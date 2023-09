Erfolgreiche Abschlüsse am BiZ Zams

Feierliche Diplom- und Zeugnisverleihung am St. Vinzenz Bildungszentrum Zams

Für den Pflegefachassistenzkurs 21-23 sowie den Pflegeassistenzkurs 22-23 fand kürzlich am BiZ Zams die feierliche Übergabe der Diplome und Zeugnisse statt. Den Absolvent*innen steht nun der Weg in ein sinnstiftendes, zukunftssicheres Berufsleben mit zahlreichen Chancen in der Region offen.

Die zweijährige Vollzeitausbildung haben 16 Pflegefachassistent*innen abgeschlossen. 11 Pflegeassistent*innen blicken auf eine einjährige intensive Zeit des Lernens zurück. Das BiZ ist die zentrale Ausbildungseinrichtung des Krankenhauses Zams. Hier erhält die nächste Generation von Pflegekräften ein hochwertiges Ausbildungspaket, das ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern im Pflegebereich abdeckt sowie den optimalen Berufseinstieg ebnet. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es umfassende theoretische und praktische Kompetenzen, die sich die Absolvent*innen im abwechslungsreichen Unterricht mit viel Engagement erworben haben. Die Freude über den offiziellen Abschluss, der mit der Überreichung der Diplome und Zeugnisse erfolgte, war groß.

Glückwünsche von allen Seiten

Viel Anerkennung für die Leistung gab es in den Grußworten und festlichen Ansprachen, die unter anderem von Dipl. KH-Bw. Bernhard Guggenbichler, dem Geschäftsführer des Krankenhauses Zams kamen: „Sie haben sich für eine gesellschaftlich bedeutende und sinnstiftenden Aufgabe entschieden. Sie sind für die Ausübung bestens ausgebildet und haben mit der Qualifikation eine Vielzahl an Berufsmöglichkeiten zur Wahl. Nutzen Sie die Potenziale und bleiben Sie engagiert und lernbereit. In ihrer Festrede betonte Mag.a Ines Viertler, Bakk., ÖGKV-Landesverband: „Eine der vorrangigsten Eigenschaften für den Beruf der Pflege ist das gegenseitige Verständnis im Team und für die Patient*innen und Klient*innen. Jeder einzelne von uns verfügt über eine hohe soziale Orientierung, die in der heutigen Gesellschaft immens wertvoll ist. Sie haben diesen Beruf aus innerster Überzeugung gewählt und werden ihn dementsprechend ausüben. Jeder einzelne von Ihnen ist in der Pflege etwas ganz Besonderes. Den guten Wünschen und Gratulationen folgte auch die BiZ-Direktorin Anneliese Flasch, MSc, MA: „Ich bin zuversichtlich, dass sie die technologischen und gesellschaftlichen Anforderungen ihrer Zeit erfolgreich meistern werden. Sie sind eine talentierte und vielfältige Gruppe von Absolvent*innen und ich freue mich darauf, zu sehen, welchen positiven Einfluss sie auf die Welt haben werden.“ Den feierlichen Rahmen rundete Jonas Mungenast musikalisch ab.

Bereit für wertvolle Aufgaben

Die Segnung der Anstecknadeln durch Seelsorger Mag. Thomas Raggl-Schäuble bezog sich auch auf den Gründungsauftrag des heiligen Vinzenz, der bis heute von den Barmherzigen Schwestern gefestigt und weitergegeben wird. In sämtlichen medizinischen, sozialen, gastronomischen sowie Bildungseinrichtungen des vom Orden geführten Unternehmens mit mittlerweile ca. 1.800 Mitarbeiter*innen sind zeitlose Werte verankert. Würde, Respekt, Fürsorge sowie die ganzheitliche Betrachtung des Menschen bilden die Grundlagen, auf denen fachliche Stärken aufgebaut und eingesetzt werden. Das Wissen um die entscheidende Bedeutung sozialer Kompetenz nehmen die frischgebackenen Pflege- und Pflegefachassistent*innen als Teil der fundierten Ausbildung mit in ihren Traumberuf, der viele Türen und Perspektiven öffnet.

Chancen und Karriere

Am BiZ steht neben den Ausbildungszweigen der Pflegeassistenz, der Pflegefachassistenz, dem Upgrade zur Pflegefachassistenz auch der FH-Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege zur Auswahl. Das BiZ ist ebenfalls bereits im dritten Jahr in Kooperation mit der FSBHM Perjen, Schwerpunkt Pflege sowie seit September 2023 in Kooperation mit den Katharina Lins Schulen – der Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuungsberufe. Qualifizierte Fachkräfte rund um Gesundheit und Pflege sind gefragt und es bieten sich eine Reihe von krisensicheren Tätigkeitsfeldern in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, ambulanten und sozialen Diensten, Alten-, Pflege- und Wohnheimen, der Gesundheitsförderung und -beratung sowie dem wissenschaftlichen Bereich.

Weitere Informationen: www.biz-zams.at

