Haiminger Markttage am 14. und 21. Oktober

Haiming wird wieder zur Erntemarkt-Hochburg

Am 14. und 21. Oktober stehen Regionalität, Nachhaltigkeit und heimische Produktvielfalt im Mittelpunkt, wenn die Haiminger Markttage zum 36. Mal über die Bühne gehen. Die Schmankerlmeile öffnet jeweils um 9.00 Uhr bei jeder Witterung. Heuer neu: Eine App, programmiert von zwei Schülern des IT-Kolleg Imst, gibt einen Überblick über Aussteller:innen und Infrastruktur des Marktes. Außerdem stehen dieses Jahr klappbare Sackkarren zum Verleih oder Kauf zur Verfügung.

Bei den Haiminger Markttagen werden heuer wieder mehr als 80 Aussteller:innen in familiärer Atmosphäre ihre erlesenen Produkte aus der Region präsentieren. Mitten im Ortszentrum gibt es am zweiten und dritten Oktobersamstag hofeigene Erzeugnisse wie Obst, Gemüse, Eier, Speck, Käse, Wurst- und Fleischwaren. Daneben sind Säfte, Wein, Liköre, Marmeladen, Floristik, Bekleidung oder Qualitätshandwerk von Drechslern und Holzschnitzern erhältlich. Die Vorfreude bei Rudolf Wammes, Obmann der Haiminger Markttage, ist groß: „Der Markt ist eine fest etablierte Möglichkeit, die Relevanz der heimischen Landwirtschaft aufzuzeigen. Hier tauschen sich Besucher:innen mit Bäuerinnen und Bauern aus und erhalten Informationen zu den Produkten aus erster Hand. Die gemütliche Marktstimmung soll das Bewusstsein für den regionalen, nachhaltigen Einkauf stärken.“

Markttage-App und bequemer Warentransport

Heuer können sich interessierte Besucher:innen erstmals über die neue Markttage-App über Produkte und Aussteller:innen informieren. Das Tool entwickelten zwei Schüler des IT-Kolleg Imst im Rahmen ihrer Abschlussarbeit. Die App beinhaltet neben den Ausstellerinformationen eine Karte, die eine Übersicht über die Marktstände, Parkmöglichkeiten, WC-Anlagen und Anreise mit den Öffis gibt. „Wir haben die App ins Leben gerufen, da uns im Anschluss an die Markttage zahlreiche Anfragen erreichen. Die Leute wollen wissen, wo sie die erworbenen Produkte nachkaufen können“, erläutert Alexandra Harrasser, Geschäftsführerin des Obstlager Haiming. Um schwere Waren problemlos zum Auto zu bringen, stehen heuer klappbare Sackkarren zum Verleih oder Kauf zur Verfügung. „Rund 35 Haiminger Kinder sind zwar wieder gegen ein kleines Taschengeld mit den bewährten Apfeltaxis unterwegs, allerdings benötigen wir dank der großen Nachfrage zusätzliche Transportmöglichkeiten am Marktgelände“ führt Harrasser aus.

Späte Apfelernte, gutes Wachswetter für Kürbisse

Die mehr als 60.000 Apfelbäume, die am Fuße des Tschirgant besonders gut gedeihen, sind das Aushängeschild der Gemeinde Haiming. „Dieses Jahr fällt die Apfelernte wesentlich später aus als üblich. Daher haben wir noch keine Zahlen zur erwarteten Erntemenge. Aufgrund des Frostes im Frühjahr rechnen wir jedoch mit deutlichen Einbußen im Vergleich zum Vorjahr“, informiert Alexandra Harrasser. Genügend Äpfel gibt es bei den Markttagen gewiss; und diese nicht nur pur, sondern auch in verarbeiteter Form, beispielsweise zu Mus, Kuchen, Likören oder vollmundigem Apfelbier. Die Wetterextreme stellen die heimischen Landwirtschaft vor Herausforderungen, allerdings gibt es auch Erzeugnisse, die den klimatischen Veränderungen trotzen: „Für die Kürbisse war das Wachswetter heuer ausgezeichnet. Der Kürbis kommt mit zwei bis drei Wochen Trockenheit gut zurecht und er profitiert von der Hitze. Wir haben tiefgründige Böden, die das Wasser speichern, daher sind wir mit der diesjährigen Gemüseernte sehr zufrieden“, schildert Christian Kopp, Biobauer am Christl’s Hof in Haiming. Die Familie Kopp baut sämtliche Gemüsesorten (außer Knoblauch und Pastinaken) an und hat 2018 eine Zweigstelle für biologische Hanfprodukte eröffnet.

Erfolg dank langjähriger Partner

Die Veranstalter bitten um Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dank der Kooperation mit den ÖBB/VVT gibt es an beiden Markttagen wieder Sonderhalte des REX am Bahnhof Haiming. Als weitere langjährige Förderpartner tragen die Raiffeisenbanken im Bezirk Imst und Ötztal Tourismus entscheidend zur erfolgreichen Umsetzung der Veranstaltung bei.

„Die Förderung von nachhaltigen und lokalen Initiativen ist seit jeher ein zentrales Anliegen unseres Genossenschaftsgedankens. Aus diesem Grund sind wir auch heuer erneut stolzer Partner der Haiminger Markttage. Raiffeisen Bezirk Imst wird wieder mit einem eigenen Marktstand vertreten sein. Wir bieten kostenlosen Kaffee und Kuchen an, stellen eine Fotobox für Erinnerungsfotos bereit und haben eine Sumsi Hüpfburg für Kinder aufgebaut“, schildert Christian Jais, Vorstand der Raiffeisenbank Silz-Haiming und Umgebung.

Auch für Ötztal Tourismus ist die Stärkung der Region ein gemeinsames Ziel: „Vor kurzem waren die Genussbotschafter:innen Ötztal zu Besuch bei zwei Ausstellern der Haiminger Markttage. Bei Elisabeth Saumwald und Peter Zoller sowie bei Rudi Wammes erfuhren die Lehrlinge alles rund um den Wein- und Apfelanbau. Dieses nachhaltige Wissen gilt es zu sichern“, so Raphael Kuen, Lebensraum Manager bei Ötztal Tourismus.

Die Haiminger Markttage finden am Samstag, 14. Oktober und Samstag, 21. Oktober ab 9.00 Uhr bei jeder Witterung statt.

Ab 11.00 Uhr startet an beiden Markttagen ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit dem Projekt Schmatzi. Musikalische Darbietungen runden das bunte Marktgeschehen ab.

Weitere Informationen und ÖBB-Fahrplan unter: www.haiminger-markttage.at

