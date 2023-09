Netzwerk St. Josef in Mils zeigt große Schau zur Entwicklungsgeschichte

Ausstellungseröffnung in Mils: Vom St. Josefsinstitut zum Netzwerk St. Josef

Ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe zum 125-Jahr-Jubiläum des Netzwerks St. Josef fand kürzlich mit dem Auftakt einer umfassenden Schau zur Entwicklungsgeschichte statt. Die Dauerausstellung erstreckt sich auf mehrere Räume und Bereiche, die thematisch gegliedert sind. Anhand von Objekten, Bildern, Texttafeln, einer Zeitschiene sowie Kunst und Installationen wird ein eindrücklicher Rückblick auf den Wandel von Mensch und Zeit in einer von Tirols größten Einrichtungen für Menschen mit Mehrfachbehinderung abgebildet.

Mit einer Vernissage erfolgte am 22. September der festliche Auftakt der Ausstellung „Vom St. Josefsinstitut zum Netzwerk St. Josef“. Zahlreiche Besucher*innen folgten der Einladung, um sich durch die anspruchsvoll und eingängig aufbereiteten Schauräume zu begeben. Die Zeitreise dokumentiert Höhepunkte, Schwierigkeiten und die Pionierarbeit der Barmherzigen Schwestern von Zams, welche in der Betreuungseinrichtung für Menschen mit Mehrfachbehinderung geleistet wurde. Sie lenkt den Fokus aber auch stark auf Eindrücke, die beschreiben und bebildern, wie sich Wohnen, Lernen, Arbeiten und Freizeit – das Leben und der Alltag von Klient*innen und Mitarbeiter*innen gestalten.

Perspektivenreiche Einblicke

1898 übernahmen die Ordensschwestern das damalige St. Josefsinstitut. Seitdem erlebte die Einrichtung eine weitreichende Entwicklung. Infrastrukturell, organisatorisch, aber vor allem was die Möglichkeiten betreffend Arbeit und Lebensgestaltung für Menschen mit Behinderung angeht, hat sich vieles bewegt. Das Netzwerk St. Josef steht für hohe Standards und ambitionierte Teams, die ein modernes und vielseitiges Angebot für Begleitung, Assistenz und Pflege ermöglichen. Die Ausstellung skizziert den Weg von den entbehrungsreichen Anfängen und dem Aufbau, der Zeit während des Krieges bis hin zum Heute. Der Blickwinkel richtet sich auf die Herausforderungen für Verantwortliche und Klient*innen, sie beschreibt Meilensteine und Innovationen, die vom Orden mit großem Durchhaltevermögen und Weitblick umgesetzt wurden.

Raum für Raum entdecken

Ein Teil des alten Gebäudetraktes ist zur Galerie adaptiert – insgesamt sieben Räume mit Gang verweisen auf zentrale Themenschwerpunkte. Die Bereiche gliedern sich in „Gründung des St. Josefsinstituts“, „Schule – Gründung und Entwicklung“, „Bastelstube – Werkstätte – Tagesstruktur“, „Versorgung und Unterstützung – damals und heute“, „Urlaub und Freizeitgestaltung“, „Nationalsozialismus“, „Lebensbegleitung und Assistenz im Netzwerk St. Josef heute“. Zahlreiche Exponate, von Gebrauchsgegenständen des Alltags, die auf die einfachen Verhältnisse in der Vergangenheit verweisen, bis hin zu modernsten Fördermitteln, die in der Behindertenarbeit aktuell zum Einsatz kommen, ist es ein breites Spektrum an lebendigen Impressionen, das die Schau kennzeichnet. Bilder prägender Persönlichkeiten, historische Dokumente und Bücher bieten zudem informatives Hintergrundwissen. Einem begehbaren Fotoalbum gleich ist etwa der Raum zu den zahlreichen Festen, Ausflügen und Urlauben konzipiert, der die hohe Lebensqualität der Klient*innen veranschaulicht. Im starken Kontrast dazu steht der Raum, der sich auf die dramatischen Ereignisse während des Nationalsozialismus bezieht – hier steht der Moment des Erinnerns und des Innehaltens im Zentrum – der die wohl dunkelste Zeit in der Geschichte der Einrichtung auch visuell als solche verdeutlicht.

