Great Place To Work® gibt die Best Workplaces in Europe™ 2023 bekannt.

Wien, 22. September 2023 – Great Place To Work® hat heute seine Best Workplaces in Europe™-Liste für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Um die 150 Unternehmen auf der Liste zu ermitteln wurden über 1 Million Umfrageantworten analysiert, die die Arbeitsplatzerfahrungen von über 2,6 Millionen Mitarbeitern aus der Region repräsentieren. Die Mitarbeitenden bewerten dabei ihre Erfahrungen mit Vertrauen, Innovation, Unternehmenswerten und Führung. Die europaweite Rangliste basiert auf diesem Feedback. Die Unternehmen werden danach bewertet, wie gut sie ein For All™-Arbeitsplatzerlebnis schaffen, bei dem sich alle Mitarbeitenden einbezogen fühlen, unabhängig davon, wer sie sind oder was sie tun. Bei den besten Arbeitgebern in Europa geben überdurchschnittlich viele Mitarbeitende an, flexibel arbeiten zu können, sich von ihren Kolleg:innen umsorgt zu fühlen und einen psychologisch und emotional gesunden Arbeitsplatz zu haben. Aufgrund dieser positiveren Arbeitsplatzerfahrungen ist es auch wahrscheinlicher, dass die Mitarbeitenden in ihrem Unternehmen bleiben wollen. Von den Mitarbeitenden an den besten Arbeitsplätzen wollen 88 % in ihrem Unternehmen bleiben, im Vergleich zu nur 58 % an einem typischen Arbeitsplatz. Angesichts all der Herausforderungen, denen sich die globalen Märkte in den kommenden Jahren stellen müssen, wird die Konzentration auf die Arbeitsplatzkultur von entscheidender Bedeutung sein, um das weitere Wachstum – oder sogar das Überleben – von Unternehmen sicherzustellen. „Herzlichen Glückwunsch an die Best Workplaces in Europe“, sagt Michael C. Bush, CEO von Great Place To Work Inc.. „Diese Arbeitgeber sind Vorbilder für Unternehmen in jedem Markt auf der ganzen Welt: Bauen Sie Vertrauen zu Ihren Mitarbeitenden auf und sie werden Sie mit großartiger Arbeit, neuen Ideen und besseren Geschäftsergebnissen belohnen.“ „Unsere Methode der Mitarbeiterbefragung mit dem sogenannten Trust Index™ zeigt solch beeindruckende Ergebnisse, mit denen die Unternehmen, die befragt haben, auch gut arbeiten können. Wenn Mitarbeitende Vertrauen haben, sind sie stolz auf das Unternehmen und kommen auch gerne zur Arbeit. Das zeigen die Daten!“, bestätigt auch Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place To Work Österreich.

Die Top 25 in der Kategorie der multinationalen Unternehmen:

1. DHL Express 2. AbbVie 3. Hilton 4. Cisco 5. Salesforce 6. Stryker 7. Teleperformance 8. Hilti 9. Cadence 10. Novo Nordisk 11. SC Johnson 12. Specsavers 13. Kiabi 14. Admiral Group 15. Volkswagen Financial Services 16. Sopra Steria 17. Amgen 18. W.L. Gore 19. Deloitte 20. Bacardi 21. Bristol-Myers Squibb 22. RSM 23. Robert Half 24. Equinix 25. Ansys

„Wir sind sehr stolz darauf auch dieses Jahr wieder einige österreichische Gewinner auf der europäischen Siegerliste zu sehen!“, freut sich Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place To Work® Österreich.

Die gesamte Liste mit den besten Arbeitsplätzen in Europa wird hier veröffentlicht.

Von Österreichs Besten Arbeitgebern schaffte es in der Kategorie Small (10–49 Mitarbeitende) die Arkeon GmbH auf Platz 12.

„Bei Arkeon sind wir bestrebt, ein unterstützendes und förderndes Umfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen, indem wir außergewöhnliche Führungsqualitäten demonstrieren, Flexibilität fördern, das Wohlbefinden unterstützen und eine Kultur der Zugehörigkeit pflegen. Wir stellen die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden in den Vordergrund und sind uns ihrer wichtigen Rolle für unseren Erfolg bewusst.

Um diese Kultur der Zugehörigkeit zu fördern, sorgen wir für eine integrative Atmosphäre, in der die Stimme jedes und jeder Einzelnen gehört und geschätzt wird. Wir begrüßen die Vielfalt und fördern die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Perspektiven. Regelmäßige Teamveranstaltungen bieten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Beziehungen zu stärken und gemeinsame Erfolge zu feiern. Durch die Schaffung eines positiven und ansprechenden Arbeitsumfelds sorgen wir dafür, dass sich jedes Teammitglied als fester Bestandteil unserer Unternehmensfamilie fühlt“, berichtet Magdalena Fuchs, People & Culture Manager bei Arkeon.

In der Kategorie Medium (50–499 Mitarbeitende) erreichte aus Österreich die Brichard Immobilien GmbH den hervorragenden 10. Platz.

„Die Grundlage unseres Erfolgs liegt in der außergewöhnlichen Qualität unseres Teams“, ist Geschäftsführer Oliver Brichard überzeugt.

„Das Schicksal unseres Unternehmens hängt von der Hingabe, der harten Arbeit und der Loyalität unserer Mitarbeitenden ab. Nur wenn unsere Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitsumfeld rundum zufrieden sind, können sie sich mit ganzem Herzen auf die Bedürfnisse und Anliegen unserer geschätzten Kund:innen konzentrieren.

