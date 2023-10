Ein Jahr Marketplace: mediamarkt.at auf Höhenflügen

Ein Jahr Marketplace, wachsende Auswahl und echtes Online-Einkaufserlebnis Wie mediamarkt.at zur österreichischen Nummer-1 Plattform für Consumer Electronics wurde

Vösendorf, 5. Oktober 2023 – Ein Jahr genau ist es her, dass der Marketplace auf mediamarkt.at live ging und die Plattform für externe Händler öffnete. Seitdem ging es steil bergauf. Mit insgesamt mehr als 80 Millionen Besuchen im Jahr ist mediamarkt.at heute der größte und umsatzstärkste heimische Online-Marktplatz für Consumer Electronics. Technik-Fans profitieren von einer laufend wachsenden Sortimentsauswahl – und das mit dem bekanntem Online-Einkaufserlebnis sowie der hohen Servicequalität von MediaMarkt.

Gestartet wurde mit 53 Verkäufern und rund 35.000 Produkten, als am 5. Oktober 2022 der MediaMarkt Marketplace online ging. Dabei standen im Mittelpunkt: Laptops und Gaming PCs. Heute, ein Jahr später, sieht dies anders aus: Rund 120 Händler bieten fast 250.000 unterschiedliche Produkte aus fast allen Bereichen der Consumer Electronics an, Tendenz weiter steigend.

Ein Erfolg, den Gerhard Schmid, Geschäftsführer eCommerce von MediaMarkt Österreich, vor allem an zwei Dingen festmacht – der stringenten Ausrichtung an den Kundenwünschen und der Qualitätssicherung: „Beim Technik-Shopping sind Auswahl und Qualität ganz wichtig – bei den Produkten, den ,Einkaufswegen‘ und bei den Services. Wir kümmern uns ganzheitlich um all diese Bedürfnisse, denn wir wollen der ‚Experience Champion‘ für unsere Kundinnen und Kunden sein. Mit dem Ausbau von mediamarkt.at um den Marketplace, mit unseren Märkten vor Ort sowie all unseren Services bleiben wir die erste Wahl zu allem rund um Consumer Electronics in Österreich.“

Für jeden die perfekten Produkte durch mehr Auswahl

Dass der Marketplace das Sortiment des größten Omnichannel-Händlers im Elektronikbereich in Österreich massiv ergänzt und damit erhöhte Auswahl relevanter Produkte bei gleichzeitig besserer Verfügbarkeit bietet, belegt allein der Blick auf mediamarkt.at. So zeigt sich der Marketplace besonders stark in Bereichen, die von MediaMarkt nur am Rande bedient werden wie beispielsweise Gaming PCs, Fitness- & Sportgeräte, Solarprodukte oder bei „refurbishten“ Produkten, allen voran Smartphones. Geräte, die schon in Nutzung waren, werden hierbei von Drittanbietern komplett generalüberholt und bekommen damit über die Plattform ein zweites Leben eingehaucht – und das zudem zu günstigeren Preisen.

Der Marketplace ist vollständig und nahtlos in mediamarkt.at integriert. Einzig die Beschreibung „Verkauf und Versand durch…“ auf der Produktdetailseite gibt einen Hinweis darauf, dass es sich hierbei um einen Marketplace-Artikel handelt. Das bedeutet, dass Technik-Shopper – egal, wo sie sich auf der Online-Plattform aufhalten – überall und uneingeschränkt das gleiche und beste Einkaufserlebnis erhalten.

Hohe Qualität stets im Blick

Dass die Verkäufer die hohen Standards von MediaMarkt auch erfüllen, stellt ein penibler Qualitätsprozess bei der Auswahl und Aufnahme sicher. So werden diese nur selektiv auf dem Marketplace aufgenommen, müssen zudem den Kriterien des Marketplace entsprechen. Das bedeutet: Partner müssen exzellente Qualität in ihren Vertriebsprozessen sowie das Kundenerlebnis stets in den Mittelpunkt stellen. Ausführliches „Onboarding“ inklusive Webinare sowie Anbindung der Logistiksysteme mitsamt Produkt- und Angebotsimport garantieren weiter die gute Zusammenarbeit mit MediaMarkt.

„Wir wollen allen Technik-Fans und unserer Kundschaft in ganz Österreich optimale Lösungen liefern – und die Suche danach fängt heute meist online an. Deshalb ist mediamarkt.at mehr als eine reine Verkaufsplattform. Es ist Inspiration, Vergleichsportal, Entscheidungsfinder und Serviceplattform. Und ja, kaufen kann man auch etwas“, so Schmid abschließend.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

4

