Gleichenfeier für die Pletzer Gruppe

Premstätten, 9. Oktober 2023 – Firstfeier, Dachgleiche, Richtfest – eine Gleichenfeier hat viele unterschiedliche Bezeichnungen. Ein besonderer Anlass ist sie aber allemal, egal welchen Namen sie trägt. Das gilt auch für die Pletzer Gruppe und GOLDBECK RHOMBERG, die jetzt gemeinsam Gleichenfeier der neuen Gewerbe- und Logistikhalle in Premstätten feiern.

Die Geschäftsstelle Graz von GOLDBECK RHOMBERG realisiert im Auftrag der Pletzer Gruppe eine neue Gewerbe- und Logistikhalle. Unter anderem wird DB Schenker Mieter des neuen Gebäudes sein, einer der weltweit führenden Logistikdienstleister.

Die Eckdaten des neuen Gebäudes: über 12.500 Quadratmeter Hallenfläche, 500 Quadratmeter Bürofläche, ausreichend Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher. Nachhaltigkeitsfaktoren standen bei der Konzeption der Gewerbeimmobilie von Beginn an im Mittelpunkt. Die Energieversorgung erfolgt über Photovoltaik-Anlagen, gekühlt und geheizt wird mit einer Wärmepumpenanlage von iDM, einem Unternehmen der Pletzer Gruppe. Anfang November dieses Jahres soll das Gebäude schlüsselfertig übergeben werden – nach nur 7,5 Monaten Bauzeit.

Besonderheit des Projekts: Ein Drittel der Logistikhalle soll künftig für die Lagerung von Batterien für Elektroautos genutzt werden und ist entsprechend brandschutztechnisch ausgestattet. DB Schenker organisiert Batterietransporte in Europa und in Zusammenarbeit mit DB Cargo auch nach Asien.

Pletzer hatte den Auftrag für Planung und Bau im März 2023 an GOLDBECK RHOMBERG erteilt Es ist bereits das fünfte erfolgreiche Bauprojekt, das GOLDBECK RHOMBERG für die Pletzer Gruppe realisiert. „Goldbeck Rhomberg baut mit industriell vorgefertigten Systemelementen und damit besonders schnell, wirtschaftlich und nachhaltig. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt“, erklärt Manfred Pletzer.

Fact Box

Bauherr Südpark Betriebs- und Verwaltungs- GmbH Eigentümer: Manfred Pletzer Totalunternehmer Goldbeck Rhomberg GmbH Geschäftsstelle Graz Hallenfläche 12.500 m² Bürofläche 500 m² Bauzeit 7,5 Monate

Über GOLDBECK RHOMBERG

GOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Lösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist als General- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäude und (Logistik-)Hallen in Österreich und der Schweiz. Im Bereich Parkhäuser ist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. Die Kunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produkten und höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum in kompetenten Händen. Der Hauptsitz von GOLDBECK RHOMBERG befindet sich in Vorarlberg. Weitere Niederlassungen und Geschäftsstellen gibt es in Wien, Salzburg, Linz, Graz, Tirol, St. Gallen, Luzern und Ruggell. Zahlreiche Standorte des Mutterunternehmens GOLDBECK ergänzen das Netzwerk in ganz Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.goldbeck-rhomberg.com

