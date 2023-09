Pölkky setzt Investitionsprojekt am Standort Kajaani fort

Pölkky setzt Investitionsprojekt am Standort Kajaani fort

Nach Überarbeitung und Optimierung hat der Vorstand der Pölkky Oy beschlossen, das laufende Investitionsprojekt für das Sägewerk in Kajaani mit Hochdruck fortzusetzen.

Mit ersten baulichen Maßnahmen wurde bereits begonnen. Der Schwerpunkt der Bautätigkeiten und Maschinenmontage wird im Jahr 2024 stattfinden.

Pölkky erneuert alle Hauptprozesse des Sägewerks in Kajaani. Das Projekt umfasst die Sägezubringung, die Entrindung, die Sägelinie, die Restholzentsorgung, die Trocknungsanlagen und die Trockensortierung. Die Vorsortierung ist bereits in Betrieb. Nach Abschluss des Investitionsprogramms wird die Sägewerks-Kapazität von 200.000 m3 auf 450.000 m3/Jahr steigen.

Zur Pfeifer Group

Die österreichische Pfeifer Holding GmbH wurde 1948 gegründet und wird heute in dritter Generation familiengeführt. Sie beschäftigt 2.600 Mitarbeiter:innen an 13 Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien und Finnland. Der Firmensitz befindet sich in Imst (Tirol/Österreich). In den vollintegrierten Sägewerken der Gruppe werden jährlich rund 5,4 Mio. Festmeter Holz eingeschnitten und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu Schnittholz und Hobelware, Betonschalungsplatten, Schalungsträgern, Brettsperrholz (CLT), Brettschichtholz, verleimten Massivholzplatten sowie Palettenklötzen, Briketts, Pellets und Biostrom verarbeitet.

