Einladung zum KFV-Online-Live-Talk: Welche Fehler sollte man bei der privaten Videoüberwachung vermeiden?

am Donnerstag, 28. September 2023 um 10:00 Uhr

Immer mehr Menschen filmen aus ihren Fahrzeugen heraus das Verkehrsgeschehen, installieren Kameras vor ihrem Haus bzw. der Wohnungstür oder laden ihre mit der Action-Cam gemachten Sportaufnahmen aus dem Schwimmbad oder der Skipiste unbekümmert auf YouTube hoch.

Vielen Betroffenen ist dabei gar nicht bewusst, was erlaubt ist und was nicht. Tatsächlich drohen empfindliche Strafen, wenn sie Persönlichkeitsrechte von unbeteiligten Dritten verletzen bzw. generell die Grundregeln des Datenschutzes missachten.

Bei einem spannenden KFV-Online-Live-Talk mit Journalist*innen werden Fragen beantwortet, wie private Videoüberwachung rechtlich korrekt gestaltet werden kann und welche Fehler man besser vermeiden sollte.

Ihr Gesprächspartner ist:

Dr. Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Recht- und Normen im KFV

