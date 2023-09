Jari Suominen ab 01.01.2024 zum neuen CEO von Pölkky bestellt

Jari Suominen ab 01.01.2024 zum neuen CEO von Pölkky bestellt

Ende Januar 2023 hatte die österreichische Pfeifer Holding GmbH den Erwerb des finnischen Holzverarbeiters Pölkky Oy erfolgreich abgeschlossen. Mit Jari Suominen übernimmt ein international erfahrener Manager aus der Branche die Position als CEO von Pölkky.

Der Vorstand von Pölkky hat Jari Suominen zum neuen CEO von Pölkky bestellt. Er wird in seiner neuen Funktion am 1. Jänner 2024 starten. Nach seiner über 25-jährigen Tätigkeit für Stora Enso – zuletzt als Leiter der Forst-Aktivitäten und als Mitglied der Gruppenleitung – bringt er umfassende Erfahrung in der holzverarbeitenden Industrie mit. Seit Juli 2023 hat er mit seiner Gesellschaft Suominen Green Development Unternehmen in den Bereichen Waldbewirtschaftung, Holzverarbeitung und Bioenergie beraten. Jari Suominen verfügt über ein abgeschlossenes Universitätsstudium der Betriebswirtschaftslehre.

Das Board of Directors freut sich, mit Jari Suominen einen ausgewiesenen Fachmann für die CEO-Position gewonnen zu haben. „Jari Suominen hat im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit für Stora Enso eine breite Erfahrung in unserer Industrie gesammelt. Als Leiter der Timber Division mit Sägewerken in und außerhalb von Finnland ist er für die Anforderungen dieser Aufgabe bestens vorbereitet", freut sich Michael Pfeifer, CEO der Pfeifer Holding GmbH.

“Ich freue mich, Pölkky bei der Umsetzung der Strategie und des zukünftigen Wachstums zu begleiten. In der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern bei Pölkky, den Waldeigentümern, allen anderen Geschäftspartnern sowie der Pfeifer Group liegt größtes Potenzial für die Entwicklung hochqualitativer Holzprodukte und Dienstleistungen“, sagt Jari Suominen.

Josef Dringel, der im Februar 2023 die Aufgabe des CEO interimistisch übernommen hat, wird diese Position bis 31.12.2023 weiter bekleiden und danach wieder in das Board of Directors wechseln.

Über die Pfeifer Group

Die österreichische Pfeifer Holding GmbH wurde 1948 gegründet und wird heute in dritter Generation familiengeführt. Sie beschäftigt 2.600 MitarbeiterInnen an 13 Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien und Finnland. Der Firmensitz befindet sich in Imst (Tirol/Österreich). In den vollintegrierten Sägewerken der Gruppe werden jährlich rund 5,4 Mio. Festmeter Holz eingeschnitten und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu Schnittholz und Hobelware, Betonschalungsplatten, Schalungsträgern, Brettsperrholz (CLT), Brettschichtholz, verleimten Massivholzplatten sowie Palettenklötzen, Briketts, Pellets und Biostrom verarbeitet.

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Pfeifer Timber GmbH

Florian Singer

Fabrikstraße 54

A-6460 Imst

T +43 664 9674229

florian.singer@pfeifergroup.com

www.pfeifergroup.com





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 66712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at