Rundum gelungen

„Außen und innen top“: Wohnbauselbsthilfe (WS) und Rhomberg Bau übergeben 25 moderne Wohnungen in Lustenau

Bregenz/Lustenau, 10. Oktober 2023 – Bei der Schlüsselübergabe an die zukünftigen Bewohner:innen der neuen Wohnanlage in der Hohenemserstraße, Lustenau, diesen Dienstag war WS-Geschäftsführer Thomas Schöpf spürbar stolz: „Gemeinsam mit Rhomberg Bau ist es uns gelungen, sowohl die Wohnräume als auch die Außenanlage in einer hohen Ausführungsqualität zu realisieren“, äußerte er seine Zufriedenheit mit dem jüngsten Projekt des sozialen Wohnbauträgers aus Bregenz. Das hat seine Gründe.

So arbeiteten Bauherr und Generalunternehmer für die Gestaltung des Außenraums mit einem Landschaftsplaner zusammen. „Das ist im gemeinnützigen Wohnbau eher unüblich“, erläuterte Christian Jauk, Geschäftsfeldleiter „GU Wohnbau“ bei Rhomberg Bau. „Aber innovativen, außergewöhnlichen Maßnahmen stehen wir immer aufgeschlossen gegenüber, wenn sie der Sache dienen.“ Mit dem Ergebnis sind alle Beteiligten zufrieden. Schöpf: „Ob Durchwegung, die Auswahl und Anordnung der Spielgeräte oder auch der Grünflächen sowie Pflanzungen – die fertige Anlage kann sich absolut sehen lassen.“

Nach Plänen der Architekten Helmut Kuëss und Manfred Koller hat Rhomberg Bau in dieser Außenanlage zwei Gebäudekörper errichtet, in Skelettbauweise mit jeweils drei Geschoßen und mit Außenwänden aus Holz. Die Energieversorgung wird durch zwei PV-Anlagen auf den Dächern sowie Erdsonden gesichert. Eine Tiefgarage unter beiden Gebäuden bietet ausreichend Parkflächen für die Bewohner:innen. Eine Bushaltestelle, die am Vorplatz der Anlage integriert ist, sorgt für den einfachen Zugang zu nachhaltiger Mobilität. Das Fazit von Thomas Schöpf: „Insgesamt ist unser Projekt hier sowohl innen wie auch außen einfach nur top!“

Fact Box WA Hohenemserstr. 11a und 11b, Lustenau

Bauherr: Wohnbauselbsthilfe, Bregenz

Generalunternehmer: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt: Helmut Kuëss und Manfred Koller, Bregenz

Landschaftsplaner: D/D Landschaftsplanung ZT KG, Wien

Anzahl Gebäude: 2

Geschosszahl: EG+3

Grundstücksfläche: 2 765 m²

Wohnnutzfläche: 1 742,6 m²

Anzahl Wohnungen: 25 (11 x 2-, 8 x 3- und 6 x 4-Zimmerwohnungen)

Besonderheiten: gemeinsame Tiefgarage, Außenanlage durch Landschaftsplaner gestaltet, Außenwände in Holz, PV-Anlage, Heizung über Erdwärmesonden, kontrollierte Be- und Entlüftung.

Mit Blick aufs Ganze: Rhomberg Bau

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 980 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete das Unternehmen rund 520 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und der Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

Über die Wohnbauselbsthilfe, Bregenz

Die Wohnbauselbsthilfe Vorarlberger gemeinnützige reg. Genossenschaft m.b.H. ist ein in Vorarlberg tätiger gemeinnütziger Wohnbauträger. Seit mehr als 70 Jahren entwickelt, realisiert und verwaltet das Unternehmen hochwertige, geförderte Wohnungen im ganzen Ländle. Die Wohnbauselbsthilfe versteht sich als Partner der Gemeinden, verwaltet derzeit ca. 7 000 Wohnungen und errichtet jährlich 250 bis 300 neue Wohneinheiten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Quartiersentwicklung und der Errichtung von durchmischten Wohnanlagen, in welchen Miet- und Mietkauf-Modelle angeboten werden.

Weitere Informationen unter www.wohnbauselbsthilfe.at

