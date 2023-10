SONNENTOR Linz Herrenstraße feiert 10-jähriges Jubiläum

SONNENTOR Linz Herrenstraße feiert 10-jähriges Jubiläum In der Linzer Herrenstraße wird von 23. bis 28. Oktober das 10-jährige Jubiläum des SONNENTOR Geschäfts gefeiert. Das Team rund um Franchise-Partnerin Doris Winkler hat das Jubiläum schon lange freudig erwartet.

„Wir nutzen den Anlass und veranstalten eine ganze Jubiläumswoche. Es gibt ein spannendes Schätzspiel, täglich schmackhafte Verkostungen und eine besondere Jubiläumsaktion“, berichtet Doris Winkler und ergänzt: „Ebenso haben wir für unsere Kund:innen Überraschungsgeschenke vorbereitet. Damit möchten wir uns für ihre Treue in den vergangenen 10 Jahre bedanken. Ein weiteres Highlight ist unsere Jubiläumsfeier am 23. Oktober mit SONNENTOR Gründer Johannes Gutmann – wir freuen uns sehr, dass er diesen besonderen Tag mit uns feiert und einen Vortrag hält.“

Franchise-Partnerschaft seit 2013

Doris Winkler hatte immer schon ein großes Interesse an biologischen Lebensmitteln und gesunder Ernährung. Kein Wunder also, dass sie auf der Suche nach einem nachhaltigen, langfristigen Konzept 2013 über das SONNENTOR Franchise-System stolperte. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagte Doris sich und wusste, dass SONNENTOR der richtige Partner für den Wunsch in die Selbstständigkeit ist. Besonders die Firmenphilosophie, das bereits etablierte Franchise-Konzept und laufende Innovationen haben sie überzeugt. Außerdem schätzt Doris die vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der das Einbringen von Ideen und ein regelmäßiger Austausch einen hohen Stellenwert genießen. Inzwischen verantwortet sie drei SONNENTOR Geschäfte in Linz – neben ihrer Tätigkeit in der Herrenstraße begeistert sie ihre Kund:innen auch in der LentiaCity und der PlusCity.

Das SONNENTOR Franchise-System

In Österreich, Tschechien und Deutschland gibt es bereits 35 SONNENTOR Geschäfte. Der Aufbau des Franchise-Systems startete 2008 als logische Konsequenz auf eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Für die Betreuung der Franchise-Partner:innen steht ein eigenes SONNENTOR Team zur Verfügung. In den Geschäften wird das gesamte Bio-Produktsortiment angeboten. Bio-Produkte von ausgewählten Partnerunternehmen ergänzen das vielseitige Sortiment. Das Ergebnis: Eine einmalige Verbindung aus altem Kräuterwissen, innovativen Produkten und persönlicher Beratung.

Über SONNENTOR

SONNENTOR wurde 1988 gegründet. In diesem Jahr feiert der Bio-Pionier 35-jähriges Jubiläum. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Fans schätzen zudem das ökologische Engagement. Mit Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen, Produkten ohne Palmöl und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: #EsGehtAuchAnders! Das Unternehmen zählt international rund 550 Mitarbeitende und arbeitet weltweit mit mehr als 1000 Anbaupartner:innen direkt zusammen. Mehr Infos unter: www.sonnentor.com

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

SONNENTOR Kräuterhandels GmbH

Lisa Roithner

Tel.: +43 (0) 2875 / 7256

E-Mail: presse@sonnentor.at