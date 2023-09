Binder Grösswang berät P & V Holding Aktiengesellschaft beim Verkauf des Hölzel Verlags an die Westermann Gruppe

Binder Grösswang berät die P & V Holding Aktiengesellschaft beim Verkauf 100 % der Anteile an der Hölzel Verlag GmbH an die Medien Union GmbH Wien (Teil der Westermann Gruppe).

Das Signing fand am 14. September 2023 in Wien statt. Die Durchführung der Transaktion steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe in Österreich. Das Closing ist für Q4 2023 geplant.

Über den Hölzel Verlag

Der Hölzel Verlag ist ein Verlag für Bildungsmedien für die allgemein- und berufsbildenden Schulen, welcher insbesondere für Schulatlanten und Lehrwerke zum Rechnungswesen bekannt ist. In beiden Bereichen ist der Hölzel Verlag führend am österreichischen Markt.

Über die Westermann Gruppe

Die Westermann Gruppe mit Hauptsitz in Braunschweig, Deutschland, zählt zu den großen Anbietern für Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Ihr Angebot umfasst Produkte für alle Schulformen, Schulstufen und Fächer. In Österreich ist Westermann bisher durch den Verlag E. Dorner und den Westermann Jugend & Volk Verlag vertreten. Mit dem Erwerb des Hölzel Verlags will Westermann seine Position am österreichischen Bildungsmedienmarkt weiter ausbauen.

Das Deal Team von Binder Grösswang bestand aus Partner Christian Zwick, Rechtsanwalt Christoph Schober und Rechtsanwaltsanwärterin Johanna Müller aus dem Corporate / M&A Team und umfasste weiters Partner Clemens Willvonseder und Rechtsanwaltsanwärterin Larissa Wagner aus dem Steuerrechtsteam sowie Rechtsanwalt Christoph Raab für den Bereich Merger Control.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 185 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.



Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der Chambers Europe Austrian Law Firm of the Year Award und der IFLR European Law Firm of the Year Award.

