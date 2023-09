Land Steiermark & KFV: Einladung zum Pressetermin "hellO - nice to see you"

EINLADUNG ZUM PRESSETERMIN

anlässlich der

Verkehrssicherheitsaktion



„hellO – nice to see you“

am Donnerstag, den 28. September 2023, um 18:00 Uhr

am Hauptplatz Leoben

Radfahren ist umweltfreundlich, hält fit und stellt eine vergleichsweise günstige Möglichkeit der Fortbewegung dar. Ob Rennrad, Citybike oder Klapprad, die Fahrt auf zwei Rädern ist nicht nur praktisch, sie spart im Alltagsverkehr oftmals viel Zeit. Um bei Dämmerung und Dunkelheit mit dem Fahrrad noch sicherer im Straßenverkehr unterwegs zu sein, setzt das Land Steiermark gemeinsam mit dem KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) die Verkehrssicherheitsaktion „hellO – nice to see you“ an fünf Standorten in der Steiermark um.

Im Rahmen der Aktion werden Radfahrende mit kostenlosen LED-Radventillichtern in unterschiedlichen Farben ausgestattet. Eine Aktion, die die Steiermark definitiv zum Leuchten bringt und für mehr Sichtbarkeit von Radfahrenden sorgt.

Die Aktion ist von 28. September bis 6. Oktober in fünf Bezirkshauptstädten (Leoben, Bruck an der Mur, Hartberg, Bad Radkersburg, Leibnitz) zu Gast, alle Informationen zu den Terminen finden sich unter www.nicetoseeyou.at. Zum Auftakt lädt das Land Steiermark gemeinsam mit dem KFV zum Pressetermin in Leoben ein.

Ihre Gesprächspartner vor Ort:

Landtagsabgeordnete Helga Ahrer, Land Steiermark

Bürgermeister Kurt Wallner, Stadt Leoben

DI Peter Felber, KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

