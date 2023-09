PA Land Steiermark & KFV: "hellO - nice to see you" - Sicherheit durch Sichtbarkeit für Radfahrende

„hellO – nice to see you“: Mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit für Radfahrende

Radfahren ist umweltfreundlich, hält fit und stellt eine vergleichsweise günstige Möglichkeit der Fortbewegung dar. Ob Rennrad, Citybike oder Klapprad, die Fahrt auf zwei Rädern ist nicht nur praktisch, sie spart im Alltagsverkehr oftmals viel Zeit. Um bei Dämmerung und Dunkelheit mit dem Fahrrad noch sicherer im Straßenverkehr unterwegs zu sein, setzt das Land Steiermark gemeinsam mit dem KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) die Verkehrssicherheitsaktion „hellO – nice to see you“ an fünf Standorten in der Steiermark um. Eine Aktion, die Steiermark definitiv zum Leuchten bringt und für mehr Sichtbarkeit von Radfahrenden sorgt.

Graz, 29. September 2023. Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten ist das Unfallrisiko für Radfahrende nicht zu unterschätzen. Das zeigt auch die Statistik: In der Steiermark passierten in den letzten fünf Jahren 993 Fahrradunfälle nach Eintreten der Dämmerung. Von September bis November spielen schlechte Lichtverhältnisse sogar bei mehr als jedem dritten Radunfall eine Rolle, wobei die Monate Oktober und November die unfallträchtigsten Monate darstellen.

„Mit der Bereitstellung der LED-Radventillichter haben Steirerinnen und Steirer die Möglichkeit, das eigene Unfallrisiko am Fahrrad zu senken und damit einen wertvollen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. Das erzeugt ein noch sichereres Miteinander im Straßenverkehr und bringt - gemeinsam mit der laufenden Radoffensive - die gesamte Steiermark im Bereich des Alltagsradverkehrs noch weiter nach vorne“, betont Landtagsabgeordnete Helga Ahrer.

Kurt Wallner, Bürgermeister von Leoben, ergänzt: „Die bunten LED-Lichter, die im Rahmen der Aktion kostenlos an Radfahrende verteilt werden, sorgen bei Nutzung des Rades für zusätzliche Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit und unterstützen die Radfahrenden von Leoben und der Steiermark dabei, im Straßenverkehr, aber vor allem beim Queren von Straßen, von anderen Verkehrsteilnehmenden optimal erkannt zu werden. Leoben freut sich, als Hochburg des Fahrradfahrens, an der Aktion teilnehmen zu dürfen“.

„Aufgrund der steigenden Zahlen an Radfahrunfällen in ganz Österreich setzt das Kuratorium für Verkehrssicherheit einen Schwerpunkt auf Sicherheitsaktionen, welche die Sichtbarkeit von Radfahrenden erhöhen und dadurch das Unfallgeschehen reduzieren“, betont DI Peter Felber vom KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit).

Bringen wir Steiermark zum Leuchten!

Im Rahmen der Aktion „hellO – nice to see you“ haben Radfahrende die Möglichkeit, sich die in vier verschiedenen Farben erhältlichen LED-Lichter kostenlos an den Aktionsorten abzuholen. Diese können mit nur wenigen Handgriffen selbstständig auf die Radventile installiert werden und erzeugen bei Inbetriebnahme des Fahrrads einen bunten, strahlenden Farbenring. Die LED-Lichter sind StVO-konform und stellen eine Ergänzung zur vorgeschriebenen Ausstattung eines Fahrrads dar.

Hier können die Lichter jeweils abgeholt werden:

28. September: Leoben, Hauptplatz | 13:00 - 17:00 Uhr

29. September: Bruck an der Mur, Hauptplatz | 12:00 - 17:00 Uhr

04. Oktober: Hartberg, Hauptplatz | 08:00 - 15:00 Uhr

05. Oktober: Bad Radkersburg, Hauptplatz | 12:00 - 17:00 Uhr

06. Oktober: Leibnitz, Hauptplatz | 12:00 – 17:00 Uhr

Aktuelle Informationen zu den Terminen sowie Impressionen der Aktion finden Interessierte unter www.nicetoseeyou.at.

Sicherheitstipps für Radfahrende in der dunklen Jahreszeit

helle und auffällige Kleidung tragen

bei Dämmerung bzw. Dunkelheit Fahrradbeleuchtung einschalten

Reflektoren immer in der Höhe des Streuwinkels des Abblendlichtes tragen und rundum anbringen

Radfahren bei Dunkelheit und Nässe erfordert ein angepasstes Fahrverhalten: Langsam, vorausschauend und mit Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmenden

gut beleuchtete Wege und Strecken wählen, die bereits bekannt sind

diese Ausstattung ist Pflicht: Klingel bzw. Hupe, zwei voneinander unabhängige Bremsvorrichtungen, Scheinwerfer, rotes Rücklicht, weißer und roter Rückstrahler nach vorne bzw. hinten rückstrahlend und gelbe Rückstrahler an den Pedalen

Bildnachweis: © Kuratorium für Verkehrssicherheit