In der Immobilienverwaltung ist der Umgang mit fröhlichen und wertschätzenden Kund:innen nicht immer die Norm. Meistens geht es darum, Probleme zu lösen und den Kund:innen bei ihren Anliegen zu helfen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, eine Gruppe von Personen zusammenzustellen, die intrinsisch motiviert sind, zusammenarbeiten und ihre Aufgaben mit Begeisterung und Entschlossenheit angehen.

Was uns wirklich auszeichnet, ist das Vertrauen, das wir einander entgegenbringen. Unsere Mitarbeitenden genießen ein hohes Maß an Autonomie, Entscheidungsbefugnis und Eigenverantwortung. Dies setzt natürlich ein gewisses Maß an Kompetenz und Disziplin voraus, das mit der Zeit und der Erfahrung wächst. Wir sind bestrebt, unseren Mitarbeitenden ein angenehmes Arbeitsumfeld zu bieten, das Freude und Zufriedenheit fördert, denn dies ist der Schlüssel zu nachhaltigen Höchstleistungen.

In unserem Unternehmen herrscht eine informelle und freundliche Atmosphäre, die von der Geschäftsleitung aktiv unterstützt und gefördert wird. Wir bemühen uns sehr, unser Team zu unterstützen, indem wir gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen organisieren, um ein Gefühl der Ausgeglichenheit zu schaffen. Intern zögern wir nie, Lob und Anerkennung auszusprechen. Unsere Führungskräfte ergreifen jede Gelegenheit, um die hervorragende Arbeit des Teams zu würdigen. Wir sind sehr stolz auf unser Team, das wir als Brichard-Familie bezeichnen!“

Platz 33 holte sich die österreichische e-dialog GmbH.

Siegfried Stepke, Gründer und Geschäftsführer von e-dialog, erzählt: „Wir haben eine interne Initiative namens ‚Leadership Hub‘, die den Wissensaustausch, das Lernen aus den Erfahrungen anderer und die berufliche Entwicklung fördert. Sie dient als Plattform, um neue Ideen zu entwickeln, innovative Ansätze zu fördern und Führung zu unterstützen. Mit 100 % Fernarbeit und flexiblen Arbeitszeiten, einschließlich der Möglichkeit, vom Ausland aus zu arbeiten, fördern wir ein flexibles Arbeitsumfeld. Wir legen Wert auf Wohlbefinden durch Coaching-Programme, Sportangebote und regelmäßige Gesundheitswochen. Um eine Kultur der Zugehörigkeit zu schaffen, fördern wir die Google-Initiative #IamRemarkable und bieten Workshops an, die das Verständnis für die Vorteile von Vielfalt und Integration verbessern.“

Auf Platz 37 landete die willhaben internet service GmbH & Co KG.

„Ich schätze sowohl die kleineren als auch größeren Beiträge jeder und jedes Einzelnen, die in Summe dieses wertschätzende Miteinander ausmachen, und verstehe diese Auszeichnung als Ergebnis einer gemeinsamen Leistung aller, die bei willhaben arbeiten“, freut sich Geschäftsführerin Sylvia Dellantonio.

Über die Liste der besten Arbeitgeber in Europa

Great Place To Work erstellt die Liste der besten Arbeitgeber in Europa 2023, indem es die Arbeitsplatzprogramme der Unternehmen analysiert und über 1 Million Mitarbeitende in mehreren Ländern der Region befragt.

Um berücksichtigt zu werden, müssen Unternehmen zunächst als herausragend in ihrer lokalen Region identifiziert werden, indem sie auf einer oder mehreren unserer nationalen Best Workplaces™-Listen in Österreich, Belgien, Zypern, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz, den Niederlanden, der Türkei und dem Vereinigten Königreich im Jahr 2022 oder Anfang 2023 aufgeführt werden.

Die Unternehmen werden in vier Größenkategorien eingestuft: klein (10–49 Mitarbeitende), mittel (50–499 Mitarbeitende), groß (500+ Mitarbeitende) und multinational. Multinationale Unternehmen werden zusätzlich nach ihren Bemühungen bewertet, in mehreren Ländern der Region hervorragende Arbeitsplätze zu schaffen. Sie müssen auf mindestens drei nationalen Listen in Europa aufgeführt sein und weltweit mindestens 1.000 Mitarbeitende haben, von denen mindestens 40 % (oder 5.000) außerhalb des Hauptsitzlandes beschäftigt sind.

Über Great Place To Work®

Great Place To Work ist die weltweite Autorität für Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 hat Great Place To Work mehr als 100 Millionen Mitarbeitende auf der ganzen Welt befragt und diese Erkenntnisse genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht. Das Ergebnis von mehr als 30 Jahren datenbasierter Forschung: Im Zentrum steht immer Vertrauen.

Great Place To Work unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kultur zu messen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, indem sie ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden schaffen. Die unvergleichlichen Benchmark-Daten von Great Place To Work werden verwendet, um Great Place To Work Certified™-Unternehmen und die besten Arbeitsplätze in mehr als 60 Ländern auszuzeichnen, einschließlich der World’s Best™-Listen, die jährlich im Magazin „Fortune“ veröffentlicht werden.

Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie greatplacetowork.com oder lesen Sie „A Great Place to Work For All“. Sie finden Great Place To Work auch auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

