Tiroler Team triumphiert als „Pappboot Extreme Champion of the Universe"

Pappboot-Champion in der AREA 47 gekürt

Zum Finale der Outdoor-Saison kämpften begeisterte BootsbauerInnen aus Österreich und Deutschland um den begehrten Titel als „Pappboot Extreme Champion of the Universe”. In den Kategorien Style, Weite und Stabilität überzeugten sie die Jury mit ihren selbst zusammengebastelten Konstruktionen. Die Tiroler Team „Die Drei ???“ aus Mils bei Hall holte sich den Sieg.

Klebeband und Karton sind die Basis für die wettkampftauglichen Schwimmkörper und standen den insgesamt 12 teilnehmenden Mannschaften als Baumaterial zur Verfügung. In nur zweieinhalb Stunden entstanden die wasser- und flugtauglichen Gefährte. Aufblasbare Galionsfiguren und kreative Dekoartikel stellten die TeilnehmerInnen selbst. Und auch in der Namensfindung ließen sie ihrer Fantasie freien Lauf mit Namen wie „Team Seeente“, „Weißwurstschleuder“ oder „Die Nichtschwimmer“.

Fliegende Pappboote im Finale

Die Herausforderung für die KonstrukteurInnen war nicht nur ein Boot zu basteln, welches schwimmen kann, sondern noch Platz für mindesten zwei Besatzungsmitglieder bietet und einen Flugversuch aushält. Zuerst bewertete die Jury das Design, dann absolvierten die MatrosInnen eine Runde in der Water AREA im Massenstart. Die Teams mit den meisten Punkten erreichten das Finale. Dort waren die Pappkonstruktionen höchsten Strapazen ausgeliefert: mit einem Sprung von der 17 m hohen Water Ramp. Den standesgemäßen Pokal aus Karton gewann das Tiroler Team „Die Drei ???“ mit Gerhard Rampl, Magdalena Rampl und Daniel Griengl aus Mils bei Hall. Die drei Bestplatzierten freuten sich über AREA 47-Aktivitäten als Preise. Das Ende der Outdoor-Saison feierten die Pappboot-AthletInnen und ihre Fans bei der kultigen Bad-Taste-Party im River Haus Bar & Grill.

Bikevergnügen das ganze Jahr

Die AREA 47 hat mit dem ersten Indoor-Bikepark Österreichs auch nach der sommerlichen Outdoor-Saison einiges zu bieten. Nun ist ganzjähriges Bikevergnügen auf 3.700 m² Fläche am Eingang zum Ötztal durchgehend angesagt. Pumppark, Flow- und Jumpline sowie die passende Infrastruktur ziehen Hobbyradler und Top-AthletInnen gleichermaßen an. Egal, welches Wetter herrscht, der Bikepark verfügt über beste Bedingungen.

Über die AREA 47

Seit der Eröffnung im Jahr 2010 begeistert Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark mit einer ständig wachsenden Zahl an Trendsportarten. Mittlerweile stehen rund 40 verschiedene Aktivitäten im einzigartigen Setting des 9,5 Hektar großen Areals zur Auswahl. Die Innovationskraft der AREA 47 wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, etwa dem Tirol Touristica-Award, dem Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich oder dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus. International und national renommierte Brands wie adidas Terrex, GoPro und Stiegl zählen zu den Partnern der AREA 47.

Weitere Infos: www.area47.at