Meilensteine eines langen Weges

An einer Zeitschiene reihen sich die markanten Stationen der Jahre von 1898 bis 2023 auf. Darunter organisatorische sowie inhaltliche Entwicklungen wie etwa der große Dislozierungsprozess, in dem sich das Netzwerk St. Josef seit 2016 befindet. Ein Großteil der Klient*innen ist seither aus dem Hauptgebäude in Mils ausgezogen, um in kleinen Wohngemeinschaften und Tagesstrukturen in umliegenden Orten ein Höchstmaß an selbstbestimmter Lebensgestaltung, Arbeit und Teilhabe zu erfahren. Direkt in Mils wohnen derzeit noch 39 Klient*innen, disloziert begleitet werden mittlerweile 77 Klient*innen (inkl. Mobile Begleitung).

Zentrale Botschaften kunstvoll inszeniert

Ein weiteres Element der Schau bildet eine Säuleninstallation, die den Begriff „Netzwerk“ versinnbildlicht. Das Netzwerk St. Josef ist mittlerweile weit über den Hauptstandort in Mils hinaus verzweigt. Es gibt Tagesstrukturen und Wohngemeinschaften in Mils, Hall, Schwaz und Mieders, weiters eine Wohngemeinschaft in Baumkirchen und eine Tagesstruktur in Volders. Auch die zeitlos gültige Ausrichtung, mit der die Ordensgemeinschaft eine werteorientierte und spirituelle Basis für Respekt, Würde und eine ganzheitliche Betrachtung jeden Lebens geschaffen hat, ist visualisiert. Künstlerisch hat sich Cornelia Grzywa in einer Skulpturenserie damit auseinandergesetzt.

Geschichte lebendig vermitteln

Für Generaloberin Sr. Mag.a Dr.in Maria Gerlinde Kätzler und Sr. MMag.a Dr.in Barbara Flad, die die Ausstellung initiiert haben, ist es ein großes Anliegen das Netzwerk St. Josef zu öffnen und einem breiten Publikum eine vertiefte Wahrnehmung für die Vergangenheit und Gegenwart zu schaffen. Beide betonen: „Die Geschichte des Netzwerks St. Josef ist eine der beständigen Veränderung und des Fortschritts. Es ist aber auch eine, in der es viel Widerstandskraft brauchte, um Krisen und Herausforderungen zu meistern. Wir haben versucht, wichtige und interessante Themenfelder aus 125 Jahren herauszuarbeiten. Dabei werden viele Errungenschaften und Fortschritte im Wandel der Zeit deutlich. Aber es zeigt sich auch klar, die Basis, an der wir alle Schritte orientieren und konstant festhalten: im Mittelpunkt steht immer die ganzheitliche Betrachtung des Menschen, dem wir in all seinen individuellen Bedürfnissen und seiner Würde mit Achtung und Fürsorge begegnen.“

Die Ausstellung ist nach der Eröffnung von 26. September bis 28. Oktober 2023, jeweils Dienstag bis Samstag von 9 bis 14 Uhr für Besucher*innen geöffnet. Im Anschluss bleibt sie weiterhin für gezielte Führungen bestehen. Gruppen werden um Voranmeldung gebeten. Die Schau richtet sich uneingeschränkt an ein breites Publikum – vom historischen bis zum fachlichen Aspekt bieten sich viele Anreize, die auch für Auszubildende im Sozial- bzw. Pflegebereich sowie für Fachkräfte dieser Berufe spannende Einblicke bereithalten. Hierzu findet am 22. Februar 2024 auch ein Tag der offenen Tür für Bildungseinrichtungen statt.

Weitere Programmpunkte im Jubiläumsjahr

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Netzwerks St. Josef findet ein umfassendes Jahresprogramm statt, das von April 2023 bis April 2024 viele historische und aktuelle Einblicke in die Einrichtung bietet. Am Freitag, 1. Dezember, um 14 Uhr wird der traditionelle Adventmarkt im Netzwerk St. Josef seine Türen öffnen. Am 26. Jänner 2024 steht ein Vortrag zum Thema „Das St. Josefsinstitut im Nationalsozialismus“ auf dem Programm. Zum Tag der offenen Tür für Bildungseinrichtungen wird am 22. Februar 2024 von 9 bis 17 Uhr geladen. Der Ostermarkt ist für den 22. März, ab 14 Uhr geplant und am 19. April 2024 geht das Jubiläumsjahr mit einem Abschlussfestakt zu Ende.

