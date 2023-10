Presseinladung zur Kundenveranstaltung

Sparkasse Imst lädt zum heiteren Abend mit Humorexperte Dr. Roman Szeliga Szeliga

Es wird bestimmt lustig. Am 12. Oktober lädt die Sparkasse Imst ihre Kundinnen und Kunden wieder in den Milser Stadl im Trofana Tyrol ein. Keynote-Speaker Dr. Roman Szeliga stellt im Rahmen seines interaktiven Vortrags sein Erfolgsgeheimnis für Unternehmen vor: Humor.

Nachgelacht bringt manchmal mehr als nachgedacht – Dr. Roman Szeliga nimmt es mit Humor. Der Facharzt für Innere Medizin und außerdem österreichische Staatsmeister der Zauberkunst sowie Top-Keynote-Speaker sieht sich selbst gar als Österreichs Humorexperte Nummer 1. Wie man mit „Humor im Business“ vorankommt und dabei den Ernst des Lebens überholt, verrät er den Kundinnen und Kunden der Sparkasse Imst im gleichnamigen Vortrag im Trofana Tyrol.



Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, lädt Sie die Sparkasse Imst herzlich dazu ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Im Vorfeld findet ein Fototermin für alle Medienvertreter statt, außerdem besteht hier die Möglichkeit, im kleinen Rahmen direkte Fragen an den Vortragenden zu stellen. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen.

Was: Kundenveranstaltung mit Vortrag von Dr. Roman Szeliga

Wann: Donnerstag, 12. Oktober 2023, 18.10 Uhr Fototermin und kurze Fragerunde für Medienvertreter

Ort: Trofana Tyrol – Milser Stadl, An der Au 1, 6493 Mils bei Imst



Neben Dr. Roman Szeliga werden auch die Vorstände der Sparkasse Imst, Markus Scheiring und Mario Kometer, für Fotos und Fragen zur Verfügung stehen.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter Tel. 05412-6671224 oder per E-Mail an office@agentur-polak.at

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Sparkasse Imst AG

Marco Klingenschmid

Vertriebssteuerung/Marketing

Sparkassenplatz 1

A-6460 Imst

T +43 (0) 50100-77226

klingenschmidm@imst.sparkasse.at

www.sparkasse.at/imst





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 66712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at