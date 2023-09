Wien 1100: Volksschulstandort Waldkloster läuft aus

Wien 10: Volksschulstandort Waldkloster läuft aus Die Private Katholische Volksschule Waldkloster in Wien-Favoriten wird wegen anhaltender Herausforderungen mit der Lage und der Liegenschaft mit Ende des laufenden Schuljahres 2023/24 mit anderen katholischen Schulen zusammengelegt: Die dann 128 Schüler:innen sowie 25 Pädagog:innen werden an andere Schulen wechseln. Die Schulstiftung der Erzdiözese Wien begleitet die Familien bei diesem Veränderungsprozess.

Wien, 30.09.2023 - Die Private Volksschule Waldkloster (Quellenstraße 87-89, 1100 Wien) ist eine Ausnahme: Obwohl die katholischen Schulen insgesamt mit stetig steigenden Schülerzahlen ein Erfolgsmodell sind, kämpft der Standort Waldkloster seit Jahren mit sinkenden Anmeldungen. Die Nachteile des Standorts – reichhaltiges öffentliches Schulangebot in der Nachbarschaft, Abnahme des Katholikenanteils und unveränderbar beengte Verhältnisse der Immobilie – können auch durch die Bemühungen des anerkannten und engagierten Schulteams nicht kompensiert werden.

Der Schulerhalter, die nicht-gewinnorientierte Schulstiftung der Erzdiözese Wien, hat daher nach jahrelangen Versuchen einer Weiterentwicklung, nun die Notbremse gezogen: Mit Ende des laufenden Schuljahres wird der Standort aufgelassen. Das gibt die Schulstiftung am Samstag bekannt, nachdem zunächst Personal und Eltern informiert worden waren. Die Schulstiftung ist bereits dabei, den Übergang für die Familien bestmöglich zu gestalten und sie in eine gute neue Situation zu begleiten. Sie führt derzeit Gespräche, um allen sechs betroffenen Klassen mit 128 Schüler:innen die Möglichkeit zu bieten, geschlossen mit ihrem Lehrpersonal und inklusive der gewohnten Nachmittagsbetreuung in andere katholische Privatschulen zu wechseln.

Die Geschäftsführung der Schulstiftung erklärt dazu: „Ein Schulwechsel ist immer eine Herausforderung und Belastung für alle Betroffenen. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber den Eltern und Kindern der Volksschule Waldkloster bewusst und werden sie bestmöglich beim Veränderungsprozess unterstützen. Wir sind zuversichtlich, für alle Kinder wie auch unsere Pädagog:innen rasch sehr gute Plätze für das kommende Schuljahr 2024/25 zu finden. Sollte sich dadurch eine finanzielle Mehrbelastung der Familien ergeben, helfen wir natürlich auch da mit.“

Schulstiftung der Erzdiözese Wien

Insgesamt 24 Schulen (Volksschule, Gymnasium, Mittelschule, BHS, BMS, Kolleg) und Kindergärten an Standorten in Wien und Niederösterreich finden sich unter dem Dach der Schulstiftung der Erzdiözese Wien vereint. Rund 7000 Kinder und Jugendliche besuchen eine dieser Bildungseinrichtungen. Die Privatschulen der Erzdiözese Wien wissen sich einem hohen Leistungsanspruch verpflichtet und sehen zugleich die soziale Entwicklung und ganzheitliche Persönlichkeitsentfaltung der Kinder und Jugendlichen als zentrale Aufgaben. Schulen und Kindergärten bieten Wertevermittlung auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes sowie eine zeitgemäße, reflektierte Pädagogik. Die individuelle Förderung von Begabungen und Talenten ist Teil der schulischen Lernkultur.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Pressestelle der Erzdiözese Wien

Michael Prüller

0664 515 52 58

m.prueller@edw.or.at