung ist ein Jahrhunderte altes Handwerk, bei dem Initialen, Muster oder Texte in das Leder eingraviert werden“, so Sonja Völker, Geschäftsführerin und kreativer Kopf von Herzilein. „Durch die Personalisierung werden unsere Accessoires zu echten Statement-Pieces“, ergänzt Marie Völker, die im Unternehmen bereits als zweite Generation mitarbeitet.

Sämtliche Herzilein-Lederwaren wie Taschen, Geldbörsen, Dokumentenmappen, Tagebücher und vieles mehr werden in der Herzilein-Manufaktur in Wien exklusiv verarbeitet – vom Zuschnitt bis zur personalisierten Veredelung mit der Prägemaschine. Das Ergebnis: einzigartige Stücke, die man ein ganzes Leben lang hat.

Zudem sind personalisierte Accessoires wunderbare Geschenkideen. Man zeigt, dass man sich Gedanken gemacht hat, ein Geschenk zu finden, das wirklich zu der beschenkten Person passt.

P.S: Weihnachten steht bald vor der Tür und uns ist zu Ohren gekommen, dass sich das Christkind jetzt schon bei Herzilein umsieht und gustiert. Personalisierte Prägungen können in allen Herzilein Shops in Auftrag gegeben werden.

Über Herzilein-Wien GmbH: Herzilein wurde im Jahr 2005 von Sonja Völker gegründet und zählt zu den führenden Modeadressen für Babys und Kinder von null bis zehn Jahren (Herzilein-Kindermode Dependancen: Wollzeile 17, 1010 Wien, Am Hof 5, 1010 Wien und Währinger Straße 91, 1180 Wien). Was einst als Wiener Geheimtipp begann, ist längst zu einer international begehrten Kultmarke für individuelle Kindermode „Made in Austria“ avanciert. Mittlerweile arbeitet mit Marie Völker bereits die zweite Generation im Unternehmen mit. Der Erfolg ist neben dem hohen Qualitätsanspruch (Öko-Tex-Standard) vor allem auf die liebevolle Handarbeit, die in jeder Kollektion steckt, zurückzuführen.

Seit 2014 gibt es Zuwachs in der Herzilein-Familie. Als Hommage an die Kreativität und aus Liebe zum Papier lässt Herzilein neben Kindermode, die Papierkultur hochleben (Herzilein- Papeterie Wollzeile 18, 1010 Wien und Am Hof 5, 1010 Wien). Erlesene Papierwaren, Notizbücher, handgeschöpfte Fotoalben, Grußkarten sowie handgefertigte Lederwaren und Geschenke lassen Erwachsenenherzen höherschlagen.

Zudem kann eine Auswahl des Herzilein-Sortiments weltweit ganz bequem online unter www.herzilein-wien.at geshoppt werden. Nach Lust und Laune lassen sich so in Eigenregie mit nur wenigen Mausklicks auch personalisierte Geschenke designen und bestellen.

Weitere Informationen: www.herzilein-wien.at; www.herzilein-papeterie.at